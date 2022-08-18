Nedenini bile bilmiyorum...

Herkese selam. Kafam inanılmaz karıştığı için yazıyorum ve bir süredir bu düşüncelerin içinden çıkamıyorum. 4-5 ay gibi bir süredir birlikte olduğum bir erkek arkadaşım vardı geçen güne kadar. Çok uzun süreli bir ilişki değildi ama birlikteyken sanki birbirimizi uzun süreden beri tanıyor gibi hissediyorduk bana göre. Duygularını ilk açıklayan kişi o olmuştu ve gerçekten bana karşı yoğun bir sevgi beslediğini biliyordum, bana her fırsatta bunu hissettiriyordu.

Aynı iş yerinde farklı departmanlarda çalışıyorduk ve her gün birbirimizi görme şansımız oluyordu. Ortak birçok arkadaşımız vardı ve onlarla da zamanımızı hep güzel geçiriyorduk. En yakın arkadaş çevresiyle henüz tanışmış olmasam da sık sık onlardan bahsedip ilk fırsatta bir buluşma ayarlayacağından bahsediyordu yakın zamana kadar.

Ayrılık kısmına gelişimiz ise bana göre oldukça ilginç ve anlaşılmaz bir konu. Önceden ayarladığı ve ailesinin yanına gideceği yıllık izninin başlayacağı tarihten bir gün önce görüştük en son, ertesi gün de gidecekti zaten ailesinin yanına. O gün bizim için her zamanki gibi bir gündü aslında. Ayrılırken de 2 hafta görüşemeyeceğimiz için üzgün olsak da zamanın çabuk geçeceğine inancım tamdı benim.

Ailesinin yanına gittikten sonra mesajlarıma her zamanki sıcaklıkta cevap vermez oldu, bir gariplik olduğunu seziyor fakat anlam veremiyordum. Ailesiyle vakit geçirdiğini düşünerek üstüne pek düşmesem de 3. günden sonra mesaj ve aramalarıma soğuk bir tavırla karşılık verdi. Bunun üzerine ben de sinirlenip inat ettim ve 4 gündür neredeyse hiç iletişim kurmuyoruz. Bu durum karşısında mutsuz olmaktan çok şaşkınım. Sebebini ne ben soruyorum ne de o söylüyor. Hareketlerine kırıldığım için açıklaması ya da benle iletişim kurması için hiçbir istekte bulunmayacağım. Neden böyle yaptığını ve izni bitince görüştüğümüzde tavrının ne olacağını kestiremiyorum...