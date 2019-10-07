Nar reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden mevsimine uygun şahane bir reçel tarifi: Nar reçeli...

+ Sonra Oku
Nar reçeli
Bütün Yazıları

Mevsiminde;

Sonbaharın serinliğini hissetmeye başladığımız bugünlerde tezgahlarda yerini almaya başlayan nar yüksek miktarda antioksidan, B1, B2 B5, B6, E ve C vitaminlerini barındırıyor, ayrıca magnezyum, folik asit ve potasyum zengini mucize meyveyi kış boyu hastalıklardan korunmak için uzmanlar  bol bol tüketmemizi öneriyorlar. Salatalara, tartlara ve pudinglere çok yakışan nar ile hazırladığım reçel bu sezonun ilk narlı tarifi olsun, kış boyunca yaparak sizlerle paylaşırım hepsini…

 

Malzemeler:

  • 2 kg nar, (orta boy 8 adet)
  • 500 gr toz şeker
  • 1 çay kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı limon tuzu

 

 

Yapılışı:

Narların 3 tanesini ayıklayıp kenarda bekletin. Diğer 5 adet narı ortadan keserek limon sıkacağı ile sıkarak sularını çıkartın.  Yarım litre nar suyu elde ediyoruz, eğer eksik olursa içme suyu ile yarım litreye tamamlayın. Nar suyu ve şekeri reçel tenceresine alarak orta ateşte şeker eriyene kadar ara sıra karıştırın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirdikten sonra tereyağı ve kenara ayırdığınız nar tanelerini ilave edin. 20 dakika daha pişirerek baloncuklar oluşmaya başlayınca limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelden küçük bir tabağa kaşıkla az miktarda akıtın, damlalar halinde kalıyorsa (fotoğraftaki gibi) reçel olmuş demektir, yayılıyorsa 2-3 dakika daha pişirin. Reçeli ılıkken temiz cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

 

 Afiyetle sevgiyle kalın…

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Zeytin salatası
Zeytin salatası
Avokadolu humus
Avokadolu humus
Badem sütü nasıl yapılır?
Badem sütü nasıl yapılır?
Nefis ton balıklı makarna tarifi
Nefis ton balıklı makarna tarifi
Kuru meyveli fındıklı çikolata
Kuru meyveli fındıklı çikolata
Elmalı milföy bohçaları
Elmalı milföy bohçaları
Ricotta ve parmesan peynirli ravioli
Ricotta ve parmesan peynirli ravioli
Fıstıklı vegan kurabiye
Fıstıklı vegan kurabiye

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X