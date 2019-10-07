Nar reçeli nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden mevsimine uygun şahane bir reçel tarifi: Nar reçeli...

Mevsiminde;

Sonbaharın serinliğini hissetmeye başladığımız bugünlerde tezgahlarda yerini almaya başlayan nar yüksek miktarda antioksidan, B1, B2 B5, B6, E ve C vitaminlerini barındırıyor, ayrıca magnezyum, folik asit ve potasyum zengini mucize meyveyi kış boyu hastalıklardan korunmak için uzmanlar bol bol tüketmemizi öneriyorlar. Salatalara, tartlara ve pudinglere çok yakışan nar ile hazırladığım reçel bu sezonun ilk narlı tarifi olsun, kış boyunca yaparak sizlerle paylaşırım hepsini…

Malzemeler:

2 kg nar, (orta boy 8 adet)

500 gr toz şeker

1 çay kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

Narların 3 tanesini ayıklayıp kenarda bekletin. Diğer 5 adet narı ortadan keserek limon sıkacağı ile sıkarak sularını çıkartın. Yarım litre nar suyu elde ediyoruz, eğer eksik olursa içme suyu ile yarım litreye tamamlayın. Nar suyu ve şekeri reçel tenceresine alarak orta ateşte şeker eriyene kadar ara sıra karıştırın. Kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirdikten sonra tereyağı ve kenara ayırdığınız nar tanelerini ilave edin. 20 dakika daha pişirerek baloncuklar oluşmaya başlayınca limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Reçelden küçük bir tabağa kaşıkla az miktarda akıtın, damlalar halinde kalıyorsa (fotoğraftaki gibi) reçel olmuş demektir, yayılıyorsa 2-3 dakika daha pişirin. Reçeli ılıkken temiz cam kavanozlara aktarın, tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatarak serin yerde saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…