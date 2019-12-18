Nar ekşili etli lahana sarması

Lahanalar sarılacak boyutta dileğe göre kesilir, sıcak suda haşlanır ve bir süzgeç içerisine alınır. İç harcını hazırlamak için derin bir kaba yıkanan bulgurlar koyulur. Sırasıyla baharatlar, salça, ince doğranmış maydanoz ve küçük küçük doğranmış domates eklenerek karıştırılır. Daha sonra yağ ve nar ekşisi eklenerek karıştırmaya devam edilir. Suyu süzülmek için kenara alınan lahanalar, hazırlanan harç ile çok kalın olmayacak şekilde tek tek sarılır. Sarılan lahanalar tencereye konulmadan önce tencerenin alt kısmına kemikler dizilir. Daha sonra üzerine lahanalar sırasıyla yerleştirilir. Sarma işlemi bittikten sonra artan lahanalarla tencereye dizilen sarmaların üzeri örtülür.
1 su bardağı suyun içerisinde salça eritilir ve içine küçük küçük doğranan sarımsaklar eklenir. Salçalı suyla karışan sarımsaklar, tenceredeki lahanaların üzerinde gezdirilir. Son olarak lahanaların tam hizasında olacak şekilde kaynar su ilave edilir. Sarmaların üzeri açılmaması için düz bir servis tabağı ile kapatılır. Tencere bir iki taşım kaynayana kadar harlı ateşte, tencere kaynadıktan sonraysa kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirilir. Nar ekşili lahana sarması piştikten sonra servise hazır hale getirilir.