Müzik terapide yeni bir yöntem: Hyperscanning

İnsanların psikolojik ve fizyolojik sorunlarını iyileştirmeyi sağlayan müzik terapi uygulamasının başka bir boyuta geçmesini sağlayacak yeni bir yöntemle karşı karşıyayız.

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Müzikle tedavide bir devrim!

Müzik terapi araştırmacıları, bir müzik terapi seansında ilk defa hasta ve terapistinin beyninin senkronize hale geldiğini kanıtladı. Bu, hastalar ve terapistler arasında ileride olacak etkileşimleri geliştirebilmek adına önemli bir dönüm noktası. Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Profesör Jorg Fachner ve Dr. Clemens Maidhof tarafından yürütülen araştırma, Psikolojideki Sınırlar isimli dergide yayınlandı. Araştırmada bir müzik terapi seansında hyperscanning adı verilen bir teknik kullanıldı. Bu teknikle aynı anda iki farklı beynin nasıl çalıştığı kayıt altına alınabildi. Bu da araştırmacıların insanlar arasındaki etkileşimi daha kolay çözümlemesini sağladı. 

 

Müzik terapi ve hyperscanning

Hastalarının sağlık sorunlarını iyileştirmek amacıyla terapistlerin bir tedavi yöntemi olarak müziği kullandığı süreç müzik terapi olarak adlandırılmakta. İnsanların müziği nasıl duyduğu ve algıladığı ve bu sürece beynin ne şekilde dahil olduğunu anlamak ise müzik psikolojisinin araştırma alanlarından. Dünya üzerindeki en geniş kapsamlı müzik terapi kuruluşu ise 1789'da kurulan Amerikan Müzik Terapi Derneği. Fakat müzik terapinin tarihi milattan öncesine dayanıyor. Müzik terapi yöntemini fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları tedavi amacıyla ilk kez kullanan kişi ise Yunan filozof Pisagor. Hyperscanning kavramına ise yabancı olmanız doğal. Hyperscanning, birden fazla deneğin, her biri ayrı bir MRI tarayıcıda gözlemlenmek üzere, aynı anda beyinlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiğini anlamak için yapılan bir tarama yöntemi. Hyperscanning teknolojisi, önemli sosyal etkileşim durumlarına beynin nasıl yanıt verdiğini gözlemlemeyi sağlamakta. 

 

MÜZİKLE TERAPİ MÜMKÜN MÜ?

 

Bahsedilen bu araştırmada ise hastaya müzik terapi seansında ailesindeki bir sağlık sorunundan bahsederken klasik müzik dinletiliyor. Bu seans esnasında hasta da terapisti de beyindeki sinyalleri algılayan sensörlere sahip EEG (elektroenselogram) adı verilen başlıklardan takmakta. Aynı zamanda seans, senkronize olarak EEG'ye bağlı olan kameralarla kaydediliyor. Hastalarıyla anlamlı bağlantılar kurdukları değişim anlarını bulmak ise müzik terapistlerinin bu araştırmadaki esas amacı. Buna dayanarak araştırmacılar, araştırmadaki kırılma noktasını hastanın beyninin olumsuz hisler sergilerken bir anda pozitif bir noktaya ulaştığı an olarak ifade ediyor. Bundan birkaç dakika sonra ise terapistin, terapinin işe yaradığını ve kendi taramasının da benzer sonuçlar verdiğini belirtmesi de önemli bir nokta. Terapiden sonra yapılan görüşmelerde ise terapist de hasta da tam o anda terapinin işe yaradığını düşündükleri belirtiliyor. Yapılan veri analizleri de hasta ve terapistin yaşadığı değişim anını destekler nitelikte.

  

Müzik terapide önemli bir adım

Araştırmanın başında olan Jorg Fachner, bu araştırmanın müzik terapi konusunda bir dönüm noktası olduğunu ve müzik terapistlerinin terapi seansları boyunca duygu değişimlerimi ve bağlantıları kayıt altına aldıklarını belirtti. Onların da beyin incelemelerinden elde edilen verilerle çıkan sonuçları onayladıklarını ekledi. Unutmayın ki müzik, terapi amaçlı kullanıldığında genel sağlığınızı iyileştirmeye yarar. Hatta anksiyete, depresyon, otizm ve demans gibi sorunları tedavide büyük bir yardımcıdır. Hyperscanning yöntemi sayesinde ise hastanın beyninde ne gibi değişimler olduğu birebir gözlemlenebilir. Hyperscanning, terapi sırasında başka türlü hiçbir şekilde fark edilemeyecek kadar küçük olan değişimleri gösterir. Terapinin kesinlikle işe yaradığı anlara ışık tutabilmek, aynı zamanda sözlü iletişim konusunda zorluk çeken hastalara yardımcı olma konusunda da çok faydalıdır.

 

MÜZİK PREMATÜRE BEBEKLERE İYİ GELİYOR
 

 

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Human Neuroimaging Laboratory 

Science Daily

Positive Psychology

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