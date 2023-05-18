Müze ve ören yerleri bugün ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bildirildi.

Milletlerarası Müzeler Konseyince (ICOM) dünya genelinde kutlanan ve Türkiye'de de bu yıl 42.'si gerçekleştirilecek olan 18 Mayıs Müzeler Günü'nün bu yılki temasının 'Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah' olacağı bilgisine yer verildi. Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 'Müzeler Günü' ülke genelindeki müzelerde gerçekleşecek farklı organizasyonlarla tüm haftaya yayılacak.

UNESCO ve ICOM'un himayelerinde bu yıl Avrupa'da 19'uncusu, ülkemizde de 18'incisi kutlanacak 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında ise Bakanlığa bağlı tüm müzeler saat 23.00'a kadar ücretsiz olacak. Bakanlığa bağlı müzelerde yapılacak etkinliklerin içeriği de ilgili valiliklerin internet sitelerinde yer alacak" denildi.

* Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.