Herkes mutlu olmak ister; yaşı, altyapısı ne olursa olsun, mutluluk peşinde olmak evrensel bir hedeftir. Mutluluğun farklı tanımları olsa da mutlu insanların paylaştığı bazı temel inançlar vardır. Bunlar her zaman bilinçli düşünceler değildir; birçok durumda, yaşama bakış açıları benzerdir.

1- Her şeyin mümkün olduğuna inanırlar

Mutlu insanlar yapılabilir olduğunu düşündükleri şeyler için kendilerine sınırlar koyma hatasına düşmezler. Duygusal bariyerler kurmak insanın hayal etme ya da davranma becerilerini köreltir. İstenilenin elde edilebileceği inancı ise amaç edinmeyi ve bu amaç uğrunda zorluklarla yüzleşip, üstesinden gelmeyi sağlar. Bu sadece pozitif düşünmek değildir, hayalleri sınırlamamak, bastırmamaktır.

2- Mutluluğun parasal değere sahip olmadığının farkındadırlar

Günümüzde mutluluğu maddiyatla ölçmek çok daha yaygın bir yanılgıdır. Halbuki mutlu insanlar mutluluğun farklı şekillerde değerlendirilmesi gerektiğini bilir.

3- Küçük problemleri büyütmezler

Günlük yaşamın bir parçası olan önemsiz argüman ve olayların mutluluklarına gölge düşürmesine izin vermezler. Büyük resme bakmak ve gerçekten önemli olan şeylere ve kişilere odaklanmak gerekli perspektifi elde etmek için önemli bir araçtır. Yüzeysel sorunların sizi etkilemesine izin vermeniz, hayal kırıklığı yaratır. Mutlu insanlar bunu bilir ve küçük meseleleri büyütmezler.

4- Hayatta tesadüfler olmadığına inanırlar Evrenle bir bağları olduğuna inanırlar ve yaşanan her şeyin bir sebebi olduğunu düşünürler. Kader, karma ya da başka şekilde adlandırılsın, her karşılaşma, her etkileşimin bir amaç uğruna gerçekleştiğine inanmak kaotik zamanlarda da sakin kalmayı başarabilmeyi sağlar. Ama mutlu insanlar kendilerini geliştirerek, değiştirerek kader kurbanı olmak yerine, geleceği arayan cesur bir maceraperest olmaya yönelir. Hayat da böylece duygusal bir zorlanma yerine, keşif için neşeli bir yolculuğa dönüşür. 5- Geçmişi inkar etmezler ama saplanıp kalmazlar da Mutlu insanlar geleceği şekillendirmek için geçmişteki iyi kötü deneyimlerden beslenmeleri gerektiğini bilir. Geçmişi unutmaya ya da inkar etmeye çalışmak o kadar çok zaman alır ki bugünü yaşayamazsınız. Üstelik yaşadıklarınızı yaşamadığınızı varsayamazsınız. Bu yüzden ne kadar kötü deneyime sahip olursanız olun, bunları tekrarlamamak için çalışmalı ve bugünün keyfini kaçırmasına izin vermemelisiniz. 6- Negatif duyguların kendilerini ele geçirmesine izin vermezler Günümüzde daha rahat ve hızlı yayılan gündem haberleri ve global enformasyonla gelen korkunç haberler bireylerin pozitif kalmasını zorluyor. Ama bu mutlu insanların kendilerine çizdiği yolda önemli bir karşı duruştur. Dış dünya kontrol edilebilir bir şey değildir ama ondan gelen negatif enerji etkisi yönetilebilir bir şeydir. Seçim sizin. Dışarıdan gelen bu negatif enerjinin kişisel hedeflerinizi, ilişkilerinizi ve hayallerinizi etkilemesine izin verecek misiniz? Mutlu insanlar için bu sorunun cevabı ‘hayır!’dır.

7- İyilik yap, iyilik bul Verici olmak derin duygusal ve ruhsal güçlendirici olabilir. Evrene pozitif enerji vermek her zaman aynı şekilde size geri dönecektir. Mutlu insanlar iyilik yapmayı, etrafındaki insanlara yardım etmeyi ve karşılık beklemeden vermeyi tercih ederler. Ve karşılarına kendileri gibi insanlar daha çok çıkar. Sevgi de iyilik de mutluluk da paylaştıkça büyür. 8- Kimsenin mükemmel olmadığı gerçeğini kabul ederler Birinden belirli beklentileriniz varsa ve bunları karşılamasını beklerseniz, büyük ihtimalle hayal ve kalp kırıklığı yaşarsınız. İnsanlar doğaları gereği kusursuz değildirler, öyle olmalarını beklemek saflık olur ve stres doğurur. Mutlu insanlar bu gerçeğin farkındadırlar. Uyumlu bir ora yol bulmak için birlikte çalışmayı tercih eder ve kendilerini mutsuzluğa itmezler. 9- Zamanın kıymetini bilirler Zaman akıp gidiyor. Mutlu insanlar onun kıymetli olduğunu ve harcanmaması gerektiğini bilirler. ‘Verimli geçirilen zaman’ onlar için önemlidir, geriye dönüş olmadıklarını bilir, sonradan pişmanlık duymamak için iyi değerlendirirler. 10- Korkusuz severler Çekinmeden, korkmadan severler! Reddedilme korkusu, ilişkide başarısız olma korkusu, hatta aşkı hak edip etmediklerine dair şüpheler barındırmazlar. Bunlar bir insanın mutluluğu önündeki en büyük engeller olabilir. Mutlu insanlar riske girmeyi seve seve kabul ederler. Unutulmaz zaferler ve evet unutulmaz yenilgiler, hepsi onların ruhsal varlığını besleyen, geliştiren yaşanmışlıklardır.

YAZARLAR Kendiniz ve çocuğunuz için yapacağınız 10 iyilik 11- Kıskançlık yapmazlar Mutluluğu kıskançlık kadar negatif etkileyen çok az duygu vardır. Başkalarının başarılarını kıskanmakla geçen zaman insanı kendi hedef ve hayallerine giden yolda yavaşlatır. Mutlu insanlar kıskançlığın ruhunu ve kalbini yiyen duygusal bir kanser olduğunu bilir. Bu duyguyu reddetmek mutlu bir gerçekliği bulma yolunda destekleyici bir adım olacaktır. 12- Kendilerini oldukları gibi kabul ederler Sıklıkla söylenir: Mutluluğa giden en kestirme yol, insanın kendisini olduğu gibi sevmesi ve kabul etmesidir. Mutlu insanlar bunu çoktan yapmış ve kişiliklerinin eşsiz olduğuna inanmaktadırlar. Ve bu yüzden de daha iyi bir gelecek için çalışmak onlar için asla ulaşamayacakları bir hayalden çok keyifli bir görev halini alır. 13- Herkesi mutlu edemeyeceklerini bilirler, bu yüzden de kendilerini mutlu ettiklerine emin olurlar Hayatta herkesi mutlu etmek imkansızdır. Her bireyin kendi fikirleri ve standardı olduğu için birini mutlu eden şey diğerine mutsuzluk verebilir. Gerçekten mutlu olan insanlar için bu problem değildir çünkü bilincindedirler ve öncelikle kendilerini tatmin etmeye odaklanırlar. Bu demek değildir ki başkalarını önemsemezler, önce kendilerini mutlu ederler ki etraflarındaki insanlara da yayabilsinler.

14- Büyümek için değişimin gerekliliğini takdir ederler Durgun kalıp, çabalamayarak günlük hayatta memnuniyeti ve mutluluğu yakalamanın insan doğasında olmadığını bilirler. İleriye bakmaya ihtiyaç duyar ve yeni ufuklar keşfetmek için değişiklik yapmaya gönüllüdürler. Halbuki çoğu insan değişikliklere açık değildir. Mutlu olmak isteyen insan değişimin yaşamın önemli bir parçası olduğunu kabul etmesi gerekir. 15- Asla durup anın tadını çıkartamayacak kadar meşgul değildirler Gündelik yoğunluk içinde doğanın ve yaşamın güzelliğini takdir etmek ihmal edilen bir olgudur. Ajanda ve inşa edilen yapay hedefler için hummalı bir şekilde çalışmak insanların durup anın tadını çıkarmasını engelliyor. Mutlu insanlarsa asla durup, dünyanın hazinelerinden keyif alamayacak kadar meşgul değiller. 16- Durgun kalmayı becerebilirler Bazen insan tüm düşünce ve duygu bombardımanına rağmen sükunetini korumayı başarmak zorundadır. Zihin ve kalbi dış kaynaklı basınçtan korumayı öğrenmek, mutlu insanların rutinidir. Zihinsel olarak duraksamak, derin bir nefes almak ve gülümsemek günün sonunda her şeyin iyi olacağına inanmayı da beraberinde getirir. 17- Mutluluğun her şey olmadığını kavramışlardır Mutlu olmak gerçekten önemliyken, mutlu insanlar bunun puzzle'ın sadece bir parçası olduğunu da bilirler. Bazı sorumluluklar ya da koşullar sizi belirsiz duygulara itebilir. Aslında tam da bu anlarda öğrenilen dersler insanı hayatın depoladığı hediyelere yaklaştırırlar.

18- Minnettardırlar Yaşama sevincini kabullenmek ve deneyimleri için minnettar olmak mutlu insanların en büyük özelliklerinden birisidir. Bu durum sadece lafta kalmaz, onlar bu muhteşem, karmaşık ve bazen de rahatsız edici hayatta olmanın memnuniyetini manevi şükranla karşılarlar. 19- Yanlış giden yerine doğru gidene odaklanırlar Madalyonun her zaman iki tarafı vardır. Bir şey olduğu zaman kötü tarafından bakmak ve yenilgiyi kabullenmek insana mutsuzluktan başka bir şey vermez. Ama tam tersini yapabildiğinizde mutluluğa biraz daha yaklaşırsınız. 20- Her zaman başlangıç noktasında olduklarına inanırlar Mutlu insanlar ruhsal ve duygusal açıdan hep başlangıç noktasında olduklarını bilirler. Bir geçiş veya başarısızlık olduğunda bile, bu yeni bir başlangıç noktasını işaretler. İYİ YAŞAM Daha fazla enerji için 6 adım!