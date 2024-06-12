Mucizelere inanın

Mucizelere inanın
Hayatın Sesi
Giriş: 12 Haziran 2024 13:30
ABONE OL
Ersin Ata

Merhaba size bu ay iki konuyu işleyeceğim. İlki çok yıktı beni, gördüğümde kanım dondu. İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisinin öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlandığı iddia edildi. Otizmli öğrencinin annesi Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından, oğlu Asil'in arkadaşlarından uzakta sadece ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüntüleri paylaştı. Desovalı, okulda bir yıl boyunca oğlunun adının bile öğrenilemediğini söyleyerek, yaşananlara isyan etti. Desovalı, oğlu için destek beklediğini belirttiği açıklamada şunları söyledi: “Oğlum Asil, Ahmet Kurt Anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünkü mezuniyet ile yıkıma uğradım, ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Fark ettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların.”


Anne Desovalı'nın oğlu Asil'in yalnız başına mezuniyetini kutladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gerçekten utanç verici görüntülerdi. Hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Asil diğer çocuklar gibi mezuniyet kutlamasına katılmalıydı.


Her zaman bu örneği veriyorum. Ben sekiz yıl boyunca engelimin ağırlığına rağmen öğretmenlerim ve arkadaşlarımın adeta sevgi seli ile eğitimimi tamamladım. Hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin beni hayata hazırladılar ki yazarlığa kadar götürdü beni. Lütfen ayrımcılık yapmayın!


Gelelim diğer konumuza bu benimle alakalı çok önemli bir olay. Biliyorsunuz daha önce üç kitap çıkartmıştım. Ve şimdi dördüncü kitabım ile karşınızda olacağım. Bu kitapta her zamanki gibi insanlara umut olacak ve ‘başarı’ kelimesinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Her kitabımın bir mottosu olmuştu. Bu kitabın mottosu da mucizelere inanın.


Herkese iyi bayramlar ve engelsiz bir ay diliyorum...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.