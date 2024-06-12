Mucizelere inanın

Merhaba size bu ay iki konuyu işleyeceğim. İlki çok yıktı beni, gördüğümde kanım dondu. İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisinin öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde dışlandığı iddia edildi. Otizmli öğrencinin annesi Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından, oğlu Asil'in arkadaşlarından uzakta sadece ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüntüleri paylaştı. Desovalı, okulda bir yıl boyunca oğlunun adının bile öğrenilemediğini söyleyerek, yaşananlara isyan etti. Desovalı, oğlu için destek beklediğini belirttiği açıklamada şunları söyledi: “Oğlum Asil, Ahmet Kurt Anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum. Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünkü mezuniyet ile yıkıma uğradım, ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Fark ettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların.”

Anne Desovalı'nın oğlu Asil'in yalnız başına mezuniyetini kutladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gerçekten utanç verici görüntülerdi. Hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Asil diğer çocuklar gibi mezuniyet kutlamasına katılmalıydı.

Her zaman bu örneği veriyorum. Ben sekiz yıl boyunca engelimin ağırlığına rağmen öğretmenlerim ve arkadaşlarımın adeta sevgi seli ile eğitimimi tamamladım. Hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin beni hayata hazırladılar ki yazarlığa kadar götürdü beni. Lütfen ayrımcılık yapmayın!

Gelelim diğer konumuza bu benimle alakalı çok önemli bir olay. Biliyorsunuz daha önce üç kitap çıkartmıştım. Ve şimdi dördüncü kitabım ile karşınızda olacağım. Bu kitapta her zamanki gibi insanlara umut olacak ve ‘başarı’ kelimesinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Her kitabımın bir mottosu olmuştu. Bu kitabın mottosu da mucizelere inanın.

Herkese iyi bayramlar ve engelsiz bir ay diliyorum...