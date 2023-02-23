Mor soğan turşusu

Servis: 1 litrelik kavanozda
Hazırlama süresi: 15 dakika
Bekletme süresi: 2 gün
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı iri tuz
- 300 ml sıcak su
- 300 ml sirke
- 4 - 5 adet mor soğan
- 2 - 3 adet acı süs biberi
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
- 1 tatlı kaşığı tane karabiber
Yapılışı:
*İri tuzu derin bir kaseye alın, sıcak suyu ekleyip tuz eriyene kadar karıştırın, sirkeyi ilave ederek kenarda bekletin.
*Soğanların kabuklarını soyun, piyazlık doğrayıp cam kavanoza yerleştirin. Üzerine doğranmış süs biberi, kişniş tohumu ve karabiberi serpiştirin. Sirkeli suyu ekleyip karıştırın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. İki gün buzdolabında beklettikten sonra dileğiniz gibi tüketin.
Kısa bir not:
*Tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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