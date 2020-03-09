Mor havuçlu humus nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, mor havuçlu humus tarifini verdi!

Bağışıklık sistemini güçlendirmekten mide rahatsızlıklarına, kötü kolestrolu düşürmekten cilt ve göz sağlığına kadar bir çok faydası olan, aynı zamanda şalgam suyununun da ana maddesi olan mor havuç ile salatalar, yemekler, hatta tatlı gibi çeşitli lezzetler hazırlayabiliriz. Aşağıda tarifini verdiğim meze olarak kolaylıkla yapabileceğiniz leziz humus haricinde mor havuçlu diğer tariflerimi de paylaşırım sizlerle…

Servis: 4-5 kişilik

Pişirme süresi: 30 dakika

Hazırlama süresi: 10 dakika

Mor havuçlu humus için malzemeler:

1 adet mor havuç, 270 gr

250 gr nohut, haşlanıp kabukları soyulmuş ölçü

5 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı tuz

Mor havuçlu humus üzerine: Birkaç tane haşlanmış nohut 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Mor havuçlu humus yapılışı:

Havucu önce fırın kağıdı, sonra folyoya sararak 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra folyoyu açın, ılınınca doğrayıp rondoya alın, tüm malzemeleri ekleyerek püre haline gelene kadar rondodan geçirin. Servis tabağına alarak zeytinyağı, haşlanmış nohut taneleri minik turplar ve mikro filizler gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…