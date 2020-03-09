Bağışıklık sistemini güçlendirmekten mide rahatsızlıklarına, kötü kolestrolu düşürmekten cilt ve göz sağlığına kadar bir çok faydası olan, aynı zamanda şalgam suyununun da ana maddesi olan mor havuç ile salatalar, yemekler, hatta tatlı gibi çeşitli lezzetler hazırlayabiliriz. Aşağıda tarifini verdiğim meze olarak kolaylıkla yapabileceğiniz leziz humus haricinde mor havuçlu diğer tariflerimi de paylaşırım sizlerle…
Servis: 4-5 kişilik
Pişirme süresi: 30 dakika
Hazırlama süresi: 10 dakika
Mor havuçlu humus üzerine: Birkaç tane haşlanmış nohut 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Mor havuçlu humus yapılışı:
Havucu önce fırın kağıdı, sonra folyoya sararak 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra folyoyu açın, ılınınca doğrayıp rondoya alın, tüm malzemeleri ekleyerek püre haline gelene kadar rondodan geçirin. Servis tabağına alarak zeytinyağı, haşlanmış nohut taneleri minik turplar ve mikro filizler gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
Afiyetle sevgiyle kalın…