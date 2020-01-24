5 kilo daha zayıf görünmek için 8 ipucu

Tarzınızdaki ufak değişikliklerle birkaç kiloyu uçurabilirsiniz!

Tıkıştırıverin

Hemen şimdi deneyebileceğiniz numaralardan biri, üstünüzdekini pantolon veya eteğe -o an giymekte olduğunuz her neyse- sıkıştırmak. Bluz veya t-shirt fark etmez. Burada önemli olan, altına giydiğiniz kıyafetin yüksek belli olması. Bu, figürünüze hoş bir ton verir. Derin oturan pantolon veya eteğin içine sokulan üst, daha iyi taşınır. Bedeniniz ister 34 ister 44 olsun, deneyin, farkı hemen göreceksiniz.

Koyu renk tonları

Her kadının bir kere duyduğu tavsiyedir “Siyah, ince gösterir”. Bu tavsiyeyi verenler pek de haksız sayılmaz ama modada bu kadar çok güzel renk varken her gün siyah giymek pek cazip değil. Siyah, şık ve ince bir görünüm verse de bir zaman sonra sıkıcı olmaya başlayacaktır. Merak etmeyin, ince görünmek için sadece en koyu rengi giymek zorunda değilsiniz, açık renklerin koyu nüanslarını da seçebilirsiniz. Örneğin, kar beyazı değil, krem rengi bir t-shirt tercih edin. Ateş kırmızısı bir kokteyl elbisesi yerine bordo olanı alın. Renk dünyasındaki bu nüanslar anında daha ince görünmenize neden olur. Bir sonraki sefer soyunma kabininde kendiniz karşılaştırın. Sonuca şaşıracaksınız.

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Ayakkabı seçimi

Figürünüze çok uygun bir kıyafet seçtiniz, kendinizi iyi ve rahat hissederken aklınıza şu soru geliyor: Bunun altına hangi ayakkabıyı giyeceğim? Bu sorunun cevabı her zaman kolay değil, ne de olsa ayakkabı, görünüşünüzü tamamen değiştirebilir. Rahat, şık veya işlevsel bir seçim yapabilirsiniz. Yanlış ayakkabı seçimiyle bacaklarınız 10 cm kısa görünebilir, böylece o güzel elbiseniz bir anda beş kilo fazladan gösterebilir. Benzeri tatsızlıklar yaşamamak için bacakları görsel olarak daha uzun gösteren ayakkabılar tercih edebilirsiniz. İşin sevindirici tarafı, bunların yüksek topuklu olmasının gerekmemesi. Yüksek topuklu veya topuksuz fark etmez, derin kesimli ayakkabılar bacağı görsel olarak uzatır. Bu tür ayakkabılarda ayakkabının ön kısmı, parmakların başladığı yeri gösterecek kadar açıktır. Küçük bir topuk tabii ki optik olarak biraz yardımcı olur ancak derin kesimli bir babet (veya ipli babet) bacağı uzatır ve sizi daha ince ve uzun gösterir.

Takılar

Takı her zaman iyi bir yatırımdır; her kıyafete değer katar, onu kişiselleştirir ve herşeyden önce, ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca, daha ince görünmeye veya bedeninizin öne çıkarmak istediğiniz kısımlarını vurgulamaya da yardımcı olur.

Bu şekilde, uzun küpeler ince, uzun bir boynu ve köprücük kemiğini belirginleştirir.

Kolyeler, güzel bir dekolteyi ve boynu vurgular.

Bu tür takılarda doğru uzunluğa dikkat edilmelidir. Kısa bir kolyeyle boyun ve köprücük kemiği, uzun bir kolyeyleyse dekolte vurgulanır.

Kolye fazla uzun olmamalıdır, yoksa karın bölgesinde sallanır ve dikkati oradan uzaklaştırmak yerine oraya çeker.

Kola takılan bant ve bilezikler, hatta halhallarla da bir saptırma manevrası yapabilirsiniz. Renkli püsküllü veya dikkat çeken renklerdeki modeller yaz giysilerinde özellikle güzel görünür ve ufak fazlalıklarınızı kamufle eder.

UZUN GÖRÜNMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Boynu görsel olarak uzatmak

Özellikle kısa, geniş bir boynu olanlar boğazlı kazaklardan -boynu daha da kısa gösterdikleri için- uzak durmalı. Doğru kesimli bir üstle, boyun görsel olarak daha uzun gösterilebilir. Bu yüzden yüksek ve kapalı gömlekler değil, köprücük kemiklerinin görülebildiği üstler daha iyi bir seçim olacaktır. Bu kemiklerin, düğmeleri açık bırakılmış veya kayık yaka bir bluzla vurgulanması, kapalı bir üste kıyasla anında daha ince bir görünüme neden olur. Kişide hangi kesimin en iyi durduğu soyunma kabininde denenmelidir. Bu kadar küçük bir detayın etkisi en iyi doğrudan bir kıyaslamayla anlaşılır.

Midi etekler

Kısa eteklerin ve pantolonların ince bacakları bile kalın sütunlara çevirebildiği, sır değil. Bu yüzden, yazları olduğu kadar kışları da karşımıza çıkan mini etekler, birkaç yıl önce tam bir dönüşüm geçirerek yerlerini midi etek trendine bırakmıştı. Midi uzunluktaki giysiler kişiyi farklı bir zamandan gelen şık bir kadın gibi gösteriyor. Ek olarak, bu uzunluğun teknik olarak figürü daha hoş hale getirmesi midileri her durumda giyilebilir kılıyor. Bu özel uzunluk, ayak bilekleri ve ayakları vurguluyor ve her kadın bedeninin etrafında en güzel şekilde akıyor.

Doğru ceket

Birkaç kiloyu hasıraltı etme numaralarından bir diğeri, doğru ceketi seçmek. Bele oturan blazer ceketler sihir bir şekilde ince bel görüntüsü verebilir ancak kutu gibi ve kısa kesimli ceketler, özellikle de vücudu vurgulayan bir altla, daha ince bir görünüm sağlar. Ceket, figür tipine göre bele, popoya veya üst bacakların başladığı yere kadar uzanmalıdır. Vücuttan aşağıya doğru inen düz kesimle daha ince bir ilüzyon sağlanır çünkü kadın kıvrımları, düzle olan kontrastla vurgulanarak öne çıkar.

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8’de 7 kollar

Son olarak, yine çok kolay uygulanabilecek bir ipucu: 8’de 7 kollar. Çok ince kadınlar bile bazen sarkan kollara sahip olabilir. Transparan da olabilen, uzun kollar böyle durumlara karşı yardımcı olur. En iyi uzunluk, muhtemelen, 8’de 7 uzunluğudur çünkü t-shirtte olduğu gibi daralarak kolu tutmaz ve biraz ten göstererek optik olarak hoş bir görünüm sağlar.

Kaynak: freundin.de