Ana Sayfa Stil Giyim Büyük beden kadınlar için 6 stil tavsiyesi
Giyim

Büyük beden kadınlar için 6 stil tavsiyesi

Vücut tipinize uygun giyinerek daha stil sahibi görünmeye ne dersiniz?

Büyük beden kadınlar için 6 stil tavsiyesi
Giriş: 04 Haziran 2023, Pazar 17:00
Güncelleme: 07 Ocak 2026, Çarşamba 11:47
1

Vücut hatlarınızın büyüklüğünden şikayetçiyseniz ve tek tip elbiseleri giymekten sıkıldıysanız, bu stil tavsiyeleriyle daha şık ve göz alıcı görünebilirsiniz.

2

Beden ölçünüze uygun bir sutyen ile görünümünüzü güçlendirin

Giysilerin bedeninize daha rahat uyum sağlaması için en önemli adım iyi bir sütyen giymektir. Göğüslerinizi yeteri kadar desteklemeyen, kötü ya da eski sütyenler, bluz, ceket ya da elbisenizde yanlış duruşlara yol açabilir. Beden ölçünüzüe uygun bir sütyen vücudunuzun üst kısmını yukarı kaldırmaya yardımcı olacak, belinizi daha ince gösterecek ve kum saati görünümü yaratacaktır.

3

Denge

Vücut şekliniz armut ya da elma tipi olabilir. Her iki vücut tipinde de hedefiniz bir kum saati şekli oluşturarak dengeli bir görünüm yaratmak olmalı. İlk adım olarak vücut tipinizi belirleyin. Böylece size uygun parçaları seçmeniz kolaylaşır. Örneğin, kalçanız büyük ve bacaklarınız kalınsa, bol bir etek ve dar kesim bir üst giyerek görünüşünüzde dengeyi sağlayabilirsiniz.

4

Vücut şeklinize uygun kesimleri belirleyin

Kalçanız genişse, balıkçı yaka, fırfırlı ve köşeli üstler sizin için harika alternatiftir. Bu üstleri geniş paçalı pantolon ve kloş etek ile kombinleyebilirsiniz. Eğer üst tarafınız genişse, yine bol kesim etekler dengeyi korumanızı sağlayacaktır. Geniş paçalı pantolon ve açık yakalar ise gövdeyi uzatır. Eğer düz bir yapınız varsa ama göbekli iseniz, göğüs altından kesik elbiseler ya da kemerli elbise ve üstler belinizi vurgulamaya yardım eder. Envelop elbiseler de genellikle esnek ve kusurları örten cinstedir.

5

Dikişe dikkat edin

Kalıp ve terzilik, görünümünüzü olduğundan daha güzel göstermek için başlıca faktörlerdir. İyi dikimli giysiler diğerlerine göre daha pahalı olsalar da genellikle bu farkı hak ederler. Özensiz bir kalıp ve dikim, üstünüzden sarkar ve öne çıkarmanız gereken kıvrımları gölgeler.

6

Baskılar ve desenler

Yatay çizgiler veya büyük desenlerden çekinmek yerine, stratejik düşünmeli ve bu baskılarla kendi avantajınız doğrultusunda oynamalısınız. Örneği eğer üst tarafınız genişse, baskılı kumaşları vücudunuzun alt bölgenizde kullanabilirsiniz.

7

"Problemli bölgeleri" takıntı haline getirmeyin

Vücudunuzda problemli olduğunu düşündüğünüz bölgeleri takıntı haline getirmek yerine, güzel bulduğunuz bölgeleri ön plana çıkarın ve resmi bir bütün olarak görün. Böylece vücudunuza uygun olmayan parçalar beğenmekten ya da sizi dengeli bir görünümden uzaklaştıracak parçalar seçmekten vazgeçebilirsiniz.

