Seramid nedir ne işe yarar?

Seramid nedir?

Seramidler cilt sağlığını destekleyen lipid molekülleridir. Seramidlerin cilde faydaları arasında cildi nemlendirmenin yanı sıra cildi çevresel hasarlardan ve bakterilerden korumak da yer alır.

Cilt bariyeri vücudu zararlı patojenlerden, tahriş edici maddelerden ve çevresel toksinlerden korur. Bu nedenle, cilt bariyeri tehlikeye girerse enfeksiyonlar ve diğer cilt rahatsızlıkları gelişebilir. Seramidler nem kaybını önlemeye yardımcı olan ve cildi nemli ve esnek tutan bariyer işlevini geliştirirler.

Seramidler beyin ve sinir sistemi gelişiminde rol oynar ancak sağlıklı cildin korunmasında da önemlidir. Nem kaybını önlemeye yardımcı olan bir bariyer oluşturarak cildin nemli, dolgun ve esnek kalmasını sağlarlar. Bu bariyer aynı zamanda cildi zararlı tahriş edici maddelerden, bakterilerden ve diğer çevresel toksinlerden korur.

Tüm takviyelerde olduğu gibi seramid takviyesi kullanmadan önce de “Seramid kullanmak güvenli mi?” sorusunu sormak önemlidir. Tipik olarak seramidler güvenlidir. Ciddi yan etkilere neden olmaları nadiren görülür ancak kullanmadan önce, insanlar üründeki herhangi bir bileşene karşı hassas olup olmadıklarını kontrol etmek için cildin küçük bir bölgesinde bir yama testi yapılmalıdır.

Seramidlerin sağlığa faydaları

Seramidler, nem kaybını önlemek ve çevresel hasara karşı korumak gibi cildin yapısında ve bariyer işlevinde önemli bir rol oynar. Vücut seramid üretmesine rağmen, ciltteki seviyeler yaşla birlikte azalır. Seramid eksikliğinin çeşitli belirtileri görülmeye başlanır.

Seramid seviyeleri azaldığında, daha kuru, daha hassas bir cilde veya başka sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte, insanlar seviyelerini yenilemek için seramid içeren takviyeler alabilir veya cilt bakım ürünleri kullanabilirler. Bazı araştırmalar bunların cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

İnsanlar yaşlandıkça doğal olarak seramid kaybederler. Bununla birlikte, bir kişi cilt yoluyla alınan seramid kremleri veya diyet takviyeleri yoluyla seramid seviyelerini artırabilir. Bu ürünler cilt sağlığını iyileştirmeye, bariyer işlevini ve nemlendirmeyi artırmaya, zararlı UV ışınlarına karşı korumaya ve yaşlanan cildi gençleştirmeye yardımcı olabilir.

Seramidlerin cilde faydaları

Seramidlerin cilt sağlığı için birçok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları:

Cilt bariyerini korur

Doğal yaşlanma süreci ve sert sabunların veya peeling maddelerinin aşırı kullanımı ciltte seramid kaybına yol açabilir. Seramid seviyeleri düştüğünde, cildin koruyucu dış bariyeri tehlikeye girer ve küçük çatlaklar oluşabilir. Cilt bariyerindeki bu bozulma, enfeksiyon ve cilt iltihabının oluşmasını kolaylaştırabilir. Kaybedilen seramidlerin yenilenmesi cilt bariyerinin sağlıklı kalmasını ve olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar.

Ciltteki hidrasyonu artırır

Seramidler nemi hapsedebilir ve hidrasyonu artırabilir. Cilt susuz kaldığında pürüzlü hale gelebilir ve çatlaklar oluşabilir. Cildin bariyeri tehlikeye girdiğinde, ciltte su kaybına yol açabilir. Bu su kaybı, ciltteki bir katman olan epidermisten geçen ve cilt yüzeyinde buharlaşan su miktarını ifade eder. Su kaybının bir sonucu olarak, cilt kuruyabilir ve iltihaplanabilir; sedef hastalığı, akne ve egzama gibi iltihaplı durumların gelişme riski artar. Araştırmalar, seramid kreminin bu sorunu önemli ölçüde azaltabildiğini ve bunun da cilt nemini artırdığını ve bariyer işlevini iyileştirdiğini göstermektedir. Seramid nemlendiricilerin akne tedavisi ile birlikte kullanılmasının, bu tedavilerin neden olduğu kuru cilt ve tahrişle mücadeleye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Hidrasyonun artırılması ayrıca cildin yumuşamasına ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olarak genel görünümünü ve hissini iyileştirir. Akne ve egzamadan koruyan Niasinamid içeriği de ilginizi çekebilir.

Yaşlanan cildi gençleştirir

İnsanlar yaşlandıkça, ciltleri kolajen, elastin ve keratin gibi yapısal proteinleri kaybettikçe değişir. Bu ve cilt bariyerinin bozulmasında rol oynayan diğer süreçler, cildin incelmesine ve kırışıklıklar, çizgiler ve sarkma gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açar. Seramidler, ciltten nem kaybını önleyen su tutucu özelliklere sahiptir. Nemli cilt, cilt kuru olduğunda genellikle daha görünür olan ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilir. Seramid içeren kremler ayrıca keratin yapan keratinositlerin üretimini de uyarabilir. Keratin artışı cilt bariyerini gençleştirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

UV hasarına karşı korur

Güneş ışığına ve UV ışınlarına maruz kalmak kırışıklıklar, ince çizgiler ve pigment değişiklikleri gibi gözle görülür cilt değişikliklerinin %90'ından sorumludur. Dermatologlar bunu foto yaşlanma olarak adlandırır ve yaşam boyu kümülatif güneş hasarının doğrudan sonucudur.

2021 yılında yapılan bir çalışma, seramid içeren nemlendiriciler ve güneş kremleri kullanmanın cildi cilt bariyerindeki UV hasarına karşı koruyabileceğini ortaya koymuştur. Buna ek olarak, ürünlerin cildin nemini artırdığı, normal hücre döngüsünün korunmasına yardımcı olduğu ve kızarıklık ve hiperpigmentasyonla mücadele ettiği görülmüştür.

Seramidin yan etkileri var mıdır?

Topikal seramidler tipik olarak çoğu cilt tipinde iyi sonuç verir, çoğu insan için güvenlidir ve yan etkilere neden olma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, bazı kozmetik ürünlerin seramidlerin yanı sıra genellikle birden fazla bileşen içerdiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, cilt bakım rutinine eklenen her yeni üründe olduğu gibi, geniş bir alanda kullanmadan önce bir yama testi yapmak iyi bir uygulamadır. Yama testi yapmak için, cildin bir bölgesine az miktarda ürün uygulayın ve herhangi bir reaksiyon olup olmadığını görmek için 24 saat bekleyin.

Seramid içeren gıdalar

Doğal seramidler ciltte bulunurken, cilt bakım ürünleri sentetik seramidler içerebilir. Seramid diyet takviyeleri kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken bir durum da bu takviyelerin gluten, soya fıstığı veya balık gibi alerjenler içerebileceğidir.

Bitki kaynaklı seramidler cilt seramidlerini destekleyebilir ve kimyasal olarak benzerdir. Seramid içerebilen gıdalar şunlardır:

Süt ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir, özellikle tam yağlı sütten yapıldığında yüksek düzeyde seramid içerir.

Yumurta: Yumurta sarısı özellikle seramid bakımından yüksektir.

Tam tahıllar: Kahverengi pirinç, yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmekler ve makarna iyi seramid kaynaklarıdır.

Fındık ve tohumlar: Badem, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği iyi seramid kaynaklarıdır.

Sebzeler: Tatlı patates, ıspanak ve havuç yüksek oranda seramid içerir.

Et ve balık: Sığır eti, tavuk ve somon ve sardalya gibi balıklar iyi seramid kaynaklarıdır.

Soya: Soya fasulyesi, tofu ve tempeh gibi soya ürünleri yüksek oranda seramid içerir.

