İndirimden alışveriş nasıl yapılır?

İndirimden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte indirimden alışveriş yapmanın ipuçları...

+ Sonra Oku
İndirimden alışveriş yapmanın ipuçları
Ezgi Ece Aşkıngil

Özellikle kasım ayı yılın sonuna yaklaşıldığı için pek çok indirimi de beraberinde getiriyor. Bu da bazen insanları ihtiyaçları olmasa dahi alışveriş yapmaya itiyor. İndirim dönemlerinden daha verimli yararlanabilmek için sizinle bazı taktikleri bu yazımızda paylaştık.

 

İhtiyaçlarınızı listeleyin

Bu sadece indirim değil tüm alışverişlerinizi için çok önemli bir madde. Özellikle ekonominin sıkıntılı olduğu günlerde paranızı çarçur etmek size zarar verir. O nedenle eğer ihtiyacınız gerçekten yoksa bir şey satın almayın. Büyük indirimler büyük bir oranda çok önceden belli oluyor. Tüm ihtiyaçlarınızı listeleyin ve indirim gününü bekleyin. Eğer liste yapmadan alışveriş yaparsanız kendinizi alışverişte kaybeder ve faturasını ağır ödeyebilirsiniz.

 

Almak istediğiniz şeylerin provasını yapın

Eğer ana akım markalardan alışveriş yapacaksanız indirim başlamadan önce beğendiğiniz ürünleri üzerinizde denemek için mağazalara gidin. Böylece üzerinizde nasıl durduğunu görmüş olursunuz. Ürünün o anki güncel fiyatını da not ederseniz gerçekten fiyatının inip inmediğinden de emin olmuş olursunuz. Ürünü denediğiniz için de indirim günü o kalabalık mağazalara gidip alışveriş yapmaktansa evinizden sipariş verebilirsiniz.

 

Mağazaları karşılaştırın

Eğer farklı markalarda bulabileceğiniz ürünler satın alacaksanız diğer mağazaların da indirimini karşılaştırıp sizin için en ucuzunu seçmeniz yararınıza olur. Fiyat kıyaslaması yaparken kozmetik gibi ürünlerde ürün gramajını öğrenmeyi ihmal etmeyin. Yoksa daha ucuza diye seyahat boy ürünlerden satın almış olabilirsiniz.

 

UCUZA ŞIK OLMA TAKTİKLERİ

 

Online alışverişe öncelik verin

Büyük indirimlerde mağazalarda gerçekleşen izdiham görüntüleri herkesin hafızasında yeniden canlandırabileceği kadar taze. İndirim olduğunda pek çok kişi mağazaya koşuyor. Bu nedenle indirim döneminde ürünü mağazadan almak yerine internetten alışveriş yaparsanız canınızı kurtarabilirsiniz.

 

Sepetinizi önceden hazırlayın

Online alışverişin bir diğer havalı ve kolaylaştırıcı yanı ise istediğiniz ürünleri indirim öncesi sepetinize taşıyabilmeniz. İndirimden 1 saat kadar önce sepetinizi hazırladığınızda eliniz ayağınıza dolaşmadan alışverişinizi stressiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

B planı yapın

Eğer çok pahalı ve büyük bir ürün alacaksanız ve bu indirim dönemi çok avantajlıysa ürünün tamamen satılmış olması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle beğendiğiniz ürünün muadili bir başka ürünü de değerlendirmenize almanızda yarar var.

 

EKONOMİK ALIŞVERİŞ REHBERİ

 

Akıllı alışveriş etmeyi biliyor musunuz? İndirime denk gelince bir şeyler satın almaktan kendinizi alamıyor musunuz, yoksa ne alacağınızı ihtiyaçlarınız mı belirliyor?
1. Geçen yılbaşı bütçeniz şaştı ve bunun nasıl olduğunu anlamadınız bile.
2. Yeni bir giyim mağazası açılıyor ve ilk gün bütün ürünlerde yüzde 50 indirim var.
3. Markete gidiyorsunuz ve her defasında eve alışveriş listenizde olmayan şeylerle dönüyorsunuz.
4. Gardırobunuzda bazen varlığını bile unuttuğunuz giyeceklerinizle karşılaşıyorsunuz.
5. İkinci el mağazalardan alışveriş etmeye bayılıyorsunuz.
6. Bir düğüne davetlisiniz, gece elbiseniz yok ve siz:
7. Günlük ayakkabıya ihtiyacınız var ve indirimler başladı.
8. Küçük ev aletlerinde yüzde 50’ye varan indirim yapan bir internet sitesinin ilanını tıkladınız.
9. Şu an arasanız, evde kullanmadığınız ve birilerine verebileceğiniz eşya veya giyecek bulmakta hiç zorlanmazsınız.
10. Makyaj çantanızda asla kullanmayacağınız renkte far, ruj veya göz kalemi var.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Yılın trend renkleri: Mor
Yılın trend renkleri: Mor
Şal nasıl kullanılmalı?
Şal nasıl kullanılmalı?
Vücut tipinize göre stilinizi belirleyin
Vücut tipinize göre stilinizi belirleyin
Doğru iç çamaşırı nasıl seçilir?
Doğru iç çamaşırı nasıl seçilir?
Yılın trend renkleri: Yeşil
Yılın trend renkleri: Yeşil
Yeni sezon bel çantaları
Yeni sezon bel çantaları
Trend: Zebra deseni
Trend: Zebra deseni
Ece Sükan'ın stili mercek altında!
Ece Sükan'ın stili mercek altında!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Doğumda hormonlar nasıl çalışır?
    Doğumda hormonlar nasıl çalışır?

    Süresi : 04:26 İzlenme : 4785

  • Tuhaf Google aramaları
    Tuhaf Google aramaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 2084

  • Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz
    Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

    Süresi : 03:29 İzlenme : 17350

  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X