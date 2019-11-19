İndirimden alışveriş yapmanın ipuçları

İndirimden alışveriş nasıl yapılır?

İndirimden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte indirimden alışveriş yapmanın ipuçları...

Özellikle kasım ayı yılın sonuna yaklaşıldığı için pek çok indirimi de beraberinde getiriyor. Bu da bazen insanları ihtiyaçları olmasa dahi alışveriş yapmaya itiyor. İndirim dönemlerinden daha verimli yararlanabilmek için sizinle bazı taktikleri bu yazımızda paylaştık.

İhtiyaçlarınızı listeleyin

Bu sadece indirim değil tüm alışverişlerinizi için çok önemli bir madde. Özellikle ekonominin sıkıntılı olduğu günlerde paranızı çarçur etmek size zarar verir. O nedenle eğer ihtiyacınız gerçekten yoksa bir şey satın almayın. Büyük indirimler büyük bir oranda çok önceden belli oluyor. Tüm ihtiyaçlarınızı listeleyin ve indirim gününü bekleyin. Eğer liste yapmadan alışveriş yaparsanız kendinizi alışverişte kaybeder ve faturasını ağır ödeyebilirsiniz.

Almak istediğiniz şeylerin provasını yapın

Eğer ana akım markalardan alışveriş yapacaksanız indirim başlamadan önce beğendiğiniz ürünleri üzerinizde denemek için mağazalara gidin. Böylece üzerinizde nasıl durduğunu görmüş olursunuz. Ürünün o anki güncel fiyatını da not ederseniz gerçekten fiyatının inip inmediğinden de emin olmuş olursunuz. Ürünü denediğiniz için de indirim günü o kalabalık mağazalara gidip alışveriş yapmaktansa evinizden sipariş verebilirsiniz.

Mağazaları karşılaştırın

Eğer farklı markalarda bulabileceğiniz ürünler satın alacaksanız diğer mağazaların da indirimini karşılaştırıp sizin için en ucuzunu seçmeniz yararınıza olur. Fiyat kıyaslaması yaparken kozmetik gibi ürünlerde ürün gramajını öğrenmeyi ihmal etmeyin. Yoksa daha ucuza diye seyahat boy ürünlerden satın almış olabilirsiniz.

Online alışverişe öncelik verin

Büyük indirimlerde mağazalarda gerçekleşen izdiham görüntüleri herkesin hafızasında yeniden canlandırabileceği kadar taze. İndirim olduğunda pek çok kişi mağazaya koşuyor. Bu nedenle indirim döneminde ürünü mağazadan almak yerine internetten alışveriş yaparsanız canınızı kurtarabilirsiniz.

Sepetinizi önceden hazırlayın

Online alışverişin bir diğer havalı ve kolaylaştırıcı yanı ise istediğiniz ürünleri indirim öncesi sepetinize taşıyabilmeniz. İndirimden 1 saat kadar önce sepetinizi hazırladığınızda eliniz ayağınıza dolaşmadan alışverişinizi stressiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

B planı yapın

Eğer çok pahalı ve büyük bir ürün alacaksanız ve bu indirim dönemi çok avantajlıysa ürünün tamamen satılmış olması gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle beğendiğiniz ürünün muadili bir başka ürünü de değerlendirmenize almanızda yarar var.