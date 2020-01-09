Gece davetlerinde şık olmanın püf noktaları nelerdir?

Gece davetlerinde şık olmanın altın kuralları nedir? Şık olmanın sırrı nedir? İşte davetlerde tüm dikkatlerin sizin üzerinizde toplanmasını sağlayacak şeyler...

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Davetlerde şıklığınızla göz kamaştırın

Bir kokteyle, partiye ya da düğüne davetlisiniz ama ne giyeceğinize bir türlü karar veremiyorsunuz... Yalnız değilsiniz. Biz kadınlar davetlere uygun giyinmek, sezon trendlerini yansıtmak, her şeyden önemlisi kıyafetin içinde rahat hissetmek isteriz. İşte gece davetlerinde muhteşem görünmek için ipuçları.

 

Feminen tasarımlar

Transparanların öne çıktığı gece elbiseleri davetler için iddialı ama göz alıcı olduğu da kesin. Kıyafetin tamamı transparan olmasa da bunu detaylarda kullanan tasarımlar tercih edilebilir. İki farklı kumaşın birlikte kullanıldığı kıyafetler daha da seksi görünmenizi sağlayabilir.

 

Canlı renkler

Yeni sezonda canlı renkler, günlük kıyafetler gibi gece kıyafetlerine de yansıyor. Zümrüt yeşili, elektrik mavisi, kırmızı, mor gibi birbirinden değerli taş renklerinde gece kıyafetleri siyahın tahtını sallıyor.

 

Partiler balolar ve özel davetler

Partilerde şık ve bakımlı görünmek çok önemli gecenin ağırlığına uyum sağlamak gerekir. Partinin konsepti kıyafet seçiminde büyük rol oynar. Özel davetlerde kimi zaman bir tema belirlenir. Böyle durumlarda, daveti veren kişinin isteğine uygun giyinmek gerekir. Şık görünmeyi garantilemek için uzun bir elbise ve aksesuarlar tercih edebilirsiniz ama yüksek belli bir pantolonun üzerine giyeceğiniz zarif bir bluz da çok şık olmanızı sağlayabilir. Balolar ise çok özel davetlerdir, bu yüzden tuvalet giymek şarttır. Resmi davetler özenli ve şık kıyafetleri işaret eder. Ortama ters düşecek giysilerle garip görünmeyi istemiyorsanız öncelikle katılacağınız davetin içeriğini öğrenmekte fayda var. Daha sonra yaşınız, fiziki özellikleriniz ve davetteki konumunuzu göz önünde bulundurmalısınız. İlk olarak katılacağınız davet ne olursa olsun abartılı giyinmekten, ağır makyajdan ve yapaylıktan uzak durmalısınız. Davet bir düğün içinse gelinle yarışır gibi giyinmemeye özen gösterin. Uzun tuvaletler ya da şık bir mini elbiseyle göz kamaştırabilirsiniz. Katılacağınız davet nikâh ya da kokteyl tarzında daha resmi bir organizasyonsa küçük siyah elbiseler idealdir. Yarı resmi davetler uçuk siyah elbiseler ya da renkli kombinler kadınlar için şık alternatifler olabilir. Yarı resmi davetlerde etek ceket ikilisi ya da takımlar, elbise giymek istemeyen kadınlar için idealdir. Şık mücevherler, clutch çantalar ve yüksek ökçeli zarif ayakkabılar kıyafetinizi tamamlayacaktır.

 

Küçük siyah elbise

Modası asla geçmeyecek, zamansız parçalardan olan siyah küçük elbiseler, her zaman şık ve alımlı görünmenizi sağlar. Üstelik straplesten geometrik kesimlere, vücuda oturanlardan bol modellere birçok alternatif var. Her aksesuarı, ayakkabı modelini ve rengini kaldırabilecek küçük siyah elbiseler kurtarıcı olabilir. Tuvaletler, canlı renkler, gece kıyafetlerine göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. 

 

Gece şıklığında ihtişam var

Yeni sezonda gece kıyafetlerinde gösteriş, ihtişam ve lüks öne çıkarken seksi tasarımlar dikkat
çekiyor. Kıyafetlerde tüy, dantel, tül, payet gibi detaylar ve canlı renkler kullanılıyor. Bu sezon kıyafet seçerken ya renklere ya da kumaşta farklı bir dokuya yönelebilirsiniz.

 

Gece davetlerinin olmazsa olmaz 5’i

1- Değerli taşların renginde bir gece elbisesi
2- Yüksek topuklu zarif ayakkabılar
3- El çantası
4- Bir iddialı mücevher
5- “Ben buradayım” diye bağıran koyu kırmızı ruj

 

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