Minik sandviç ekmeği nasıl yapılır?

Yumuşacık dokulu pofuduk minik sandviç ekmeklerini sadece tepsi mayasıyla kolaylıkla hazırlayabilirsiniz... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Minik sandviç ekmeği nasıl yapılır?
Yaşam
07 Mayıs 2021 Cuma

Servis: 16 adet

Hazırlama & mayalanma süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30 dakika


Minik sandviç ekmeği için malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 125 ml ılık süt

  • 125 ml ılık su

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 paket instant kuru maya, 10 gr

  • 4 bardak un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/4 bardak sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1 yumurta sarısı, üzerine sürmek için




Minik sandviç ekmeği yapılışı:

*Ilık süt, toz şeker ve mayayı hamuru yoğuracağınız kaba alın. Üzerini streç film ile kaplayıp baloncuklar oluşana yaklaşık 10 dakika bekletin. Mayalı karışıma bir yumurta, zeytinyağı ve elenip tuzla harmanlanmış unu ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.


*Elinizi una bulayarak hamuru 16 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın, iki misli kabaracaklarını hesap ederek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin, üzerlerine yumurta sarısı sürün. Hamurları iki misli kabarana kadar fırın ısını açmadan fırında mayalanmaya bırakın.


*Hamur tepsisi fırındayken fırın ısısını 175 derece alın ve yaklaşık 30-35 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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