Mimaride yükselen trend: Minimalizm

Mimaride minimalizim kavramını ve özelliklerini Mimar Osman Dağ anlattı.

Mimaride yükselen trend: Minimalizm
Yaşam
26 Kasım 2021 Cuma

İnsanların son yıllarda yaşam alanlarına yüklediği anlamlar ve evlerinden beklentileri arttı. Sahip olunan metrekarelerde daha ferah ortamlar oluşturma ihtiyacı mimarları ve kullanıcıları eşyaları, gereksiz detayları azaltmaya, daha akıllıca depolama alanları oluşturmaya sevketti. Doğaya hiç olmadığı kadar yaklaşılmak istenen bu dönemde dünya kaynaklarının giderek azaldığı bilinci yaygınlaştı. Sonuç: “Minimalizmin Yükselişi.”


Minimalist mimari savunduğu değer itibari ile insan ve çevreyi yaklaştırmayı hedefliyor. Dünyada pandemi, ekonomi, tükenen kaynaklar gibi kitleleri etkileyebilen faktörler sonucunda tasarımcıların öncülükleri ile insanların tercihleri değişiyor. Minimalist hareket öncelerde içinde tasarımın geçtiği alanlarda kullanılırken bugün daha geniş çevrelerce kullanılıyor ve daha bilinçli tüketime teşvik eden bir yaklaşım olarak günlük hayat diline geçiyor. Çıkış noktası ise işlevsellik, sadelik ve az malzeme ile ustalığın birleştirilip çok fayda sağlanmasıdır.


Az çoktur tavrı

Bir tasarım felsefesi ve yaşam biçimi olarak minimalizm mimaride minimum sayıda renk, doku, biçim ve çizgi ile tavrını gösteriyor. Sadelik, işlevsellik ve çevre ile uyum bu tavrın en önemli parçaları. Bir mimari yapının minimalist düzende hazırlanmış olması için öncelikle anlaşılır, basit planları olmalıdır. Net, gereksiz detay ve süslerden girinti çıkıntılardan uzak, basit formlu hatlar tercih edilir. Cephelerinde, kapı ve pencereler için geniş açıklıklar bulunan bu yapılarda basit çatı profilleri seçilir.


Doğa ile iç içe tasarımlar

Minimal mimaride kullanılan malzemeler, yapının yerleştirildiği cephe ve güneş ışığına yer açılması konusunda doğaya olabildiğince yaklaşmayı, doğanın adeta bir parçası olmayı hedefler. Malzeme olarak ahşap, cam, çelik ve beton tercih edilir ve doğal görünümünde bırakılır. Nötral renk tonları kullanılır ve doğal ışığın içeride yer alabilmesi için ferah düzenlemeler yapılır.


Zevk ve beğeniler her kesim hatta birey için değişirken genel trend talepler daha kullanışlı, daha sade, daha anlamlı ve fonsiyonel yaşam alanları yönünde. Mimar Osman Dağ sözlerini şöyle sonlandırdı: “Minimalizm uygulamaları sonucunda kişilere daha fazla boşluk kalmasını, daha planlı düzenli yaşam alanları oluşmasını ve doğayla daha yakın ilişkiler kurulmasını bence çoğunluk da sever ve bu trend daha da yükselir.”


Minimalist bir hayat yaşamanın faydaları...
Minimalist bir hayat yaşamanın faydaları...

Evinizde doğru atmosferi renklerle yaratın

Renkleri doğru şekilde kullanarak evinizin enerjisini değiştirebilirsiniz.

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Renklerin psikolojik etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Renkler, farkında olmasanız da vücudunuzu, zihninizi ve duygularınızı etkiliyor. Evinizde istediğiniz atmosferi yaratmak için renklerin gücünden doğru faydalanmanızı sağlayacak ipuçlarını derledik.
Bej Bej, kullanılan parlak renkleri en iyi ortaya çıkaran renktir. Odayı kalabalık bir görüntüden uzaklaştırır ve diğer canlı renklerle muhteşem bir uyum sağlar.
Yeşil Yeşil oldukça sakinleştirici bir renktir ve istikrar ve rahatlama ile ilişkilidir. Sıcak ve soğuk renkler arasındaki uçurumu kapatır. Özellikle mavinin rahatlatıcı tonları ve daha canlandırıcı sarının tonları arasında. Yatak odaları için harika bir alternatiftir. İlla obje ya da boya olarak değil, ev bitkileri olarak da kullanılabilir.
Gri Nötr ve resmi bir renk olan gri, ev ofisi ya da banyo için mükemmel bir tercihtir. Profesyonel bir his oluşturmaya yardımcı olmak için evin, ofisin ya da çalışma odasının bir duvarını griye boyayabilirsiniz.
Kırmızı Kırmızı en uyarıcı renktir ve genellikle güç ve itibar ile ilişkilendirilir. Şaşırtıcı bir şekilde, kırmızı renk iştah da açar, yani yemek odası için hoş bir alternatif olabilir. Tek bir duvarı kırmızıya boyamayı, kırmızı tabakları ya da kırmızı bir vazoyu değerlendirebilirsiniz.
Beyaz Beyaz sıklıkla erdem, temizlik ve minimalizm ile ilişkilendirilir ama fazla sade ve kasvetli olarak da görülebilir. Temizliğini vurgulamak için banyo ve mutfağınıza eklemeniz akıllıca olabilir ama odanın kişiliğini kaybettirecek kadar yoğun kullanmamaya özen göstermelisiniz. Beyaz eşyalar bunun en basit yoludur.
Mavi Mavi genellikle çok sakinleştirici bir renk olarak görülür. Çoğu insan maviyi su ve huzurla ilişkilendirir. Aynı zamanda verimlilik ile ilişkili olarak mavinin sakinleştirici etkisi, bir ev ofisi için mükemmel renk tercihidir. Duvarlarınızı koyu maviye boyamak yerine - çünkü biraz depresif olabilir - ofis mobilyaları veya bir halıda açık mavi tonlar deneyin.
Mor Yoğun bir renk olan mor, genellikle lüks ve asalet ile ilişkilendirilir. Evinizde kullanmak rahatsızlık verici olabilir ama dekorasyon için lavanta gibi daha rahat tonları tercih edebilirsiniz. Lavanta, morun rahatlatıcı bir tonudur ve bulunduğunuz ortamda sizi rahatsız etmez.
Pembe Aşk ve romantizmin rengidir pembe. Yumuşama ve dinlenmeye yardımcı olduğu için banyoda kullanılması idealdir. Gül kurusu tonları yatak odaları için de uygundur ama aşırı dişi bir genel görünümden sakınmak için çok fazla kullanılmamalıdır. Eşsiz bir ifade için pembe bir yatak başı düşünebilirsiniz.
Sarı Sarının mutluluk ile özdeşleştirildiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Bir odayı aydınlatmak ve ona enerji vermek için idealdir. Mutfak için hoş bir alternatif olabileceği gibi, eğer bir odayı komple sarıya boyamak isterseniz, çok rahatsız etmeyen soluk tonları tercih etmelisiniz. Ayrıca sarı buzdolabı, masa ya da fırın deneyebilirsiniz.
Siyah Siyah, güç ile ilişkilendirilen çok kudretli bir renktir. Fazla kullanılan siyah çok yoğun ve baskın olabilir ama küçük miktarlarda kullanım odaya sofistike bir his verecektir. Şık ve stil sahibi bir hava yaratmak için banyoda siyah havlu ve siyah çamaşır sepeti kullanabilirsiniz.
Turuncu Turuncu, enerji verici, sıcak, samimi bir renktir ve pek çok odada rahatlıkla kullanılabilir. Rahatsız edici bir havası olmadığı için bu rengi salonda kullanmayı deneyebilirsiniz.


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