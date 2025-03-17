Milli sporcular, şampiyonada 6 madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar da gümüş madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın Niş şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyona'nın son gününde milli boksör Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu oldu ve tarihi bir başarıya daha imza attı. 66 kiloda ringe çıkan milli sporcu, çeyrek final müsabakasında Slovak boksör Tamara Kubalova’yı, yarı finalde ise Sırbistanlı boksör Anastasija Lukajic’i mağlup etti ve final maçında Özbek Navbakhor Khamidova ile karşılaştı. Fenerbahçeli sporcu, finalde Özbek rakibini 5-0 mağlup etti ve altın madalya kazandı.

Sürmeneli, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu olurken; Türkiye'ye Sırbistan’da ilk altın madalyasını kazandırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi

Fenerbahçeli Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da, şampiyonada gümüş madalya kazandı. 52 kiloda ringe çıkan Çakıroğlu, çeyrek final maçında Çinli rakibi Sitong Wei’yi, yarı final müsabakasında ise Moğolistanlı Arinzul Chinabat’ı yendi ve finalde Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile karşılaştı. Finalde rakibine puanlamada kaybeden Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu. İstanbul'da 2022'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Hatice Akbaş'tan gümüş madalya

Milli boksör Hatice Akbaş, da şampiyonada gümüş madalya kazandı. 54 kilo çeyrek final karşılaşmasında Moldovalı rakibi Iulia Coroli’yi, yarı final de ise Rus rakibi Karina Tazabekova’yı mağlup eden Akbaş, finalde Faslı Widad Bertal ile karşı karşıya geldi. İlk raundu 5-0 alan milli sporcu, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

81 kiloda final maçına çıkan milli boksör Büşra Işıldar ise Saltanat Medenova'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 6 madalya kazandı

Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda 12 sıkletin tamamında mücadele etti. Şampiyonayı başarılı geçiren milliler, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Millilerde; Busenaz Sürmeneli altın madalya, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner de bronz madalya elde etti.

* Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.