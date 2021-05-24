Doğumunuz başladıktan sonra uygulayabileceğiniz birçok ritüeller var. Meryem ana otu da bunlardan biri. Bu yazıda doğum başladıktan sonra hangi ritüeller neden yapılıyor onları aktaracağım size. Ve bu ritüeller sadece doğumda değil, bebek beklemeyenlerimizin de yapabileceği ritüeller.

Doğum başladığında...

Doğumunuz başladığında yani düzenli sancılar olduğunda, kanlı nişan geldiğinde ve/veya suyunuz sızdığında Meryem ana otunu suya koyabilirsiniz. Ve bu bitki çok kuru olduğundan suya girdiğinde esneyecek ve açılacaktır. Tıpkı sizin de bebeğiniz için açıldığınız gibi. Bu esasında bir görselleme çalışması için işinizi kolaylaştırır. Bazı doğum profesyonelleri doğumda anne adaylarına bir gonca gülün açılmasını hayal etmeleri için yönlendirirler. Ve bu görseli gözlerinin önüne getirmesini isteyip kendilerinin de bir gül gibi açılmaya izin vermesini isterler.

Meryem ana otu da bu görsellemeyi kolaylaştırabiliyor. O nedenle doula olarak doğuma giderken eğer varsa çantama atıyorum bir tane.

Buna ek olarak yine doğum başladığında Meryem ana suresi ile birlikte suya atıp doğum sırasında duaların okunmasına devam ediliyor. Ve dualar, mantralar, sürekli kendini tekrar eden sözler ve şarkıların doğumda da olumlu etkisi var. Annenin kendi içine dönüp, güç toplamasını sağlayabiliyor. Doğuma hazırlık atölyelerimde bundan sık sık bahsederim.

Ve son yapılan çalışmalara göre Meryem ana otunda yüksek oranda östrojene rastlanmış. Otu suya atıp biraz açıldıktan sonra yudum yudum suyundan da içilebilir doğumda. Ancak uzmanlar 1 çay bardağını geçmemesi yönünde tavsiyede bulunuyorlar.

Bir inanışa göre de doğum bittikten sonra da otun sudan çıkarılması tavsiye ediliyor. Bunun da rahmin kolayca toparlanması ve kanamanın az olmasını sağlayacağına inanılıyor.

Doğumda kolay açılma için yapılan diğer ritüeller

Ve önceden doğumlar evlerde yapılırken, evdeki tüm düğümler yavaş yavaş çözülür, kemerler açılırmış. Bu da yine kadının açılmasını ve genişlemesini görselleştirmesine destek olurmuş. Yine dualar okunur, ebe annesinin kollarında kadın, doğum sancılarını karşılarmış.

Yine şarkılar, dualar, tıpkı bir anne gibi şefkatli bir kadından gelecek yumuşak dokunuşlar, su sesi, sizi rahatlatıcı sesler, içinize dönmenizi kolaylaştıracak uygulamaların hepsi çok faydalı olur.

Lavanta kokusu, gerçek gül yağı bütün bunlar açılmak ve rahatlamak için işinizi kolaylaştırıcı desteklerdir.

Bununla birlikte şunu unutmamak gerekir ki en önemli etken sizin zihin yapınız ve şefkatli bir doğum ortamıdır.

Unutmayın bir kadın, doğumda tanrıça gibi görünmüyorsa, yeterli desteği almamış demektir!

Eğer bebek beklemiyorsanız...

Ve eğer bebek beklemiyorsanız, kalbinizin, ruhunuzun açılmaya ihtiyacı varsa yine Meryem ana otunu suya koyup yavaş yavaş açılmasını izleyebilirsiniz. Hatta onu sessizce ve tüm odağınızla izleyip meditatif bir hale geçip hissettiklerinizi, hissetmediklerinizi, bedeninizdeki hisleri, duyumları defterinize yazabilirsiniz.

Eğer adet olmaya yakın bir zamandaysanız ya da adetinizin ilk günleri ve yoğun kanama aşamasına geçmeniz biraz zor oluyor ve zaman alıyorsa, yine otu suya koyup onu izleyebilir, açıldıkça suyundan birkaç yudum içebilirsiniz.

Yine doğumda yapılan tüm yöntemler adet dönemi için de etkili yöntemlerdir. Fırsatınız varsa içe dönebileceğiniz bir ortam yaratın kendinize. Kız arkadaşlarınızdan, annenizden destek alın. Sizi şefkatle sarıp sarmalasınlar, hafif dokunuşlarla masaj yapsınlar. Bir ortamda kadınlar varsa östrojen seviyesi artar.

Doğumda, adet olduğunuzda ya da rahatlamaya ihtiyacınız olduğunda...

Tek yapmanız gereken kız kardeşlerinizle birlikte olmak ve kendi içinize dönmek, biraz da yavaşlamak.

Sevgiler...