Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılan Milli sporcumuz Merve Dinçel, şampiyonanın üçüncü gününde altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonada milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.

Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'ı yenen Dinçel, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve Dinçel altın madalya kazandı.

Dinçel kazandığı madalya sonrasında sosyal medyada “Hayat hayallerimizle sınırlıdır. Hayalleriniz ne kadar büyük olursa gideceğiniz yol da o kadar uçsuz bucaksız olur. Ben bu yolda defalarca kez düştüm kimi zaman pes etmeyi de düşündüm ama her zaman dik durdum. Hayallerimin peşinden gittim, gitmeye de devam edeceğim. Bugün burada dünyanın en iyileriyle karşı karşıya geldim ve en büyük hedeflerimden birine ulaştım. Avrupa’dan sonra Dünya Şampiyonu unvanını kazandım. Artık Dünya Şampiyonuyum. Bu madalya hayallerinin peşinden giden ve asla pes etmeyen ülkemizin kadınlarına ve kız çocuklarına armağan olsun. Her zaman yanımda olan aileme, nişanlıma, antrenörlerime, Türkiye Taekwondo Federasyonu’na, takımım İBB Spor Kulübü’ne ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza tüm destekleri için çok teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de güzel halkımıza. İyi ki varsınız, desteğiniz benim için çok kıymetli. Yeni hedeflere!.” ifadelerini kullanarak şu paylaşımı yaptı:

Merve Dinçel kimdir?

Merve Dinçel, 1 Ocak 1999 tarihinde doğdu. Ahi Evran Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği okuyan Dinçel, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına müsabakalara katılıyor. Daha önce verdiği bir röportajda kendini “En iyisi sensin, bir kere yaptın bir kez daha yapabilirsin” cümleleri ile motive ettiğini söyleyen Merve Dinçel tekvandoya ise ailesinin yönlendirmesi ile başladığını açıkladı. İlk derecesini 2007 yılında minikler arasında alan Dinçel, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.