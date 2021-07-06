Merve Akpınar: "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim"

Şanlıurfa'da okul takımında hentbol oynayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın Demirören Haber Ajansı muhabirlerinden Nesrin Aydın Yaldız'a verdiği röportajda kullandığı cümleler büyük yankı uyandırdı.

Merve Akpınar: "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim"
Yaşam
06 Temmuz 2021 Salı

Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi ile hentbola başlayan, Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Verdiği röportajda öğretmeni Bayram Kaplan'a teşekkür eden Akpınar, yaşadığı cinsiyet ayrımcılığını şu cümlelerle dile getirdi: "Bayram hoca beni seçti, çok teşekkür ediyorum. İlk başladığımda 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın' diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum. Hepsi 'Sen çok iyi olmuşsun' diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. 'Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak' diyorlar. Buradan ağabeyime ve babama da teşekkür ediyorum, onlar bana çok destek verdi. İnşallah onların desteğini boşa çıkarmam. Onlara, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Benim hayalim üç şey. Birincisi beyin cerrahi olmak, ikincisi güzel bir sporcu olmak, üçüncüsü ise polis olmak."


Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu cümlelerin karşısında spor kulüpleri de sessiz kalmadı. Merve Akpınar'ın videosunu resmi hesabından paylaşan Fenerbahçe, "Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" sözleriyle genç sporcuya destek oldu. Beşiktaş JK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. Yanındayız #MerveAkpınar." Eczacıbaşı Spor Kulübü ise "Bu ülkenin kız çocuklarının hayalleri önünde kimse duramaz! Bize tekrar umut oldun, cesaret verdin Merve!" cümleleri ile Merve Akpınar'a destek verdi.


Merve Akpınar ile ilgili sosyal medyada paylaşılan tweetler ise şöyle:


















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