Menopoz dönemi cinsel isteği etkiler mi?

Menopoz sürecinde gerçekleşen hormonal değişimler libidoyu etkileyebilir.

Menopoz dönemi cinsel isteği etkiler mi?
Sağlık
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Menopoz döneminde cinsel yaşam, süreçte meydana gelen çeşitli değişikliklere bağlı olarak etkilenir. Yaygın görülen menopoz belirtileri olan anksiyete, uyku bozuklukları, saç dökülmesi, kilo alımı, idrar kaçırma ve cinsel isteğin azalması gibi durumlar doğal olarak seks hayatını da olumsuz etkiler.


Menopoz cinsel isteği neden etkiler?

Menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişimlerin en önemlilerinden biri, vücuttaki östrojen seviyesinin azalmasıdır. Bu da vajinaya ulaşan kan akışı miktarını azaltır ve bu bölgedeki dokuların incelmesine neden olur. Kan akışı azalan dokulardaki incelme, bölgenin cinsel uyarılara karşı çok daha hassas hale gelmesine neden olabilir.


Azalan kan akışı aynı zamanda vajinal ıslaklığı ve genel olarak tahrik olma durumunu da etkiler. Sonuç olarak menopoz sürecindeki kadınlar cinsel olarak uyarılmakta ya da orgazma ulaşmakta zorlanabilirler.


Hormonlar menopoz sonrası normal dengesine dönene kadar yaşanan iniş-çıkışlar ruh halinde de olumsuz etkilere neden olabildiği için libidoyu olumsuz etkiler. Özellikle günlük stresi fazla olan, sigara kullanan, kalp hastalığı, diyabet veya depresyon benzeri kronik hastalığı bulunan kadınlarda hormonal değişimler biraz daha fazla etki edebilir.


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Menopoz sürecinde cinsel isteği artırmak için neler yapılabilir?

Öncelikle hatırlamak gerekir ki, cinsel isteğin azalması her zaman bir sorun değildir. Partnerle kurulan açık ve sevgi dolu bir ilişkide dönem dönem libido düşüşü tolere edilebilir. Ancak aktif seks yaşantınıza geri dönmek istiyor olmanıza rağmen cinsel isteğinizin düşmesi fiziksel ve ruhsal olarak sizi rahatsız ediyorsa, bazı önlemlerle ve doğru desteği alarak bunun üstesinden gelebilirsiniz.


Eğer özellikle vajinal kuruluk belirtisi yaşıyorsanız, östrojen takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Hormonal dengeyi yeniden sağlamaya yönelik olarak uygulanan hormon replasman terapisi vajinal kuruluk, sıcak basmaları ve ruh hali değişiklikleri gibi belirtileri ortadan kaldırmada etkili olabilir. Ancak elbette yapay olarak hormon takviyesi almadan önce düşünülmesi gereken bazı önemli noktalar olabilir. Terapinin yan etkilerinin sizi ne şekilde etkileyeceğinden emin olmak için doktorunuzla detaylı bir şekilde görüşmeniz önerilir.


Yaşam tarzında yapılan değişikliklerin de menopoza bağlı olumsuz etkileri azaltabildiği biliniyor. Düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve ruh halinizi iyileştirecek aktivitelere yönelmek de libidonuzu yükseltmeye yardımcı olacaktır.


Cinsellikle ilgili bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek de menopoz sürecinde cinsel isteği artırmada faydalı olabilir:

  • Doğal, suda çözünebilir bir vajinal kayganlaştırıcı kullanmayı deneyin.

  • Partnerinizle iletişiminizi artırın. Süreçle ilgili konuşmak, kendinizi ifade etmek size iyi geldiği kadar partnerinizin de rahatlamasına yardımcı olacaktır.

  • Önsevişme sürecini uzatın ve değişen haz alışkanlıklarınızı gözlemlemek için kendinize ve partnerinize zaman tanıyın.

  • Mastürbasyon yapın. Bedeninizi dinlemek, orgazma odaklanmadan sadece dokunuşlardan ve cinsel uyarılardan keyif alma sürecini izlemek, kendinizi keşfetmek de bedeninizde meydana gelen değişimlerle barışmanıza ve cinselliğinizi beslemenize yardımcı olacaktır.

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Referanslar:

Erica Hersh. "Does Menopause Affect Your Libido?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/menopause/menopause-libido (13.01.2020).

Paula Spencer Scott. "A Woman's Guide to Reviving Sex Drive". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/sex-relationships/features/sex-drive-and-menopause#1.

"Decreased Desire". Şuradan alındı: https://www.menopause.org/for-women/sexual-health-menopause-online/sexual-problems-at-midlife/decreased-desire

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