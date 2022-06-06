Meme ağrısının nedenleri nelerdir?

Mastalji ya da mastodini olarak da bilinen meme ağrısı oldukça yaygın bir şikâyettir. Donuk bir ağrı, ağırlık, sıkışma, meme dokusunda yanma hissi ve meme hassasiyetini de içerebilmektedir. Ağrı adet döngüsü ile bağlantılıysa, döngüsel mastalji (döngüsel meme ağrısı) olarak bilinir. Çoğu durumda, meme ağrısı her iki memenin üst, dış bölgesini etkilerken ağrı bazen kollara da yayılabilir.

Meme ağrısı çoğu kez şüpheleri meme kanserine yönlendirse de vakaların çoğunda meme ağrısının meme kanseri belirtisi olmadığı gözlenmektedir. Meme ağrı kadınlarda en çok menopoz döneminde görülür. Ve vakaların önemli bir bölümünde meme ağrısının neden oluştuğu kesin olarak belirlenememektedir. Öte yandan meme ağrıları çoğu kez adet döngüsü ile ilişkili olabilmektedir. Bu durumda göğüsler hassaslaşabilir. Bazı hastalar bu durumda bıçak saplanması veya yakıcı bir ağrı gibi tanımlamalar yaparlar. Göğüsler şişebilir. Özellikle üst ve dış kısımlar olmak üzere her iki meme de etkilenir ve hatta ağrı koltuk altına yayılabilir. Ağrı, adet başlamadan birkaç gün önce daha yoğun hale gelir. Bazı durumlarda ağrı adetten birkaç hafta önce başlayabilir. Döngüsel meme ağrısının genç kadınları etkileme olasılığı daha yüksektir. Hormon replasman tedavisi alınan menopoz sonrası dönemde de benzer ağrılar yaşanabilir.

Döngüsel olmayan meme ağrısındaki tablo ise şu şekildedir:

Genellikle memenin küçük bir bölümünde olmak üzere yalnızca bir memeyi etkiler, ancak göğse yayılabilir.

Menopoz sonrası kadınlarda sık görülür.

Ağrı, adet döngüsüne paralel bir zaman döngüsünde gelip gitmez.

Ağrı sürekli olabilir.

Ağrı memedeki enfeksiyondan kaynaklanıyorsa semptomlara ateş eşlik ederken, halsizlik, memede şişlik ve hassasiyet olabilir ve ağrılı bölge ısınabilir. Kızarıklık olabilir. Ağrı genellikle yanma hissi olarak tanımlanır. Emziren anneler için, emzirme sırasında ağrı daha yoğundur.

Meme dışı ağrı ise, kaynağı memedeymiş gibi hissedilen, ancak başka bir yerde meydana gelen ağrıdır. Bazen "yansıyan ağrı" olarak adlandırılır. Bu durum kostokondrit (kaburga ve kıkırdağın birleştiği yerde iltihaplanma) gibi bazı durumlarda ortaya çıkabilir.

Meme ağrısının nedenleri nelerdir?

Meme ağrısının neden oluştuğunu tam olarak belirlemek her zaman mümkün değildir. Aşağıdaki faktörler meme ağrısı ile ilişkilendirilebilir:

Asit reflü

Alkolizm ve karaciğer hasarı

Kaygı, stres, depresyon

İyi huylu meme tümörleri

Meme kanseri

Meme kistleri

Meme travması

Emzirme

Göğüs duvarı ağrısı

Koroner arter hastalığı

Döngüsel meme ağrısı

Aşırı kafein tüketimi

Fibromiyalji

Herpes zoster

İlaç yan etkileri

Peptik ülser

Gebelik

Ergenlik

Zona

Kaburga kırığı

Omuz ağrısı

Göğüs duvarında travma

Meme ağrısı için tedavi

Çoğu durumda, OTC (reçetesiz) ağrı kesiciler alarak ve iyi oturan sutyenler giyerek döngüsel meme ağrısını çözmek mümkündür. Ancak kronikleşen meme ağrılarında mutlaka doktora görünmek gerekir. Memede bir yumru ya da meme dokusunda olağandışı kalınlaşma tespit edilirse veya göğüs dokusunun belirli bir bölgesi özellikle ağrılıysa, doktorunuz daha ileri testler isteyebilir. Bunlar mamogram, ultrason ve biyopsi şeklindedir. Önemli olan meme ağrısının nedenini doğru tespit etmektir. Bu doğrultuda tedaviye yönelinir.