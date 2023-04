Meditasyonda odaklanma sorunu nasıl aşılır?

Uzun süredir meditasyon yapsanız dahi zaman zaman düşüncelerinizin meditasyona odaklanmanıza engel olması durumunu yaşayabilirsiniz. Peki, bizi zihinsel sükunet bulmaktan alıkoyan, müdahaleci, huzursuz düşünceler ile nasıl vedalaşılır?

Tutarlı bir program oluşturun

Diğer tüm iyi alışkanlıklarda olduğu gibi, konu düşüncelerimizi sakinleştirmek olduğunda pratik yapmak oldukça önemlidir. Günün düzenli bir saatini seçmek, beyninizi dinlenme zamanının geldiği konusunda eğitmek için basit bir adımdır. Meditasyonun kuralları olmamalı. Bu noktada zaman belirlemenizi kolaylaştıracak bir önerimiz var: Pratik yapmak için günün en iyi zamanı, ona gerçekten bağlı kalacağınız zamandır.

Meditatif bir alan yaratın

Etrafı çamaşır yığınlarıyla çevriliyken veya yürümeye başlayan çocuğunuzdan yalnızca bir buçuk metre uzaktayken meditatif bir hale geçmek pek kolay değil. Fiziksel ortamınız, özellikle meditasyon uygulamanızın ilk aşamalarında önemlidir. Evinizde sadece meditasyon için kullanacağınız bir alan düzenleyin. Bu alan büyük olmak zorunda değil. Bu bir sandalyeyi belirlemek, hoş kokulu bir mum yakmak veya en sevdiğiniz görüntünün önünde oturmak dahi olabilir.

Başkalarıyla meditasyon yapın

Meditasyon son derece kişisel bir eylem gibi görünebilir, ancak sayıların şaşırtıcı bir gücü vardır. Meditasyonu bir arkadaş etkinliği yapmak, yalnızca kendi düşünce döngülerimizden kurtulmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tek başımıza elde edemeyeceğimiz sorumluluk da sağlar.

Rehber eşliğinde meditasyon yapın

Önceden kaydedilmiş rehberli meditasyonlar, düşünceler içinde dolaşan kişinin hedefine daha kolay ulaşmasını sağlayabilir. Kılavuz bir sesi dinlemek, beyne odaklanacak bir şey sağlar ve davetsiz düşünceleri uzak tutar. Rehber eşliğinde yapılan meditasyon için video paylaşım sitelerinden veya podcastlerden faydalanabilirsiniz.

Yogaya öncelik verin

Yoga ve meditasyonun el ele gitmesinin bir nedeni var. Nefes alıp vermelerinizi fiziksel hareketlerle koordine etmenin aslında zihinsel odaklanmanız üzerinde ölçülebilir etkileri vardır. 2018'de yapılan bir araştırmada, hareket odaklı ve nefes odaklı yoganın stres parametrelerini azalttığı ortaya çıktı.

Biraz nefes çalışmasıyla başlayın

Kontrollü nefes çalışması, zihni sakinleştirmek için gizli bir silahtır. Aslında, çok sayıda meditasyon uygulaması, zihinsel ve duygusal faydaların takip edeceği fikriyle, yalnızca nefes almaya dayanmaktadır. Sadece nefesimizi yavaşlatmanın, sinir sistemini sakinleştirmek ve kaygı duygularını azaltmak gibi kanıtlanmış etkileri vardır. Bu arada, dikkatinizi nefesinize vermeniz, meditasyon sırasında sürekli bir odak noktası sağlar, rahatsız edici düşüncelerden hoş bir rahatlama sağlar.

Meditasyonunuza müzik ekleyin

Müzik hemen hemen her şeyi daha iyi hale getirir. Yapılan bazı araştırmalar, New Age tarzı müzik dinlemenin kalp atış hızını sessizlikten daha fazla yavaşlatabileceğini gösteriyor. İdeal meditasyon müziğiniz, huzur ve odaklanma ile ilişkilendirdiğiniz herhangi bir şey olabilir. Size uygun olanı bulmak için farklı müzik tarzlarını deneyin.

Düşüncelerin normal olduğunu unutmayın

Son olarak, düşüncelere dalıyorsunuz diye kendinizi hırpalamak meditatif hava için pek iyi değil. Gerçek şu ki bu tamamen normaldir. Beynimizi ve duyularımızı 7/24 uyaran bir kültürde yaşıyoruz, bu nedenle bu konuda sorun yaşamamıza şaşmamalı.

Meditasyon yapmanın faydaları ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız şu içeriklerimize göz atabilirsiniz:

Neden meditasyon yapmalı?

Meditasyonun faydaları nelerdir?

Meditasyon ne işe yarar?

Referanslar:

Sarah Garone. "9 Tips for Meditating When You’re an Overthinker". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/mind-body/9-tips-for-meditating-when-youre-an-overthinker (02.04.2022).