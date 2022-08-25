Hayatınızın aşkını nasıl bulabilirsiniz?

Aşk her zaman filmlerdeki gibi, çarpıştıktan sonra düşen kitapları toplayan eller ve birbirine kenetlenen gözlerle, ilk bakış oluşmaz. Gittikçe karmaşıklaşan ve hızlanan dünyada hayatınızın aşkını bulabilmek pek de kolay bir şey değil. Elbette bir ilişki içinde bulunmak zorunda değilsiniz ancak bunu istiyorsanız, aşkı bulmanızı kolaylaştıracak bu tavsiyeler işinize yarayabilir.

1. 'Aşkı aramadığın zaman bulursun' yaklaşımı yanlış olabilir

Bu cümleyi farklı bir şekilde kurmayı deneyin. ‘İş aramayı bıraktığında bulursun’. Ne kadar mantıklı? Bu, nadiren mümkün olabilir ancak çoğunlukla her şey gibi ilişkiler de çaba gerektirir. Bu, beklentilerinizi düşürmeniz gerektiği anlamına gelmez ancak bulmak için aramak gerekir.

2. Hobilerinize zaman ayırın

Sizinle aynı şeylerden hoşlanan bir insanla tanışmanın en iyi yolu, bu hoşlantılarınızla daha fazla muhatap olmaktır. Beraber kamp yapabileceğiniz birini muhtemelen bir kamp alanında tanıyabilirsiniz!

3. Başınızı telefonunuzdan kaldırın

Dünyada muhtemelen zannettiğinden daha fazla iyi insan var ancak dışarıda geçirdiğiniz amanın tamamında telefonunuzla uğraşıyorsanız onları görmeniz kolay olmayabilir. Nerede olursanız olun, orada olun ve size kimin baktığını görmek için etrafınıza bakın. Ufak bir gülümseme, bir sohbet başlatabilir.

4. Romantizm aramayın, yoldaşlık arayın

Romantizm flört etmek içindir ve evliliğinizde ara sıra olması heyecan verici olabilir ancak zor günlerinizde yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir şey değildir. Asıl aradığınız şey, bir dert ortağı, sırdaş ve bir partnerdir. Ayağınızı yerden kesecek birini aramayın. Vermeyi ve almayı seven, fikrinizi soran ve dikkate alan, sizin de ne istediğinizi önemseyen birini arayın.

5. Mutlu insanlar insanları çeker

Bazen aşkla önünüzdeki en büyük en gel kendi mutsuzluğunuz olabilir. Kendiniz ve hayatınız üzerine çalışın, tanışmaktan heyecan duyacağınız kişiye dönüşün. Mutlu, pozitif, kendine güvenen bir insan değilseniz, doğru insan için doğru yerde olma şansınızı azaltırsınız.

6. Kendiniz olmaya zaman ayırın

Boşanma veya uzun bir ilişkinin bitişinden sonra yalnız kalmak oldukça önemlidir. İyileşmek için zamanınız varsa, tekrar kim olduğunuzu anlamak için yalnız zaman geçirirseniz, neyin yanlış gittiğini düşünmek için 'doğru' kişiyle tanışmak için daha iyi durumda olacaksınız. Böylece aynı hataları tekrar tekrar yapmazsın.

7. Anında cinsel çekim genellikle kaybolur

En iyi ateş yavaş yanar, gelişmesi biraz zaman alır. Cazibe önemli olsa da o anlık kıvılcım daha çok şehvetle ilgili olduğu için bunu hemen hissetmeniz gerekmiyor. Duygularınızın zamanla değişip derinleşebileceğini göz önünde bulundurarak insanlara bir şans vermeyi deneyebilirsiniz.

8. "Karşıtlar birbirini çeker" sözüne çok güvenmeyin

Zıtlıklar ilk başta birbirini çeker, ancak muhtemelen ileride büyük sorunlarla karşılaşırlar. Benzer düşünen insanların aslında daha kolay ve sağlıklı uzun vadeli ilişkiler kurarlar. Ne kadar çok aynı fikirde olursanız, o kadar az tartışacak şeyiniz olur.

9. Polyanna olun

Ne pahasına olursa olsun aşkı bulacağınıza inanın; aşk sizin içindir ve size gelecektir. Bu süreçte kötü geçecek bazı randevuları da atlatmanız gerekir, bu nedenle olumlu bir yaklaşım benimsemek bu süreci daha kolay bir hale getirebilir. Bunu bir oyun gibi düşünün, her yanlış sizi gerçek doğruya bir adım daha yaklaştırıyor.

10. Kendi ihtiyaçlarınızı anlayın

Çok fazla alana mı ihtiyacınız var? Çokça sevgi ister misiniz? Her zaman neler olduğunu bilmek zorunda mısın? Bazı şeyler karakterinizdedir ve bunlarla savaşmak yerine bunlara uyabilecek birini aramanız daha doğru olur. Siz ilişkiye uymamalısınız, ilişkiniz size uygun olmalı.

11. Flört etmek ve gerçek bir ilişki kurmak arasındaki farkı bilin

Nerdeyse herkesle hoş bir sohbet edebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz ama hayatınıza birini sokmadan, parayı ya da yaşam alanını paylaşmadan önce, onların yüklerini de sırtlayacağınızı unutmayın. Görüştüğünüz kişinin davranışları başlangıçta en iyi halinde olacak ve zamanla kötüleşecektir. Bu yüzden zamanla düzeleceğini umarak devam etmeyin.

12. Size kötü gelen insanları bırakın

İnsanlar birçok sebeple belirli bir karaktere takılıp kalabilir ve bu genelde daha kötü özellikler taşıyan birileri olur. Sizinle ilgilenmeyen veya yanınızda olmayan birine tutunmanın zararlı olduğunu anlayın ve devam edin. Bunu, içinden çıkmanız gereken büyük, karanlık bir çukur olarak görmeli ve içine gömülmemek için elinizden geleni yapmalısınız.

Kaynak: A. Polawski. "12 basic rules to find love". Şuradan alındı: https://www.today.com/health/how-find-love-12-basic-rules-lasting-relationships-t108115. (13.02.2017).