Evde pratik için meditasyon uygulamaları

Meditasyon pratiğine yeni başlayanlar ya da mevcut pratiğini zenginleştirmek isteyenler için kullanışlı mobil uygulamalar arasından en iyilerini seçtik.

Evde pratik için meditasyon uygulamaları
Sağlık
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Meditasyon uygulamaları, kendi kendinize meditasyon pratiği geliştirmeniz için yaratılmış, yönlendirmeli meditasyonlar için ses kayıtları ve öneriler içeren mobil uygulamalar olarak gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmeye başlıyor. Özellikle hepimizin içinden geçmekte olduğumuz bu zor süreçlerde farkındalığımızı artırmak, stresle baş etmeyi ve gevşemeyi öğrenmek için meditasyona yönelmek, en iyi çözümlerden biri.


Meditasyon öğrenmenin en iyi yolu bir uzman ile birebir çalışmak olsa da, pratiğinizi kendi başınıza geliştirebilmeniz de fazlasıyla mümkün. Denediğimiz ve önerdiğimiz uygulamalara göz atın ve özellikle meditasyona başlamak için bahane arıyorsanız, daha fazla aramayın:


Meditopia

Türkiye’de deneyimli meditasyon eğitmenleri tarafından geliştirilen Meditopia, şu anda Türkçe kullanılabilen en kapsamlı meditasyon mobil uygulaması olma özelliği taşıyor. Tüm dünyada yaklaşık 10 milyon kullanıcısı bulunan platform, çeşitli konularda ve uzunluklarda meditasyon uygulamaları içeriyor. 1000’in üzerinde Türkçe içerik barındıran Meditopia, çok çeşitli konularda farkındalık çalışmaları içeren ses kayıtları sunarken, çevrimdışı kullanım özelliği ile de kullanıcı kolaylığı sağlıyor. Uygulamada aynı zamanda deneyimlerinizi not etmeniz için de bir alan bulunuyor. Böylece pratiğinizde derinleştikçe kendinizi gözlemlemeniz de daha kolay hale geliyor. Günlük motivasyon bildirimleri ve sizinle birlikte kaç kişinin daha meditasyon yaptığına dair istatistiklerin gösterilmesi de uygulamayı keyifli kılan faktörler arasında. 7 günlük ücretsiz deneme fırsatı veren Meditopia, ilk haftanın sonunda aylık 14,99₺ veya yıllık 179,99₺ olarak ücretlendiriliyor.


Evde kalanlar için online yoga imkanları
Evde kalanlar için online yoga imkanları

Patika

Patika meditasyon uygulaması, mindfulness (bilinçli farkındalık) uygulamalarının sağlık üzerindeki etkisine inanarak yola çıkan bir ekibin ürünü. Nörobilim uzmanı psikolog danışmanlığında geliştirilen içerikleri arasında 21 günlük Mindfulness’ın Temelleri programının yanı sıra stres, motivasyon ve odaklanma artırıcı meditasyonlar, uyku kalitesine yönelik meditasyonlar ve günlük pratikler yer alıyor. Patika meditasyon uygulaması içinde bulunan meditasyon içeriklerinin büyük çoğunluğu ücretsiz erişime açık. Hazırlanan ilerlemeli programların başlangıç meditasyonlarına ve günlük pratiklerin birçoğuna ücretsiz erişilebiliyor. Uygulamanın tamamını sınırsızca kullanabilmek içinse aylık ücret 24,99₺. Yıllık olarak satın alındığında ise 179,99₺.


Nefes

Nefes meditasyon uygulaması, günde 10 dakika ayırarak stres seviyesini azaltabileceğimiz meditasyon pratikleri sunuyor. Diğer uygulamalarda olduğu gibi Nefes’te de depresyon, öfke, stres ve endişe gibi başlıklar altında çeşitli meditasyon uygulamalarına erişmek mümkün.


Meditasyona giriş pratiklerine erişim ücretsizken Nefes meditasyon uygulamasının aylık ücreti 9,49₺, yıllık alındığında ise 84,99₺.


An

Stres, dikkat dağınıklığı, odaklanma, uykusuzluk gibi durumlar için 5 ila 10 dakikalık farklı meditasyon uygulamaları sunan An meditasyon uygulaması, kullanımı kolay ve keyifli bir uygulama. Kullandığı yapay zeka teknolojisi sayesinde uygulamada verdiğiniz cevaplara ve tercihlere göre bir algoritma oluşturuyor ve size en uygun meditasyon uygulamalarını tavsiye ediyor.7 günlük ücretsiz deneme sürünü bulunan uygulamanın aylık ücreti 19,99₺, yıllık ücreti ise 159,99₺.


Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor
Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor

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