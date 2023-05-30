Mavi bayraklı plajlar

Türkiye, bu yıl da dünyada en çok 'Mavi Bayrak'a sahip ülke olarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandı

Mavi bayraklı plajlar
Yaşam
Giriş: 30 Mayıs 2023 12:00
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Mavi Bayrak nedir?


Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül;

  • Deniz suyunun temizliğini,
  • Çevre yönetimine önem verildiğini
  • Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını
  • Plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti etmektedir. Bu nedenle bir marka veya “Eko-Label” özelliğini taşımaktadır.

Mavi Bayrak Ödülü'nde, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kapsamında deniz suyunun kontrolü amacı ile plajlardan 15 gün ara ile sezon süresince deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır. Bu analizler “Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri” kapsamında değerlendirilmektedir.





Türkiye, 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2023 yılı 'Mavi Bayrak Ödülleri'ni açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta 'Mavi Bayrak' dalgalanacak. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi İtalya ve Fransa takip etti.


Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor. Plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazılarından. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında.



Kaynak: "2023 Mavi Bayrak ödülleri açıklandı, Türkiye yine Dünya 3.'sü!". Şuradan alındı: http://www.turcev.org.tr/V2/haberDetay.aspx?haber_id=215.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.


Türkiye’deki en güzel 10 plaj

İngiltere’nin Guardian Gazetesi, bir anketle Türkiye’deki en güzel 10 plajı belirledi. İşte “Şemsiyenizin altında, ayran içerek uzanmak isteyeceğiniz doğal plajlar” cümlesiyle verilen bu 10 doğal plaj...

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1. Kabak Koyu - Ölüdeniz Bakir doğası ve eşsiz konumuyla Türkiye'de ve dünyada bir eşi daha olmayan Kabak Koyu Ölüdeniz'e yaklaşık 17 km mesafede. Fethiye'den başlayarak Antalya'da son bulan antik Likya Yolu üzerindeki bu koy, gri-beyaz kumları ve masmavi deniziyle huzur dolu. Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla kaba inşaata izin verilmeyen koyda, kamp alanlarında çadır kurabilir ya da bungolov evlerde kalabilirsiniz. Ne yapmalı? - Şelale yürüyüşü yapın. - Kanyon gezisine çıkın. - Turkuaz Mağara'yı ziyaret edin.
2. Çıralı Plajı - Olimpos Akan dere yataklarının serinlik verdiği, hafif taşlı denizi ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen kendisine çekecek. Olimpos yakınlarındaki Çıralı Plajı iki yandan kayalarla çevrilmiş, doğal ve sakin bir bölge. Doğal ve tarihi sit alanı olduğu için büyük yapılara izin verilmemiş. Sahilde sadece restoran ve cafeler var. Pansiyonlarsa ahşap evlerden oluşuyor. Ne yapmalı? - Kral Zeus'un mezarına gidin. - Antik kalıntıları görün. - Ekolojik tarım ürünlerinden tadın.
3. İztuzu Plajı - Dalyan İztuzu, caretta caretta'ların yavrularını emanet ettiği ender plajlardan biri. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj olma ödülüne de sahip. Bir tarafı tatlı su diğer tarafı ise Akdeniz olan bu plajın dünyada bir benzerinin olmadığı söyleniyor. Dağların dibinden başlayıp, Dalyan Deltası'nın ağzını kapatan plajın kumları altın sarısı ve incecik. Deniz ise kristal berraklığında. Ne yapmalı? - Tekne turu yapın. - Günbatımını izleyin. - Çam ormanında yürüyün.
4. Mermerli Plajı - Antalya Antalya'da, şehrin hemen göbeğinde ve çoğu insanın keşfetmediği bir plaj... Mermerli Plajı Yat Limanı'na indikten sonra limanın sonundaki dalgakıranın hemen arkasında. Adını, sahil şeridini komple kaplayan taşlardan alan bu plaj, size Bey Dağları'na kadar uzanan Akdeniz manzarası ve zümrüt yeşili bir deniz vaat ediyor. Ne yapmalı? - Balık yiyin. - Kayalıklarda güneşlenin. - Kaleiçi'ni gezin.
5. Kelebekler Vadisi - Ölüdeniz Kelebekler Vadisi, Fethiye Ölüdeniz'e 5 km uzaklıkta, Babadağ'ın eteklerinde bulunuyor. Çevresindeki ortalama 350 m yükseklikteki dağlarla izole bir yapıya sahip. Vadi, yaz-kış akan küçük şelalesi, yeşil bitki örtüsü, rengârenk çiçekleri ve tertemiz deniziyle farklı bir atmosfere sahip. Vadide dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri yaşıyor. Hatta vadinin çağlayanlar bölümündeki cangılda kaplan kelebeği kolonisi barınıyor. Geceleri hareketli olan ve vadiye ismini veren bu tür yanında, tespit edilebilen 35 kadar gündüz, 35 kadar da gece kelebeği bulunuyor. Ne yapmalı? - Kelebekler turuna katılın. - Dalış yapın. - 7 koylar turu yapın.
6. Kaputaş Plajı - Kaş Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan bu plaj, kanyondan akmakta olan suyla deniz suyunun birleştiği bir noktadadır. Gelen su deniz suyunun soğumasına sebep olur. Ayrıca deniz aniden derinleşir. Sahildeki kum ve taşlar diğer plajlara göre daha beyazdır. Ne yapmalı? - Güneşlenin. - Denize girin. - Yanınıza bol bol meyve ve su alın.
7. Altınkum - Çeşme Kleopatra'nın gelip denize girdiği rivayet edilen plajdır. Çeşme merkeze yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Deniz ve kumun rengi Maldiv Adaları'nı andırır. Denizi soğuktur ama ağustos ayından itibaren normale ulaşır. Uçsuz bucaksız sahili ve çarşaf gibi deniziyle kartpostal tadında bir manzarası vardır. Ne yapmalı? - Milet ve Efes antik kentlerine gidin. - Apollo Tapınağı'nı ziyaret edin. - Su sporları yapın.
8. Saros Körfezi - Gelibolu Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Saros Körfezi'nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan sadece 5 körfezden biridir. Ne yapmalı? - Gelibolu Yarımadası'nı gezin. - Balık avına çıkın. - Yunus balıklarını izleyin.
9. Patara Plajı - Antalya Antalya'nın Kaş İlçesi'nin Kalkan Beldesi'nde bulunan Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin kıyısı. Her yeri açıklık olan kumsalda deniz sürekli olarak dalgalı. 18 km uzunluğu olan plajın en dar alanı 280 metre. Plajın en geniş bölümüyse 1500 metreye ulaşıyor. Bu nedenle ülkemizin en uzun kumsalı... Plajın çevresi özel koruma bölgesi ilan edilmiş. Ayrıca Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları yerler arasında. Ne yapmalı? - Kumda at safarisi yapın. - Kaputaş Plajı yakınlarındaki Mavi Marmara'ya tekneyle gidin. - Yamaç paraşütü yapın.
10. Aydıncık - Mersin Aydıncık'ın tarihî adı Kelenderis'tir. 3 bin yıl önce bir liman ve ticaret şehri olarak kurulmuştur. Toroslar'ın denize en yakın yamacına kurulmuş olan bu liman şehrinin İncekum sahilinin manzarası eşsizdir. Bölgenin bakir doğası eski kalıntıları araştırmak için dalgıçlara ve arkeologlara çok cazip olanaklar sunar. Ne yapmalı? - Dalış yapın. - Martı Adası'na gidin. - Balıkçı teknesiyle açılın.


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