Marul sarma

Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden taze marul yapraklarıyla yapabileceğiniz leziz bir tarif…

Marul sarma
Yaşam
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Servis: 16 - 18 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 adet marul

  • 250 gr orta yağlı dana kıyma

  • 6 - 7 sap taze soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet dereotu

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 250 ml sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz




Yapılışı:

*Marulu yapraklara ayırıp derin bir kaba alın. Üzerlerine kaynar su dökerek marul yaprakları yumuşayıncaya kadar 5-6 dakika beklettikten sonra renklerini kaybetmemeleri için soğuk su dolu kaba geçirin.

*İç harcı için yeşillikleri yıkayıp incecik doğrayın, kıyma, pirinç, salçalar ve baharatları ilave ederek yoğurun.

*Marulların ortadaki kalın bölümünü yatay olarak kesip ayırın (bu bölüm sert olduğundan sararken zorluk çıkartabilir). İç harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp marul yaprağının uç bölümüne yerleştirin, yanlarını kapatıp sarın. Kalan marul yapraklarını tencerenin dibine serin, sarmaları tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerini ısıya dayanıklı tabak veya elinizde varsa dolma taşı ile kapatın.

Sosu için;

*250 ml sıcak suya salça, zeytinyağı ve tuzu ilave ederek iyice karıştırıp dolmaların üzerine akıtın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin.

*Pul biber, taze nane yaprakları ve yoğurt ile servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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