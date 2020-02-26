Mart 2020 - Gökyüzü etkileri

Zorlu ocak ayından sonra şubat ayında biraz rahatlamıştık. Fakat Mart ayı 2020’nin en zor ve en belirgin ayı olacağa benziyor. Gökyüzünde 4 gezegen oğlak burcunda disiplin, sebat, odaklanma ve kontrol’ü güçlendirmekte fakat bununla birlikte özellikle finansal konularda küçülme, duyguların eksikliği, depresyon gibi negatif etkilerle de mücadele etmek durumunda kalabiliriz.

5 Mart - Venüs Boğa burcunda: Martın en güzel gelişmesi Venüs’ün yöneticisi olduğu, asalet kazandığı ve kendini rahat hissettiği boğa burcuna geçmesi. Toprak elementi vurgusunu daha da güçlendirecek olan bu geçiş bizi maddi güvence, elimizdekilerin korunması ve kıymetinin bilinmesi konularına daha fazla eğilmemizi sağlayacak.

9 Mart – Başak Dolunay’ı: Başaktaki dolunay detay gerektiren işler, angarya işler, çalışma ve temizlik konuları, sağlık konuları ile yakından ilişkilidir. Dolunay zamanları gizlide kalmış konuların görünür olduğu dönemlerdir. Neptün gezegeninin çok etkili olduğu bu gök olayında dolunayın sonlandıran ve açığa çıkan enerjileri için özellikle günlük işler ve sağlık konularında belli fedakarlıklar yapmamız gerekebilir. Bağımlılıklardan kurtulmak için değerlendirilebilecek bir dönem. Ayrıca bu Dolunay’da ilişkilerle ilgili beklenmedik gelişmeler de yaşamamız olası.

9-12 Mart - Merkür direkt harekete geçecek: Şubat ayında balık burcundan kova burcuna kadar gerileyen Merkür 9 Mart’ta direkt harekete geçmek üzere +/- 3 gün süreyle durağanlaşacak. Astroloji’de az bilinen etkilerden biri de retro gezegenlerin durağan periyodları en zor dönemlerdir. İletişimde gecikmeler, engeller, yanlış anlaşılmaların zirve yaptığı dönemlerdir. Fakat mart ayının büyük çoğunluğunda merkür vites artırmaya başlayacak.

16 Mart – Merkür Balık’ta: Kova burcunda geri hareketten çıkan Merkür 16 martta tekrar balık burcuna geçecek ve asalet kaybedecek. Merkür bu burçta kendini ifade etmekte güçlük çeker. Balık burcunun kolay dağılan ve olaylara geniş perspektiften bakan özellikleri detaycı ve gerçekçi Merkür’de memnuniyetle karşılanmaz. Bu da gezegenin kendi fonksiyonunu yerine getirirken zorlandığı anlamına gelir. Düşüncelerimizi toparlamakta zorluk çekebiliriz. Bu dönemde bir süre için detay gerektiren işlerden uzaklaşıp kendimizi yaratıcı işlere yöneltebiliriz. Aldanma ve aldatma’lara açık bir dönem olduğunu da ekleyelim.

22 Mart – Satürn Kova burcunda: Satürn kısa süre kalıp gerilemeye başlamak üzere oğlak’tan sonra yönettiği diğer burç olan kova burcuna girecek ve temmuz ayına kadar burda kalacak. Satürn kovada iken kova burcunun devrimci ve yenilikçi özelliklerinin ayakları yere basan bir tabana indirgemesini ve bir sistematiğe oturmasını sağlar. Özellikle 2020 yılının sonunda geri dönmemek üzerine bu burca geçecek Satürn için bu dönemde teknoloji ile ilgili önemli gelişmelere ve yeniden yapılandırmalara sebep olabilir. Boğa burcundaki Uranüs ile kare yapacağı için, özellikle finans konusundaki belirsiz durumlardan ötürü beklenmedik iflaslar, yönetim değişiklikleri ile karşılaşabiliriz.

Jüpiter Pluto kavuşumu: Tam açıya 4 nisanda girecek olan bu açıdan bahsetmesek olmazdı. Çünkü mart ayının çok büyük bölümünde etki dahilinde olacak. Jupiter Pluto kavuşumu dünya genelinde inançlar, hayat felsefesi ve politik konular üzerinde geri dönülemez dönüşümler, güç savaşları ve manipulatif hareketler getirecektir. Yıl boyunca Jüpiter’in retro ve direkt hareketleriyle birkaç kez tetiklenecek. Mart ayının sonlarında konuya “Tetikçi” Mars’ın da dahil olmasıyla savaş ve çatışma riskinin iyice artacak, ortam hareketlenecek. Jüpiter ayrıca finans ve zenginlikle de ilgilidir. Küresel anlamda finansal konularda geri dönülemez dönüşümlere girmek de bu senenin ve özellikle mart nisan aylarının önemli konularından.

21 Mart – Güneş Koç’ta: Ve yeni bir mevsim başlıyor. Güneş zodyaktaki bir tam turunu attıktan sonra ilk burç sayılan koç burcuyla yeni bir tura başlıyor. Koç burcundaki güneş asalet kazanır güçlenir. İnsiyatif alma isteğimiz ve cesaretimiz artar. Fakat agresyona ve çatışmaya girmekten, düşüncesizce ve bencilce hareket etmekten kaçınmalıyız. Koç dönemi her anlamda bir yeniden başlangıç dönemidir.

24 Mart – Koç’ta Yeniay: Bu tarih çok dikkat çekici. Yeniay/Dolunay etkileri birkaç gün öncesinden başlar ve 15 gün kadar devam eder. Jüpiter pluto kavuşumuna eşlik eden koçun yönetici gezegeni Mars ile ilgili yukarıda yazdıklarımızın en çok vurgulanacağı dönemler bu yeni ay zamanları olacak gibi görünüyor. Ayrıca ülkemizin açık düşmanlar evinde oluşacak bu gezegen kümelenmesi olası bir askeri müdahaleye göz kırpıyor olabilir.

Mart Ayında oluşacak belli başlı açılar’a da bir göz atalım. Zamanlama için aşağıda vereceğim tarihlere +/- 3 gün aralığı vermeniz yerinde olacaktır.

3 Mart - Venüs Satürn karesi: Koç burcunda zarardaki Venüs, boğa burcuna geçmeden hemen önce Saturn ile kare açı yapacak. İlişkilerde zorlanmaların engellemelerin depresif durumların görülebileceği bir dönem.

4 Mart - Merkür Venüs altmışlığı: İletişimin yumuşak aktığı, diplomatik ve romantik zamanlar geçireceğiz. Alım satım işleri, önemli toplantılar için güzel günler. Sosyal çevreyle güzel zamanlar geçirir, övgüleri kabul eder, hoş bilgi paylaşımları yapabiliriz.

8 Mart - Güneş Neptün kavuşumu: Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

9 Mart - Venüs Uranüs kavuşumu: Sosyal ilişkilerde ani ve beklenmedik gelişmeler zamanı! Hayatımıza yeni kişiler girebilir, var olanlar aniden çıkabilir. “İlk görüşte aşk” kelimesinin gerçek olduğu zamanlar olabilir.

11 Mart - Güneş Jüpiter altmışlığı: Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı seyahatleri açısından güzel bir dönem.

14 Mart - Güneş Pluto altmışlığı: Gereksiz kısımların elenmesi, yeniden gözden geçirilmesi için güzel bir dönem, güçlü kişilerden destek görebiliriz. Hedeflerimize ilerleme gücümüz ve liderlik kapasitemizi etkin kullanabileceğimiz bir dönem.

14 Mart - Mars Neptün altmışlığı: Hassaslık ve koruma içgüdüsünün yükseldiği, hedefler ve sezgilerin uyumlu çalıştığı, doğru kararları daha kolay verebileceğimiz zamanlar. Bir ideal uğruna savaş verdiğimiz zamanlar.

19 Mart - Güneş Saturn altmışlığı: Özdisiplinimizin yüksek olduğu, yaratıcılığımızı gerçekçi bir tabana oturtabileceğimiz dönemler. Organizasyon ve odaklanma yeteneğimizi doğru kullanabileceğimiz dönemler.

19 Mart - Mars Jüpiter kavuşumu: Ay’ın en önemli kombinasyonundan bir parça, inanç savaşları, inançlar konusunda gaddarlık ama gerekli özdisiplin ve mücadele verildiğinde kazanılacak zaferler. Agresyon ve gerginliğin çok yükseldiği zamanlar. Sakin ve metanetli olmaya, enerjimizi çok dağıtmamaya özen gösterelim.

22 Mart - Venüs Neptün altmışlığı: İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

22 Mart - Merkür Uranüs altmışlığı: Yaratıcı fikirler, yeni bilgiler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak zamanı.

22 Mart - Mars Pluto kavuşumu: İstenmeyen durumları yok etmek yıkmak için gerekli enerjiyi, ihtirası iliklerimize kadar hissediyoruz. Yeniden doğmak için arzularımız tavan yapmış durumda. Olumlu tarafı bozuk havayı düzeltmek için, bilinçaltında kalmış bazı nahoş durumları su yüzüne çıkartıp dönüştürmek için kullanabileceğimiz dönemlerdeyiz. Hoş olmayan gerçeklerle karşılaşabiliriz, veya şüphelendiğimiz şeylerin üzerinde bir dedektif gibi çalışıp açığa çıkartabiliriz. Tehlikeli karşılaşmalardan uzak durmakta, eğer uzak duramıyorsak metanetli ve olgun kalmakta fayda var. Bu dönemde yakılmış gemiler için geriye dönüp bakmak söz konusu olmayacaktır.

27 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, güzel hissettiren iyimser zamanlar.

28 Mart - Venüs Pluto üçgeni: Sosyal ilişkilerdeki mevcut sorunların ortaya konup olumlu yönde dönüştürülmesine olanak sağlayacak durumlar oluşturacak.

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