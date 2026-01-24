Mars Kova burcunda: Dönüşüm rüzgarları

23 Ocak’ta Mars Kova burcuna geçti. Bu geçiş, enerjimizi kas gücünden çok zihnimizin gücüne taşır. Mars, harekete geçme biçimimiz; Kova ise alışılmışın dışında düşünme ve geleceğe uygun sistem kurma enerjisidir. Bu dönemde zihnimiz; daha özgür, daha hızlı, daha elektrikli, daha cesur ve daha odaklanmış şekilde ilerler. Elektrikli zihin; çok düşünme, gerginlik, öfke yaratabilir. Kafeinden uzak kalmak ve hava almak iyi gelebilir. Belirsizlikler içinde netleşmeye, görmekten kaçtığımızı görmeye, kişisel gelişim ve bilgiye odaklamak, zihnimize nefes aldırır. Artık; zamanımızı boşa harcatan rutinlere, gereksiz ilişkilere, baskı yaratan kalıplara, dramalar ve manipülasyonlara toleransımız düşer, sınırlarımızı çizeriz.

Mars Kova transiti; 'ben kimim' sorusunu yalnızca kimliğimiz üzerinden değil, hayat tarzımız üzerinden de yeniden kurdurur. Birçok kişi için bu dönem; bir hedefe koşmaktan çok, hedefin mantığını yeniden yazma dönemidir. Yeni bir plan, yeni bir düzen, yeni bir yöntem… Daha az yorularak daha çok sonuç almak ister, fikirler üretiriz. Kararlarımız hızlanabilir; ani aydınlanmalar, beklenmedik çıkışlar ve net kopuşlar yaşayabiliriz.

27 Ocak: Mars–Plüton Kavuşumu Mars, 27 Ocak’ta Plüton ile kavuşuyor. Büyük bir dönüşüm döngüsüne hazırlanıyoruz. Bu süreçte daha özgür ve özgün olmak isteyecek, bizi kendi ışığımızdan uzaklaştıran her şeye sınır çizecek, meydan okuyacak, adeta nefes alamadığımız alanları geride bırakacağız. Ancak bugünlerde; ,lişkilerde ve iş hayatında güç savaşlarını büyütebilecek gündemlerden korunmamız gerekir. Bu kavuşum, bastırılmış öfkeyi ve uzun süredir ertelenen kararları görünür kılar. Ya kendimizi daha net savunuruz ya da yıllardır süren bir konu bir anda sonlanma noktasına gelir. Bu dönemi en doğru kullananlar; enerjisini tartışmaya değil, strateji kurmaya yönlendiren, gücünü mantığından alanlardır. Kova vurgusu, duygusal patlamadan çok soğukkanlı radikal kararları anlatır. Dışarıdan sakin görünen ama içeride büyük bir yeniden yapılanma yaşayan bir süreçten geçeriz. 27 Şubat: Mars–Uranüs Karesi Mars, 27 Şubat’ta Uranüs ile kare açı yapıyor. Bu açı, ani değişimin tetiklendiği bir eşiktir. Uranüs, beklenmeyeni getirir; Mars ise tepkilerimizi hızlandırır. Dolayısıyla bu günlerde bireysel hayatta “sabırsızlık” ve “özgürleşme ihtiyacı” aynı anda yükselebilir. Bekletilmeye, gecikmeye, yönetilmeye ve baskılanmaya daha sert tepki verebiliriz.

Aynı zamanda sinir sistemi yükünü artırabilir; gerginlik, hızlı düşünme, çabuk sıkılma ve fevri reaksiyonlara dikkat etmek gerekir. Bu dönem, yeni başlangıçlar için çok güçlü bir kıvılcım taşır; fakat aceleyle yakılan köprüler sonradan pişmanlık yaratabilir. En sağlıklı kullanım; özgürlük ihtiyacını yıkıcılıkla değil, yaratıcı adımlarla göstermektir. Ani ve beklenmedik yaşanan her olay, bize yenilememiz ve değiştirmemiz gereken şeyleri gösterecektir. Mars Kova dönemi; yeni teknolojiler, yeni sosyal çevreler, yeni iş modelleri ve özgün fikirler üretmek için çok verimlidir. Dünya gündemi Dünya üzerinde; güç savaşları, protestolar, çatışmalar, isyanlar, grevler artabilir. Savaş enerjisi, rest çıkışları söz konusu olabilir. Patlamalar, hava yolu sorunları- kazaları, trafik kazaları, iletişim, ulaşım, yapay zeka, internet, elektrik problemleri, bankalar ile ilgili sıkıntılar, hacklenmeler, veri sızdırma durumları gündeme gelebilir. 17 ve 27 Şubat tarihi etrafında sismik aktiviteler tetiklenebilir. Daha rüzgarlı ve soğuk günler yaşayabiliriz. Evrene, uzaya dair konuşmalar, icatlar, sosyal yardımlaşma, sosyal etkinlikler daha fazla gündemimizde olabilir.

Kendimizi seçmek, bir lüks değildir. Şimdi hikayenizi ertelediğiniz alanları fark edin ve sınır koymak, bırakmak, karar almak için beklemeyin. Bugünlerde atılacak küçük adımlar, bizi kendi yolumuza ilerletecektir. Acele etmemize, koşmamıza gerek yok. Çünkü bu sefer mesele başarmak değil, kendimize geç kalmamak. Mars Kova transitinin burçlara ve yükselen burçlara etkisi Koç burcu Mars Kova’ya geçtiğinde, hareket alanınız sosyal çevreniz ve hayalleriniz olacaktır. Yeni insanlarla tanışmak, bir ekip kurmak, bir topluluğun parçası olmak, sosyal medyada daha özgün olmak veya bir hedefi gerçekleştirmek söz konusu olabilir. Bu dönemde gündeminiz; “doğru kişilerle aynı yöne bakmak”tır. Bireysel olarak da, daha sabırsız ve daha seçici olabilirsiniz. Ama herkese yetişmek yerine, kendi hedefinize ilerlemelisiniz. 27 Ocak civarı bir bağınıza dair net bir kopuş ya da güçlü bir işbirliği başlangıcı söz konusu olabilir. Ve unutmayın, sizin enerjiniz doğru çevreyle birleştiğinde, insanları harekete geçiren bir kıvılcım olacaktır. Boğa burcu Mars Kova enerjisi, kariyer alanınızı ateşliyor. Görünürlük, yükselme, yeni hedefler edinme, yeni sistemler kurma veya daha modern bir çalışma düzenine geçme ihtiyacınız artıyor. Toplum önündeki rolünüz (statü, emeklilik, evlilik, ebeveynlik gibi) değişiyor.

Bireysel olarak da daha hırslı, daha iddialı ve daha özgün olabilirsiniz. Üstlerle gerilim yaşanabilir ama sınırlarınızı çizer, soğukkanlı ve mantıksal yaklaşırsanız, bu dönem bir atılım döneminiz olabilir. 27 Ocak civarı iş içerisinde güç dengeleri değişebilir, önemli bir kararınız netleşebilir. Siz zaten istikrarın insanısınız; şimdi gökyüzü size sabrınızın hak edişlerini vermeye hazırlanıyor. İkizler burcu Özgürlük, keşif, yenilenme dönemi başlıyor! Bu döngüde; ufkunuzu genişletecek yolculuklara, eğitimlere, çevrelere, yeni deneyimlere hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte; sınavlar, uluslararası işler, seyahat planları, akademik konular, yayıncılık, uzak bağlantıdaki sevdiklerinizle ilgili karar alma gibi alanlarda değişimler yaşayabilirsiniz. İnançlarınızı savunma, yargılamalardan özgürleşme gibi gündemler yaşayabilirsiniz. Bireysel olarak zihniniz çok aktif olabilir. Yeni fikirler, yeni hedefler, yeni planlar üretebilirsiniz. 27 Ocak civarı hayat yolunuzu belirleyen güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Yengeç burcu Ruhunuzda yeniden doğuş ve derin bir arınma süreci başlıyor. Size iyi gelmeyen her şeyden özgürleşerek hafiflemeye hazırlanıyorsunuz. Bu döngüde gündeminizde; güven, bağlılık, kıskançlık, kontrol, mali konular veya duygusal bağımlılık temaları olabilir. Bir ilişkide, bir ortaklıkta ya da mali konularda netlik isteyebilirsiniz. İçinizde bastırdığınız duygu varsa daha hızlı tetiklenebilir, çünkü çözerek özgürleşmeniz gereken bir dönemdesiniz.

Bireysel olarak da; ya tamamen içe kapanma ya da bir anda her şeyi konuşup bitirme isteği yaşayabilirsiniz. 27 Ocak civarı güçlü bir konuşma, bir kopuş ya da sınırlarınızı yeniden belirleme için harekete geçebilirsiniz. Tutkularınızı yaşamak, sezgilerinizin peşinden gitmek ve ruhsal gücünüzü ortaya koymak için destekleniyorsunuz. Aslan burcu Odağınızın; ilişkiler, ortaklıklar veya evlilik olduğu zamanlara başlıyorsunuz. Bu döngüde ilişkilerinizdeki; denge, emek, alan, sınır ve beklentilerinizi daha net konuşmak isteyebilirsiniz. İlişki içinde değişimler, ilişkinizi daha üst seviyeye taşıma, belirsiz ilişkilerde ise uyanış ve kopuşlar söz konusu olabilir. Partnerinizin hayatındaki ani gelişmelere tanık olabilirsiniz veya birlik olmanız gereken gündemler yaşayabilirsiniz. Birlikte etkinliklere katılmak, sosyalleşmek, seyahatlere çıkmak ilişkinize iyi gelebilir. Bireysel olarak da tahammülünüz düşebilir, sabırsızlığınız artabilir ve tartışmalar kolay tetiklenebilir. Sakin kalarak, yapıcı kararlar vermek, ilişkilerinizi güzelleştirecektir. 27 Ocak civarı ilişki içerisinde yeni kararlar alınabilir, yeni gündemler yaşayabilirsiniz. Aklınızı ve kalbinizi aynı noktada buluşturmanız gereken günlerdesiniz.

Başak burcu Gündeminizin; günlük düzen, iş temposu, sağlık ve verimlilik olacağı zamanlardasınız. Yapılacaklar listeniz artabilir, çalışma şartlarınız değişebilir, üzerinizde zaman ve düzen baskısı yükselebilir. Mars burada size; daha çok çalışmak yerine daha verimli çalışmanın önemini hatırlatıyor. İş akışınınızı güncellemek, yeni yöntemler denemek, listenizi sadeleştirmek bu dönemde değerlidir. Aynı zamanda, sinir sisteminiz hassaslaşabilir. Uykusuzluk, zihnin susmaması, aşırı detay takibi ve sabırsızlık görülebilir. Bu yüzden zihninizde dönüp duran konuları konuşmak, her şeye yetişmeye çalışmamak ve dinlenmek önemli olacaktır. 27 Ocak civarı iş ortamında bir değişim, net bir karar alma veya bir düzen değişikliği yaşayabilirsiniz. Terazi burcu Hayatınıza yeniden “heyecan” geliyor! Aşk, yaratıcılık, sahneye çıkma, üretme ve ilham enerjiniz yükseliyor. Bir süredir sizi ağırlaştıran her şeyin yerine, sizi canlı hissettiren şeyleri seçmeye hazırlanıyorsunuz. Görünür olma, size iyi gelmeyen ilişkilerden özgürleşme cesaretiniz artıyor. Sağlıklı ilişkilerde ise daha sosyal, daha tutkulu ve hareketli zamanlara hazırlanıyorsunuz.

27 Ocak civarı ilişkiler içerisinde yeni bir rota çizeceğiniz gündemler yaşayabilirsiniz. Çocuklar, sanat, spor gibi alanlarda da yeni gündemler söz konusu olabilir. İçinizdeki güzelliğin enerjisini, tutkularınızla birleştirebilirsiniz. Akrep burcu Odağınızı; köklerinize ve aidiyetinize çeviriyorsunuz. Gündeminiz; iç dünyanız, ev, aile düzeniniz oluyor. Bu döngüde; taşınma, evlenme, ev içerisi değişimler, aile içi meseleler, sınır koyma hali ve alanınızı koruma ihtiyacınız gündeminizde olabilir. Yaşayacağınız her şey, duygusal güvenliğinizi sağlamaya hizmet edecektir. Bu dönem; evinizin içerisinde bir şeyleri düzeltmek, sadeleştirmek, yenilemek size iyi gelebilir. 27 Ocak civarı ev- aileyle ilgili önemli bir konuşma, karar veya net bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu döngüde bazen pasif agresif bir enerji hissetmeniz, daha sert konuşmanız, daha çabuk gerilmeniz doğaldır. Burada duygularınızı bastırmak yerine; doğru şekilde ifade edip akmasına izin vermek, sürecin hediyesidir. Yay burcu Zihniniz hızlanıyor, fikirleriniz ilhamla doluyor. İletişim, yazma, konuşma, eğitim, kısa yolculuklar, sosyal medya ve günlük planlar gündeminize geliyor. Bugünlerde; daha direkt konuşabilirsiniz, fikirlerinizi saklamak istemezsiniz, sınırlarınızı net bir biçimde çizersiniz. Nihayet, kendi şarkınızı söyleyebilir, cümlelerinizde etkileyici ve cesur olabilirsiniz.

Ancak; zihniniz elektrikli olabilir, hızlı düşünürken hızlı tepki verme riskiniz de artar. Özellikle tartışmalarda kırıcı olmamaya dikkat etmeniz gerekir. 27 Ocak civarı önemli bir mesaj, bir konuşma, bir karar veya beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir, zihninizi yoran bir konudan özgürleşebilirsiniz. Ve unutmayın; şimdi kelimelerinizin sihri, hayatınızın rotasını yeniden belirleyebilir. Oğlak burcu Değer alanınız hareketleniyor. Özdeğeriniz, kazançlarınız ve üretkenliğiniz ile ilgili bir devrim yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Bugünlerde; değer görmediğiniz ve emeklerinizin karşılığını alamadığınız yerlerden özgürleşebilirsiniz. Daha fazla kazanmak, yeni gelir modeli kurmak için harekete geçebilirsiniz. Harcamalarınızı da dengelemek üzere planlamalar yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi cesurca göstermeye gönüllü olmak sizi ileriye taşıyabilir. 27 Ocak civarı mali alanlar ve fedakarlık dengenize dair güçlü bir karar, bir yön değişimi veya net bir sınır çizme hali yaşayabilirsiniz. Kendi değerinize uyandığınız günlerdesiniz. Kova burcu Mars burcunuzda! Enerjiniz yükseliyor, sahneye çıkıyor, özgünlüğünüz ve zekanızla parlıyorsunuz! Bugünlerde; daha iddialı, daha cesur, daha özgür olmak isteyebilirsiniz. Netleşmeyen her konuyu geride bırakarak kendinize odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda; sabırsız, aceleci, fevri olabilirsiniz. Enerjinizi harekete yönlendirmek size iyi gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. 27 Ocak civarı kendinizle ve ilişkilerinizle ilgili net kararlar alabilirsiniz. Değişim rüzgarları, sizi hikayenize yönlendirmek için esiyor.

Balık burcu Dışarıda sular sakin, içeride fırtınalar kopuyor... Mars ruhsal dünyanızda ilerliyor. Bugünlerde; içe çekilme, uyku ihtiyacı, yalnız kalma isteğiniz artabilir. Aynı zamanda bu dönem, “gizli stresleri” görünür yapar. Kapanmamış dosyalar, ertelediğiniz duygular, bitmesi gereken bağlar gündeminize gelebilir. Onlardan özgürleşmek, hafiflemenizin anahtarıdır. Mars burada sizden hız değil, arınma ister. Bu dönem, aslında yeniden toparlanma sürecidir. 27 Ocak civarı içsel bir farkındalık, bir vedalaşma veya bir bırakış ile özgürleşme hali yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz zaten sizin pusulanız. Şimdi sessizlik bile, sizi doğru yöne götürecek. Sevgilerimle, Astrolog İnci Hacıyusufoğlu @incininyildizi