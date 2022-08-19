Mars İkizler dönemi (20 Ağustos 2022 - 25 Mart 2023 )

İnci Gücen 20 Ağustos 2022 tarihinde İkizler burcuna geçen Mars'ın burçlara etkilerini kaleme aldı.

Mars İkizler dönemi (20 Ağustos 2022 - 25 Mart 2023 )
Astroloji
19 Ağustos 2022 10:21
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Yaşamdaki sorularına cevaplar bulmak,

Aklındaki belirsizlikleri aşmak,

Fikirlerini ve hayallerini yaşamak,

Biriktirdiklerini konuşmak,

Zihinsel uyanışlarını iradenle buluşturarak harikalar yaratmak istersen,

Uzun bir yolculuğa başlıyoruz!


Düşüncelerimiz, inandıklarımız, fikirlerimiz, sözlerimiz için harekete geçeceğimiz bu yolculuk retro hareketi ile birlikte 25 Mart 2023'e dek sürecektir. Bu süreçte hayatımızda; iletişim, eğitim, projeler, haberleşme, yazışma, kısa seyahatler, ticaret, yakın çevremizle ilişkiler, internet, sosyal medya trafiği artacaktır.


İlişkilerde eriller sözcüklerini eylemleri ile birleştirirken, yalnızca lafta kalmayan, sözlerin tutulduğu, net ilerlemenin önemini yaşadıkları bir yolculuğa başlıyor olacaklardır. Dişiller ise sözcükleri ile davranışları tutarlı olanlara çekilirken, sözlerine güvenmediklerinden özgürleşiyor olacaklardır. Özellikle Eylül ayında ve 1 - 4 Aralık tarihlerinde ilişkilerdeki beklentiler yeniden yapılanırken, hepimiz ilişkilerimizde hakikatlere uyanıyor olacağız.


Bu dönem; merak ettiğimizin peşine düşmenin, öğrenmenin ve öğretmenin, çok yönlü olmanın, zihinsel karmaşalardan arınmanın dönemi olacaktır. Kimseden etkilenmemek, kendi irademize güvenmek, düşüncelerimizde net olarak kendi yolumuzda ilerlemek ise deneyim alanımız olacaktır. Kaygılarımızı sürekli düşünmek, zihnimizi yorabilir ve öfkeyi açığa çıkartabilir. Oysa düşünerek planlı harekete geçmek, irademizi kullanmak, bizi geleceğe daha umutla ve güvenle bakan, daha üretken ve kendinden emin yapacaktır.


30 Ekim - 13 Ocak tarih aralıklarında Mars'ın retro olduğu süreçte; Mart 2021 ve Ağustos 2022'de başlayan gündemlerimiz yeniden önümüze gelebilir. Bu süreçte yeni şeyler başlatmaktan ziyade, iletişim, haberleşme, yazışma gibi konuları yeniden değerlendirebilir, gelecek planları üretebiliriz.


Dünyada; özellikle Rusya, ABD ve Çin ile ilgili savaş enerjisi, çatışmalar, siber saldırılar, sosyal medya polemikleri, altın fiyatlarında yükselişler, EYT, gazeteciler, dolandırıcılıklar, sağlık düzenlemeleri, bilgi kirlilikleri, trafik kazaları, ulaşım zamları, her kesimin görüşünü savunurken fanatik olması, zihinsel manipülasyonlar gündeme gelebilir.


Bu dönem daha önce Ekim 1990 - Ocak 1991 yılında yaşanmıştır. O dönemde; kadınlar, aile bakanının çirkin sözleri üzerine protesto başlatmış, Almanya'da Berlin Duvarı yıkılmış, Tansu Çiller siyasete atılmış, İstiklal Caddesi tramvayı çalışmaya başlamış, pek çok ülkede muhalefet ile ilgili gündemler yaşanmış, Slovenya bağımsızlığını ilan etmiştir. Benzer gündemler yeniden karşımıza gelebilir.


12 Ekim ve 3 - 4 Aralık tarihlerinde beklentilerimizi yenilediğimiz, öz aldatma, kandırılma ve bağımlılıklara sığınmamaya dikkat etmemiz gereken günlerde olacağız.


Tutulmaların yöneticisi olan Mars, hayatımızda geçmişten, en derinden gelen konuları netleştirerek ilerlememize yardım ederken yolculuğunu Aldeberan Yıldızı ile tamamlayacaktır. Bu süreçte zihnini; yeni fikirlere, doğru iletişime odaklayan, istekleri için adım atabilenler hak edişlerine kavuşurken, öfkeyle iletişim kuran, dürüst ve etik olmayan, dil yarası açanları zorlu bir karmik dönem bekliyor olacaktır.


Burç&yükselen burcunuza göre:

(Yükselene göre okumanız tavsiye edilir)

Koç: Gündeminizde; sözcüklerinizin değeri, iletişim, haberleşme, yayıncılık, ticaret, kardeşleriniz, komşularınız, sosyal medya ilişkileriniz olacaktır. Hayatınız oldukça hız kazanabilir, zihninizi bol bol dinlendirmeli, öfkeli ifadelerden kaçınmalısınız. Her düşündüğünüzü hayata geçirebilecek potansiyele sahipsiniz.


Boğa: Gündeminizde; kazançlarınız, bütçe planlarınız, alma - verme dengenizi korumak, yeni kazançlar için fikirler üretmek olacaktır. Harcama yaptığınız yerleri, borç verdiğiniz kişileri iyice araştırmalısınız. Kaygılarınızdan arınarak, yeteneklerinize odaklanarak bolluk bereket enerjinizi çoğaltabilirsiniz.


İkizler: Gündeminizde; sözcüklerinizle çizdiğiniz imajınız, fikirleriniz, entelektüel yanlarınız, çok yönlü olma isteğiniz, zihinsel sağlığınız olacaktır. Yaşadığınızı düşünmüyor, düşündüğünüzü yaşıyorsunuz, sözcüklerinizin bir sihir olduğunu unutmayın. Hayat senaryonuzu yeniden yazın!


Yengeç: Gündeminizde; iç dünyanız, ruhsal bilgeliğiniz, kadersel karşılaşmalarınız, topluma yansıttığınız enerjiniz, beklentilerinizden özgürleştiğiniz deneyimler olacaktır. Bu dönemde kimlere güvendiğinize dikkat edin, fikirlerinizi kimseyle paylaşmayın, daha ketum olmaya çalışın ve geçmişten gelebilecek gizli düşmanlarınıza karşı temkinli olun.


Aslan: Gündeminizde; sosyalleşmek, gelecek projeleri, ekip çalışmaları, dostlarınız, davetler ve organizasyonlar olacaktır. Çevrenizle olan iletişiminizi gözden geçirdiğiniz, kimlerin sizi gelecek adımlarınızda gerçekten desteklediğini gördüğünüz günlerdesiniz.


Başak: Gündeminizde; saygınlığınız, hedefleriniz, statünüz, ilerlemek için verdiğiniz mücadeleler, potansiyellerinizi ortaya çıkartma ve takdir görme ihtiyacınız olacaktır. Bu dönemde üst yöneticilerinizle veya otorite kişilerle polemiğe girmeden, kendi fikirlerinize güvenerek ilerlemelisiniz.


Terazi: Gündeminizde; hayata bakış açınız, gelecek planlarınız, ilahi adaletin tecelli etmesi, ticaret, hukuk, uzaklarda yaşayan sevdiklerinizle bağlantılarınız, seyahatler, eğitim ve sınavlar, yayıncılık konuları olacaktır. Bu süreçte aklınızı kimsenin karıştırmasına izin vermeden, net bir hayat görüşüyle ilerlemeli, öfkeli ifade ve kararlardan kaçınarak zamana güvenmelisiniz.


Akrep: Gündeminizde; gücünüzü neye bağladığınız, ortak kazançlarınız, alacaklarınız, yatırımlarınız, miras, banka konuları olabilir. Ruhsal olarak da derinleştiğiniz bu dönem enerjinizi öfkeye değil üretime dönüştürmelisiniz. Özelinizi kimseyle paylaşmamalısınız. Bir sorununuzdan cerrahi bir operasyonla arınabilirsiniz.


Yay: Gündeminizde; ilişkilerinizde kendinizi nasıl yansıttığınız, karşılıklı sözcüklerinizin değeri, evlilik veya ortaklıklarınız, bu konulara dair beklentileriniz olacaktır. Sözcüklerin davranışlara dönüşmesini beklemeli, ikili ilişkilerinizi sükûnet ile gözlemlemelisiniz.


Oğlak: Gündeminizde; hayat düzeninizi ve iş düzeninizi yeniden yapılandırmak, alışkanlıklarınızı düzenlemek, iş, projeler ve başvurular için harekete geçmek, sağlık sorunlarınızdan özgürleşmek olacaktır. Bu dönemde zihninizi bol bol dinlendirmeli, iş alanınızda polemiklerden uzak durmalı, hayatınızı gereksiz yere karmaşık hale getiren her şeyden arınmalısınız.


Kova: Gündeminizde; hayat sahnenizde potansiyellerinizi ve yeteneklerinizi nasıl gösterdiğiniz, sözcükleriniz ve bilgilerinizi nasıl aktardığınız, aşk, flörtler, yaratıcılık alanlarınız, çocuklarınızın eğitimi ve hobileriniz olacaktır. Zihninizin ışığına güvenin, yalnızca kendiniz olduğunuzda sahnede parlayacaksınız.


Balık: Gündeminizde; hayatınızın temelini nasıl inşa ettiğiniz, aidiyetleriniz, çocukluğunuzdan gelen koşullandırmalardan özgürleşmek, aile ilişkileriniz, taşınmalar, aile kurma kararlarınız olacaktır. İçinizdeki çocuğa ebeveynlik ettiğiniz bu dönemde, onun ihtiyaçlarını yerine getirirken hayata bakış açınızın kaynağına ineceksiniz.


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



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