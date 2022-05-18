Fiddy metodu nedir? Fiddy metodu nasıl uygulanır?

Siyah noktalar, birçok insanın ortak sorunu. Cildin kaçınılmaz gözenekli yapısı biriken sebum ve kirlerle birleşince ortaya çıkan bu görüntü kimse tarafından istenmiyor. Cildi gözeneksiz bir hale getirmek mümkün olmasa da içlerini temizlemek ve bu siyah noktalardan kurtulmak gayet mümkün. Hatta pıtır pıtır elinize döküldüğünü dahi hissedeceksiniz!

3 adımda gözenek temizliği nasıl yapılır?

Öncelikle yüzünüzde herhangi bir ürün olmadığından emin olun. Nemlendirici veya güneş kremi de olmamalı. Daha sonra siyah noktalarınızın yoğun olduğu, derinlemesine temizlemek istediğiniz gözenekli bölgelere BHA ile kimyasal eksfoliyan uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin. Durulamadan, BHA'nın üzerine bir kil maskesi uygulayın. Kil maskesi talimatlarında belirtilen süre kadar bekleyin. Kil maskesini durulayın ve bir kat emülsifiye edici temizleme yağı uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin.

1-2 dakika hafif dokunuşlarla nazikçe masaj yapın. Daha büyük birikimleriniz varsa, bunların parmak uçlarınıza geldiğini hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir şey hissetmiyorsanız bile, işiniz bittiğinde gözeneklerinizin daha küçük ve daha temiz göründüğünü görmelisiniz. Ellerinizi ıslatın ve temizleme yağını emülsifiye etmek için tekrar nazikçe masaj yapın. İyice durulayın ve her zamanki nazik köpüren temizleyicinizle devam edin, ardından normal cilt bakımı rutininize devam edin.

Yağlı ciltler için derinlemesine gözenek temizliği

Yağlı cilt hem nimet hem de lanet olabilir. Bu bir lütuftur çünkü yağlı cildin cilt yaşlanmasının belirtilerini göstermesi daha uzun sürer: Bir kişinin yüzünde gördüğü sertleşmiş doku ve ilk ince çizgilerin çoğu, yağlı cildin pek yaşmadığı kuruluk nedeniyle şiddetlenir. Bununla birlikte, yağlı cilt de daha büyük gözeneklerle gelme eğilimindedir. Bu gözenekler, aşırı sebum yağlı cildin ürettiği tüm sayesinde daha da görünür hale gelebilir.

Neyse ki yağlı cilt, normal ve kuru cilde göre daha güçlü gözenek açıcı tedavileri tolere etme eğilimindedir, bu yüzden bu yöntemi güçlendirmenin bazı yolları burada.

Seçtiğiniz BHA ile bir pamuğu ıslatarak ve bölgesel bir maske olarak uyguladığınız alanlara yerleştirerek BHA adımını yoğunlaştırın. Pamuklu pedin fiziksel olarak tıkanması, BHA'nın daha fazla nüfuz etmesine yardımcı olacak ve gözeneklerinizdeki pisliği temizleme ve gevşetme yeteneğini artıracaktır. Sonrasında da daha güçlü bir kil maskesi kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Referans:

Jude Chao. “Fiddysnails's Pore Clearing Method to Remove Sebaceous Filaments”. Şuradan alındı: https://glowieco.com/blogs/news/fiddysnails-jude-chao-updated-pore-clearing-method-to-remove-sebaceous-filaments