Limon kremalı haşhaşlı kek

Tarif defterimden; Limon aromasının ön planda olduğu hafif ve leziz peynir kremalı haşhaşlı kek…
Kısa bir not: Üzerindeki kremayı arzu ettiğiniz diğer kek veya muffinlerde kullanabilirsiniz.
Servis: 25 cm'lik kelepçeli kalıp
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40-45 dakika
200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
Üzerinin kreması için:
Üzerine:
1 limon kabuğu, rendenin iri tarafıyla rendelenmiş
Yumurta, tereyağı ve sütü yarım saat önceden oda ısısına alın. 25 cm'lik kelepçeli kek kalıbının her tarafına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp tabanı ve yanlarını fırın kağıdı ile kaplayın. Yumurtalar ve toz şekeri karıştırma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar yaklaşık 5 dakika çırpın. Tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ederek homojen kıvam alana kadar 2-3 dakika daha çırpın. Sütü ekleyip bu aşamadan itibaren el çırpıcısı ile karıştırın. Elenmiş un, vanilya, kabartma tozu ve haşhaşı harmanlayıp eklerken bir yandan koyu krema kıvamını alana kadar karıştırın. Kek hamurunu kalıba dökerek 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin (fırın ısıları markalara göre farklı olabileceğinden kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın), bu süre sonunda kürdan batırdınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Pişen keki tamamen soğuyana kadar kalıpta bekletin. Kreması için tüm malzemeleri derin bir kaba alarak homojen kıvam alana kadar mikserle çırpıp soğuyan kekin üzerine spatula yardımıyla sürün. Yarım saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kalıptan servis tabağına geçirin, rendelenmiş limon kabuklarıyla süsleyin.
Afiyetle sevgiyle kalın…