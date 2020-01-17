Limon kremalı haşhaşlı kek nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den oldukça lezzetli bir tarif: Limon kremalı haşhaşlı kek...

Tarif defterimden; Limon aromasının ön planda olduğu hafif ve leziz peynir kremalı haşhaşlı kek…

Kısa bir not: Üzerindeki kremayı arzu ettiğiniz diğer kek veya muffinlerde kullanabilirsiniz.

Servis: 25 cm'lik kelepçeli kalıp

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40-45 dakika

Limon kremalı haşhaşlı kek için malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı, oda ısısında

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı mavi haşhaş

Üzerinin kreması için:

1/2 limon suyu

1 paket labne peynir

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzerine:

1 limon kabuğu, rendenin iri tarafıyla rendelenmiş

Limon kremalı haşhaşlı kek yapılışı:

Yumurta, tereyağı ve sütü yarım saat önceden oda ısısına alın. 25 cm'lik kelepçeli kek kalıbının her tarafına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp tabanı ve yanlarını fırın kağıdı ile kaplayın. Yumurtalar ve toz şekeri karıştırma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar yaklaşık 5 dakika çırpın. Tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave ederek homojen kıvam alana kadar 2-3 dakika daha çırpın. Sütü ekleyip bu aşamadan itibaren el çırpıcısı ile karıştırın. Elenmiş un, vanilya, kabartma tozu ve haşhaşı harmanlayıp eklerken bir yandan koyu krema kıvamını alana kadar karıştırın. Kek hamurunu kalıba dökerek 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin (fırın ısıları markalara göre farklı olabileceğinden kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın), bu süre sonunda kürdan batırdınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Pişen keki tamamen soğuyana kadar kalıpta bekletin. Kreması için tüm malzemeleri derin bir kaba alarak homojen kıvam alana kadar mikserle çırpıp soğuyan kekin üzerine spatula yardımıyla sürün. Yarım saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kalıptan servis tabağına geçirin, rendelenmiş limon kabuklarıyla süsleyin.

Afiyetle sevgiyle kalın…