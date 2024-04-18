Limon çiçeği reçeli

Müjgan Yurtseven'in birbirinden lezzetli tariflerinin olduğu tarif defterinden... Limon çiçeği reçeli tarifi...

Limon çiçeği reçeli
Yaşam
Giriş: 18 Nisan 2024 23:40 Güncelleme: 19 Nisan 2024 00:01
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Bahçemizdeki yediveren limon ağacımız bir yandan meyvelerini verirken diğer yandan yeni açmakta olan çiçekleriyle baharı karşılıyor, olgunlaşmış limon ve çiçeklerini kopartırken etrafa yayılan mis limon kokularını yansıtabilmeyi çok isterdim... Bir bardak kadar topladığım çiçeklerle hazırladığım nefis reçeli epeyden beri sizlerle paylaşmak aklımdaydı, limon çiçeği bulabilirseniz mutlaka deneyin derim...


Servis: 400 ml’lik cam kavanozda

Hazırlama & bekletme süresi: 12 saat

Pişirme süresi: 15 - 18 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

  • 1 bardak limon çiçeği

  • 2 bardak toz şeker

  • 2 - 3 adet limon yaprağı

  • 1 + 3/4 bardak su

  • 1 limon




Yapılışı:

*Limon çiçeklerini yıkayıp süzdürerek derin bir tencereye aktarın, toz şekeri ilave ederek şekerin çiçeklerin üzerini kaplaması için tencereyi hafifçe sallayın. En son limon yapraklarını ekleyerek tencerenin kapağı kapalı olarak bir gece serin yerde bekletin.


*Ertesi gün limonun kabuğunu sebze soyucusu ile soyarak su ile birlikte tenceredeki şekerli limon çiçeklerinin üzerine alın.


*Orta ateşte şeker eriyene kadar ara sıra karıştırarak pişirmeye başlayın, şeker eriyip kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirip bir limonun suyunu ilave edin. Reçelde baloncuklar oluşunca (yaklaşık 3 - 4 dakika sonra) ocağı kapatın. Reçelden küçük bir tabağa kaşık yardımıyla aktarın, yayılmıyorsa reçel olmuş demektir, gerekirse 2- 3 dakika daha pişirin.


*Reçelin ilk sıcaklığı geçince sterilize edilmiş cam kavanoza aktararak kapağını sıkıca kapatın ve tüketene kadar serin yerde saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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