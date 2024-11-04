Lanzarote Sözleşmesi nedir?

Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi amacıyla Avrupa ülkeleri çerçevesinde imzalanan "Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" kısaca Lanzarote Sözleşmesi hakkında bilmeniz gerekenler...

Lanzarote Sözleşmesi nedir?
Anne - Baba
Giriş: 04 Kasım 2024 14:00 Güncelleme: 04 Kasım 2024 14:21
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25 Ekim 2007'de İspanya'nın Lanzarote Adası'nda Avrupa Konseyi üye devletleri ile diğer bazı devletler arasında 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' imzalandı. "Lanzarote Sözleşmesi" adıyla bilinen anlaşmaya imza atan devletler arasında, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Rusya, Japonya ve Türkiye yer alıyor. 2007 yılında imzalanan sözleşme ülkemizde 2011 yılında yürürlüğe girdi.


Lanzarote Sözleşmesi'nin amacı...

Yapılan sözleşmede amaçlar şu şekilde sıralanıyor:


1- Çocukların cinsel suistimalini ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önlemek ve bunlarla mücadele etmek


2- Cinsel suistimal ve cinsel istismar mağduru çocukların haklarını korumak


3- Çocukların cinsel suistimaline ve cinsel istismarına karşı ulusal ve uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak.


Lanzarote Sözleşmesi kapsamında ele alınan konular


Lanzarote Sözleşmesi, çocukların korunmasına yönelik çeşitli tedbirler içerir:

Cinsel istismarın önlenmesi: Çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek amacıyla, eğitim programları oluşturulması ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi teşvik edilir.


Mağdurların korunması: İstismara maruz kalan çocuklara yönelik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması önemlidir.


Faillerin cezalandırılması: Çocuklara yönelik cinsel suçların cezalandırılmasını sağlamak ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak sözleşmenin temel taşlarından biridir.


Lanzarote Sözleşmesi, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının önüne geçebilmek için ülkelerin birlikte hareket etmesini sağlayan önemli bir adımdır. Çocukların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanması, çocuk haklarının korunması adına uluslararası toplumun iş birliğini desteklemektedir.


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Ülkemizde çocukların hakları nasıl korunuyor?
Ülkemizde çocukların hakları nasıl korunuyor?



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