Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda: "İlahi düzen"

Kuzey Ay Düğümü'nün Balık burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda: "İlahi düzen"
Astroloji
Giriş: 19 Haziran 2023 09:31 Güncelleme: 19 Haziran 2023 09:40
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Kuzey ay düğümü Balık Burcunda iken Balık Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Başak Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Balık ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz karmada gündelik yaşama uyum sağlayan, düzenli yaşayan, çok çalışan, hayatlarını neredeyse askeri bir disiplinle sürdüren, her şeye dikkatli ve titiz yaklaşan, ayrıntıların önemli olduğu yaşamlardan geçmişlerdir. Zeka, iletişim, dikkat, verimlilik, mükemmeliyetçilik ve sağlık alışkanlıkları onlar için yaşamın anahtarıydı. Fakat tüm bunlar olurken; maneviyat, duygular, içsel ihtiyaçlar ihmal edilmiş, yaşam akışına güvenilmemiştir.


Bu hayatta ruhsal ve duygusal dünyanızı tanımak adına deneyimlerden geçebilir, oldurmaya çalıştığınız her konuda teslimiyette olmayı öğreneceğiniz gündemler yaşayabilirsiniz. Zihninizi rahatlatmak, kadere ve olana güvenebilmek, olandaki güzelliği görmek, bazen ipin ucunu bırakabilmek size sahip olduğunuz potansiyellerinizin ve hayat yolculuğunuzun kapılarını açacaktır. Ruhsal, manevi, mistik, psikolojik konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, yoga yapmak, duada olmak size iyi gelecektir.


Zodyağın son burcuna ilerlediğiniz için karmik yolculuğunuzda önemli bir döngüyü kapatıyorsunuz. 7- 9 yaşam arası süregelen deneyimleri ruh ailelerinizden devralarak siz sonlandırıyorsunuz. Bu yüzden egonuzu çözen olaylar yaşayabilir, birliği ve bütünlüğü ruhunuzda hissedebilirsiniz. Kalabalıklar arasında herkesi tanıyor gibi hissedebilir, diğerlerini kolayca anlayabilirsiniz. O yüzden önce kendinizi sonra diğerlerini olduğu gibi kabul edebilmek, eleştirmemek, sürekli beklentide olmak yerine yaşamın düzenine güvenmek yaşam derslerinizdir.


Dünyevi kaygılardan uzaklaştıkça, rahatladıkça işlerinizin de daha kolay aktığını göreceksiniz. Kaos ve karmaşadan korkan ruhunuz esas yaşama kendini bırakabildiğinde rahatlayacak ve içsel zenginliklerinizi keşfetmeye başlayacaksınız. İçinizdeki şifacı böylece açığa çıkacak.


İlişkiler alanında bir çoğunuz bu hayatta ruh ikizi ile buluşabilirsiniz. Ruh ikizi deneyimleri büyük döngüleri tamamlamış, hazır hisseden ruhlar tarafından deneyimlenir. Çünkü egonun yıkılarak bir bütünlük yaşanması gereklidir. Böylece ilahi aşkı da içinizde hissedebilirsiniz.


Aynı zamanda bir çoğunuz aidiyetsizlik hissedebilir ve ait olduğunuz yeri bulmak için doğduğunuz topraklardan uzaklaşabilirsiniz. Deniz, okyanus aşırı yerlere giderek kendi ailenizi kurabilirsiniz.


Bu yaşamda ruhunuzu dinlendirmeli, tatilde gibi hissetmeye izin vermeli, su kenarlarında zaman geçirmeli, vazgeçmenin kaybetmek olduğunu görmeli, hislerinizi duyabilmeli, kontrolü yaşama bırakmalısınız. Beşeri akıldan çok daha üstün bir akıl ve çok daha yüce bir düzen var.


Korunduğunuzu ve sevildiğinizi unutmayın. Fiziksel dünyanın çok daha ötesinde kendinizi bulacaksınız.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi




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Burçların öne çıkan özellikleri

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