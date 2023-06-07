Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcunda: "Hayat sahnendesin!"

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcunda iken Aslan Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Kova Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.

Kuzey Ay Düğümünüz Aslan ise; ruhunuz topluma ışık olmuş, kendini kolektife adamış atasal ve karmik yolculuklardan gelmektedir.

Bu yaşamda; dünyayı eviniz ve tüm insanlığı kardeşleriniz gibi görebilir, birlik ve ekip ruhuna değer verebilirsiniz. İnsanlığı tanıyan, anlayan ve çözen içsel yetenekleriniz bu hayatta mesleğiniz ve liderlik becerilerinizde sizi yükseltecek olandır. Yeteneklerinizi kullanmak için hayatın kulisinde kalmamanız, ekipler ve topluluklar içinde kaybolmamanız önemlidir. Ancak sahne arkasında geçen yaşam deneyimleri sebebiyle göz önünde olduğunuz her alanda rahatsız olabilirsiniz.

Her zaman bir hazırlık halinde hisseden ruhunuz sürekli yeterli olmadığını düşünerek kendini göstermeyi erteleyebilir. Oysa sahip olduğumuz yetenekleri keşfetmemek, sunmamak da önemli bir karma yaratmaktır. Bir kere sahneye çıkmayı göze aldığınızda, yaşamdaki tüm kilitleri açmaya başlayacaksınız. Kendinizi, yeteneklerinizi göstermek ve hayallerinizi yaşamak için cesur olmalısınız. Kalbinizin sesini dinlemek, onun sıcaklığından beslenmek, yaşamanın riskini almak sizi her daim ilerletecek olandır.

İçinizdeki liderlik gücünü, yaratıcılığınızı açığa çıkartın. Çocuklarla zaman geçirin ve onların rehberliğine güvenin. Özgünlüğünüzü göstermenin, özel hissetmenin özgürlüğünüzü yitirmek demek olmadığını hatırlayın. Diğerlerini beklemeden içinizden geldiği gibi yaşayın. İsminizle öne çıkmanın, eğlenmenin, oyun oynamanın tadını çıkartın. Sanat, spor, hobiler, aşk ve flört enerjisiyle ruhunuzu besleyin.

Huzurlu ve güvenli yaşamak için zihindeki kızgınlık ve kaygılardan uzaklaşarak kalbe davetlisiniz. Sahne sizin!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi