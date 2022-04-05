Konuşurken nereye bakıyorsunuz?

Konuşma esnasında gözünüz muhatabınızın dışında yerlere kayıyor mu? Gözlerinizin ne tarafa baktığı, zihninizden geçenleri ele veriyor olabilir!

Konuşurken nereye bakıyorsunuz?
Sağlık
05 Nisan 2022 Salı

Herkesin kendi dünya görüşü vardır. Sadece fikir olarak değil, birine baktığınızda onu ve arkasındaki dünyayı görürsünüz. Aynı şekilde biri size baktığında sizi ve arkanızdaki dünyayı görür. Bu bakış açısı farklılığı herkesin daima farklı bir görüş alanı olmasıyla sonuçlanır. Herkesin yaşam deneyimi farklıdır.


Bu olayların insanda yarattığı anılar, içsel bir temsil olarak depolanır. Her bir olay beyinde bir resim, ses, duygu veya düşünce olarak tutulur. Aslında tüm anılarımız belirli bir dizi görüntü, slayt, film, ses, duygu, koku ve tat olarak depolanır. Bu, bir dizi hatırayı diğerinden ayırma şeklimizdir. Bu depolanmış resimler, kelimeler, sesler ve fiziksel hislerle deneyimlerimizi düşündüğümüz gibi zihinsel olarak yeniden yaratır ve hatırlarız. Şimdi gözlerimizi hareket ettirirken hangi tatları keşfedebileceğimize bakalım…


Göz hareketleriyle zihne ulaşma fikrinin temeli, göz sinirinin beyne en yakın konumda olmasından temel alır. Gözlerinizin yaptığı hareketlerin, anıların farklı duyusal kısımlarını ortaya çıkardığı düşüncesi, gerçek ve yalan arasındaki ayrımı belirginleştirebilir.


Yalan söylediğinin 8 işareti
Yalan söylediğinin 8 işareti

Göz hareketleri ne anlama geliyor?

Konuşurken gözlerinizin ne yöne baktığı, o an ne düşündüğünüz, neyi anımsadığınız ve nihayetinde yalan söyleyip söylemediğiniz hakkında bilgi verebilir.


Yukarı ve sola bakmak

Yukarı ve sola doğru hareket, kişilerin daha önce görmedikleri bir şeyi zihinlerinde görselleştirmeye çalışırken yaptığı bir harekettir. Birinden var olmayan bir şeyi hayal etmesini istediğinizde bu harekete tanık olabilirsiniz. “Duvarları mora boyayınca odanız nasıl gözükür?”, “Pembe bir fil düşün. “Sence bu saç kesimi bana yakışır mı?”


Yukarı ve sağa bakmak

Yukarı ve sağınızda daha önce gördükleri veya hayal ettikleri bir görüntü ortaya çıkar. Buna ek olarak, bazı insanlar gözlerini odaktan çıkararak hatırlanan görsele erişirler. “Büyüdüğünüz oda ne renkti?”, “Oturma odanızda kaç sandalye var?”, “İlk bisikletinizin rengi neydi?”.


Sola bakmak

Zihniniz daha önce duymadığınız bir şeye erişmeye çalışırken gözleriniz sol tarafa bakabilir. "Bu şarkıyı ben söyleseydim nasıl olurdu?", "Bir kedi havlaması nasıl olur?"


Sağa bakmak

Daha önce duyduğunuz bir şeyi çağırmak, gözlerinizi sağa hareket ettirebilir. Bu bir konuşma veya ses olabilir. "Ben en son ne dedim?", "En son telefonda kiminle konuştun?" gibi sorular, muhatabınızın gözlerini sağa doğru harekete geçirebilir.


Aşağı ve sola bakmak

Bir kişinin duygularına ve duyularına erişme çabası, aşağı ve sola bakmasına sebep olabilir. "Suda yüzmek nasıl bir duygu?", "Islanmak nasıl bir duygu?"


Aşağı ve sağa bakmak

Bir kişinin içsel bir diyalogda olması, gözlerini aşağı ve sağa çevirebilir. Biraz durup kendi iç sesinizin sesini dinleyin, "Bu durum sizin başınıza gelseydi ne yapardınız?"


Gözleriniz hareket etmiyor

İnsanlar sorunuzu doğrudan ve hemen yanıtladığında bu, bilgilerin zaten mevcut olduğunu gösterebilir.


Referans:

NLP Eye Accessing Cues. Şuradan alındı: https://www.mindtools.co.th/personal-development/nlp-eye-accessing-cues/


Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!
Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.