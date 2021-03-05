Kocamdan habersiz ev aldım

Merhabalar, bunu okuyunca ileri gittiğimi düşünenler olacaktır. Şimdiden söyleyeyim: Siz de bana hak vereceksiniz okuduktan sonra. "Nasıl bir ev ortamın var ki yeni bir ev almaya kadar vardı iş?" diyenleriniz de olabilir, bunlar birine anlatmam halinde kendimi hazırladığım sözlerden biri.

Ev durumlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Evde oldukça çok kişiyiz şu aralar. Eşimin annesi ve babası, eşim ve 2 çocuğum birlikte yaşıyoruz. Son 1 yıldır bu durumdayız. Eşimin ailesi pandemi durumlarından çok kısa bir süre önce bize geldiler. Daha sonrasında eşim ve ben de ilk günlerinden beri evden çalıştığımız ve onlar açısından bir risk oluşturmadığımız için bir süre birlikte yaşama kararı aldık. Kendileri normalde Türkiye'de yaşamıyor yılın 1-2 ayı gelirler ve bizde kalırlar. Fakat bu sefer öyle olmadı...

Geldiler ve 1 yıldır birlikte yaşıyoruz. İlk başa bunun en fazla 3-4 aylık bir durum olduğunu düşündüm herkes gibi. Açıkçası endişlelerim vardı fakat hem onları sevdiğimden hem de eşimin hatrı olduğundan birlikte yaşama fikrine çok da soğuk bakmadım. Eşim de onlara kıyamadığı için bu fikri onlara sundu ve kabul ettiler. 3-4 ay boyunca gerçekten söylediğim gibi her şey gayet güzel gitti. Sonra şöyle bir durum oluştu: Her gitmek istediklerinde eşim erteledi. Üstelik bunun için benim fikrimi almadı bile. İlkinde sesimi çıkarmadım ve 1 ay daha kaldılar. Daha sonrasında bu konularda eşimle tartışmaya başladık. Bu durumdan hzursuz olduğumu nasıl anlamazlar aklım almıyor. Rahatsızlık veren insanlar olduklarını söylemem onlara haksızlık olur fakat herkesin kurulu düzeni var ve insan bir yerden sonra buna tepki verecek hale geliyor. Eşimle aramız bozulmaya başladı. Onların hasretini yıllardır çektiğini biliyorum ama beni ve çocuklarını da düşünmesi gerek diye düşünüyorum.

Ev alma fikrine nasıl vardığımı anlamışsınızdır diye umuyorum. Uzun zamandır biriktirdiğimiz bir para vardı. Gerçekten bu paraya acımayıp ve hatta eşimin de gördüğünde olumsuz bir tepki veremeyeceğine inanıp tatlı bir ev aldım İzmir'de. Yazlık sayılabilir mi bilmiyorum ama oldukça tatlı. Bir apartmanda fakat yazlık havasında. Geçen hafta sonu kalmak için eşime kız arkadaşlarıma gittiğimi söyleyip oraya gittim kafamı dinlemek için. Evi her ne kadar beğeneceğine inansam da bu fikre ve yaptığıma nasıl bakacağını az çok tahmin edebiliyorum. "O beni nasıl anlamadıysa benim de bunu yapabilmeye hakkım vardır o zaman." mantığıyla ilerlemiş olabilirim fakat gerçekten en mantıklı fikir buymuş gibi geldi...

Rumuz: Yazlıksever