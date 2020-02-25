Burçların aşk uyumu: Koç ve Yengeç

Koç burcu ile yengeç burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu yengeç burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve yengeç ilişki yorumu...

Eğer Koç ve Yengeç birlikte olmaya başlarlarsa bu kesinlikle zıt kutupların birbirini çekmesinden kaynaklanacaktır. Koç aceleci ve atılgan iken, Yengeç duygusal ve hassastır. Yengeç genellikle ilişkileri ağırdan almayı sever ama Koç’un atılgan ve aceleci tavrı ona uyarıcı ve çekici gelebilir. Diğer taraftan Koç da Yengeç’in hassasiyetini ve duygusallığını ilginç bulabilir. Eğer Yengeç’in değişen duygu durumu ya da Koç’un öfkesi incitici olmaya başlarsa, ilişkide problemler yaşanacaktır. Bu durumda her iki burcun da karşısındakinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışması için zaman ayırması şarttır.

Hem Koç hem Yengeç sevdiklerini koruma konusunda aşırı derecede hassastır. Yengeç Koç’a iyi bir ev yaşamı ve güvenlik duygusu verir ama bazen aşırı sahiplenici davranabilir. Bu da özgürlüğüne çok önem veren Koç için çekilmez bir durumdur. Koç’un, Yengeç’i sevildiğine inandırması bu problemi ortadan kaldıracaktır. Koç’un mutlu bir beraberlik için mutlaka Yengeç’i dinlemeyi öğrenmesi gerekir. Yengeç içgüdüsel seviyede faaliyet gösterir ve verdiği öğütler, Koç’un plansızlıktan kaynaklanan hatalar yapmasını önleyebilir.

Yengeç, kendisi duygularını içten içe yaşadığından Koç’un açık ve tutkulu doğasını çok çekici bulur. Koç ona bu duygularını açığa çıkarmayı öğretebilir. Aceleci Koç ise duygusal Yengeç’ten biraz yavaşlamayı ve yaşadığı andan keyif almayı öğrenebilir.

Koç ve Yengeç ilişkisinin dengede kalabilmesi için her iki tarafın da birbirleri ile açık ve özgür olarak konuşmayı öğrenmeleri gerekir. Birbirlerinin yetersiz olduğu alanları tamamlamaları ilişkilerinin eşit bir beraberlik olmasını sağlar.

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Burçlar arasındaki aşk uyumu