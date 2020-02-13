Burçların aşk uyumu: Koç ve Boğa

Koç burcu ile boğa burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu boğa burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve boğa ilişki yorumu...

Koç ve Boğa ilişkisi tamamiyle dengeden ibarettir. Boğa ilişkiye aşkı, Koç ise tutkuyu getirir. Boğa her şeyi ağırdan almak isterken Koç düşünmeden işin içine atlamak ister. Doğal olarak bu iki aşırı uçta olmak ilişkide problem yaratacaktır. Koç ve Boğa’nın ilişkisi her iki burç için de iyi bir öğrenim deneyimi olabilir. Boğa, Koç’a içgüdüyle değil de biraz daha düşünerek davranmayı öğretirken, Koç’tan da biraz daha maceracı olmayı öğrenebilir.

Boğa yumuşak, arzulu ve sabırlıdır ve bu özellikler Koç’a çekici gelir. Boğa da genellikle Koç’un maceracı ruhundan ve hayatın sunduğu fırsatları yakalayabilme yeteneğinden etkilenir. Koç ilişkiye heyecan getirirken, Boğa da güvenlik ve romantizmi sunar. Bu şekilde birbirlerini dengeleyebilirler.

Boğa bazen çok sahiplenici davranabilir. Bu da özgürlüğüne her şeyden daha çok önem veren Koç’a çok ters gelecektir. Eğer Koç, Boğa’yı ilişkilerinin sağlamlığına ve kendisinin hiçbir yere gitmediğine inandırabilirse, Boğa da Koç’un istediği gibi esnek olarak, ihtiyaç duyduğu hareket alanını ona sağlar.

Koç, Boğa ile ilişkisinde ne kadar çok denerse denesin tartışma ile bir yere varamaz. Kullanabileceği en büyük silahları çekiciliği ve inceliği olacaktır. Her iki burç da ilişkide lider olmak istediğinden, ilişkinin selameti açısından uzlaşmaları çok önemlidir.

Birbirlerine zıt olan kişilik özelliklerinin birbirini dengelemesi ve birbirlerinden öğrenebilecek pek çok şeyin olması nedeniyle, biraz çaba ve uzlaşma ile uyumlu ve tatmin edici bir ilişki yaşayabilirler.

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Burçlar arasındaki aşk uyumu