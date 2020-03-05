Burçların aşk uyumu: Koç ve Başak

Koç burcu ile başak burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu başak burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve aslan ilişki yorumu...

Koç ve Başak birlikte olmaya başladıklarında, ortak hiçbir noktalarının olmadığını ve birbirlerinden bir şey öğrenemeyeceklerini düşünebilirler. Bu ilişki zaman verildiği ve her iki tarafın da birbirlerini anlamaya çalıştığı takdirde yürüyebilecek bir birliktelik olacaktır. Koç ve Başak tamamen birbirlerinin zıttı olarak görünebilirler. Koç aceleci, hükmedici ve saldırgandır.

Her zaman yeni maceralar peşinde koşar ve sabırsızdır. Başak ise detaya yönelik, sessiz ve utangaçtır. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışır. Eğer bu ikili birbirlerinin derinliklerine bakmayı becerebilirlerse, birbirlerinden öğrenecekleri çok şey olacaktır.

İlişkilerinin ilk zamanlarında birbirlerinin kusurlarından başka bir şey göremeyebilirler. Ama karşılıklı olarak birbirlerinin güçlü yönlerine odaklanabilirlerse, çok şey keşfedebilirler. Koç, Başak'a genellikle yaşamında var olmayan eğlence ve heyecanı öğretir. Başak da Koç’a küçük şeylerin de önemli olabileceğini, detaylara odaklanmayı ve sabırlı olmayı öğretecektir.

Koç, planlama için vakit harcamadan işe koyulma eğilimindeyken, Başak işe başlamadan önce her şeyi detaylı olarak incelemek ve planlamak ister. Bu hem kariyerlerinde hem de ilişkilerinde böyledir. İki burç da birbirlerinin yöntemlerini öğrenmek için çaba harcamalıdır.

Başak'ın ilişkide lider olmak gibi bir isteği olmadığından bu konuda Koç’la rekabete girmeyecektir. Koç ise her zaman ipleri elinde tutmak istediğinden bu konuda problem yaşamayacaklardır. Eğer bu ikili ortak bir hedefe yönelik çalışıyorlarsa, bu ilişkileri için olumlu bir dinamiktir.

Bu ilişkinin en olumlu yönü, Koç ve Başak ikilisinin iş ya da özel ilişkilerinde çok etkili bir takım olarak çalışabilmesidir. Her ne kadar birbirlerinin zıttı kişilik özelliklerine sahip olsalar da, bu özellikler ilişkilerini tamamlayıcı hale getirir.

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Burçlar arasındaki aşk uyumu