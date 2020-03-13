Kitaplar

Kitaplar onlara ne kadar zaman ayırıyoruz. Mesela günde kaç saat okuyorsunuz ya da soruyu değiştireyim. Kitaplar için ne kadar vakit harcıyorsunuz?

Oysa günümüzde birçok şey için vakit bulabiliyoruz. Elimizdeki akıllı telefonlar mı desek hoş olmayan boş sohbetler mi yoksa masalarda oynanan sırf zamanı geçirmek için oyunlar mı? Daha birçoğu harcadığımız saatler.

Sadece birkaç saat dedim. Evet yanlış duymadınız. Yirmi dört saatin birkaçı ve öğrenilecek kucak dolusu bilgi. Bazen de kahkaha. Aslında öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki onlardan. Kimi zaman tarihin birinde atalarımızın yaşadığı güzel anılar kimi zaman satırları arasından çıkaracağımız hayata dair bir daha asla diyeceğimiz cümleler. Ama son sayfada hep bir sonuç.

Sizi bilmem ama benim en kıymetlilerim onlar. Tanırsanız, biraz vakit geçirseniz siz de seversiniz. İçlerinden birinde Victor Hugo'nun sözünü okumuştum. ”Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır." Haklılık payı olduğuna inanmışımdır.

Bazıları da vardır ki tarihe karışıp gelmiş gibi burham burham yaşanmışlık kokar. Gider gelirsiniz geçmişe. Ben yıllara meydan okuduklarını düşünürüm bazen.

Sırf bu söylediklerim bile sizce sayfalarını karıştırmak için sebep değil mi? Konusu sizin seçiminiz olsun. Haydi siz de bugün kendiniz için zaman ayırın ve seçtiğiniz kitapla o anları geçirmeyi deneyin. Bir saat ya da iki siz nasıl isterseniz...

Günün sonunda mı? Belki yolda karşılaşırız. Oturur kitapları konuşuruz. Sizin okuduklarınızı benim okuyamadıklarımı.

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