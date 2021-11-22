Kısa Mola Merkezi

Kısa Mola Merkezi
Hayatın Sesi
22 Kasım 2021 Pazartesi
Ersin Ata

Merhabalar sizlere bu ay engelliler için yapılmakta olan kısa mola merkezlerinden bahsedeceğim. Milas ve Fethiye’nin ardından bu kez Bodrumda hizmet verecek olan merkezlerde engellilere özel aktiviteler ile sosyalleşmeleri hedefleniyor. Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin özel dizayn edilen alanlarda uzman personel eşliğinde zaman geçirmesini sağlayan Kısa Mola hizmeti yaygınlaşıyor. Büyükşehir Belediyesinin Marmaris ilçesinde oluşturduğu Kısa Mola Merkezi, 22 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek olan açılış töreni ile hizmete girecek.


Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleriyle Türkiye’de ilkleri yapmaya, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla’da yaşaması için projeler üreterek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında Türkiye’de bir ilk olarak Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi, Milas ve Fethiye ilçelerinin ardından bu kez de Marmaris ilçesinde hizmete açılıyor.


Marmaris Kısa Mola Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla 22 Kasım Pazartesi günü saat 11. 00’de düzenlenecek olan açılış töreni ile hizmete giriyor.


İl genelinde Kısa Mola Merkezi 4’e çıkacak

Ailelerin engelli bireylerini bırakabilecekleri Marmaris Kısa Mola Merkezi’nde 5 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanacak. Kısa Mola Merkezi, huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu bir merkez olarak hizmet verecek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün büyük bir hassasiyet ile üzerinde durduğu Engelli Ailelerine Kısa Mola hizmetinin sayısı Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinin yanı sıra Marmaris ilçesinde de açılmasıyla birlikte 4’e çıkacak.


COVİD-19 tedbirleri üst seviyede olacak

COVID-19 önlemleri kapsamında birçok tedbirin alınacağı Marmaris Kısa Mola Merkezinde, hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunacak. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabilecek. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte edilecek. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanacak. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmayacak ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştirilecek.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum...



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