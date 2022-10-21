Kirpik iltihaplanması neden olur? Kirpik iltihaplanması nasıl geçer?

Kirpik dibi iltihabı veya bir diğer adıyla blefarit, göz kapaklarının iltihaplanması durumuna denir. Bu durumda gözle kırmızı, şişmiş görünebilir, yanıyor gibi hissettirebilir veya ağrıyabilirler. Kirpik diplerinde dökülmüş pullar veya yağlı parçacıklar şeklinde görülebilen blefarit, özellikle yağlı cilt, kepek veya rozasea olan kişilerde çok yaygındır.

Blefarit nedir?

Herkesin cildinde bazı bakteriler vardır. Bununla birlikte, bazı insanların kirpik diplerinde diğer insanlardan daha fazla bakteri bulunur. Bu, kepek benzeri pulların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı insanların göz kapaklarındaki yağ bezleriyle ilgili sorunları vardır ve bu da blefarite yol açabilir.

Blefarit nasıl tedavi edilir?

Ne yazık ki blefarit için kesin bir tedavi yoktur ancak semptomları kontrol etmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şeyden bahsedilebilir.

1- Sıcak kompresler

Temiz bir bezi ılık suyla ıslatın ve biraz kuruyana kadar sıkın ve en az 1 dakika kapalı gözlerinizin üzerine koyun. Bezin sıcak kalabilmesi için gerektikçe ıslatın. Bu, kirpiklerinizin etrafına yapışan döküntüleri gevşetmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcakta eriyen yağlar daha kolay bir şekilde dışarıya akacak ve kanallarınızın tıkanmasının önüne geçmenize yardımcı olacak.

2- Göz kapağı masajı

Yağ bezi kanallarınızdaki tıkanıklıkları açmak için temiz bir bez, pamuklu bir kulak çubuğu veya bir makyaj temizleme pedini ılık suyla seyreltilmiş bebek şampuanına batırın ve ardından kirpik diplerinizi nazikçe ovmak için kullanın. Yaklaşık 15 saniye göz kapağınızdan gözünüze doğru masaj yaparak tıkalı kanal içeriklerini dışarı çıkarmaya çalışın. Tek seansta olmasa da düzenli devam ettiğinizde bu masaj, tıkalı kanallarda biriken yağ içeriğini boşaltmanızı sağlayacak.

3- Antibiyotikler

Blefarit durumunda göz doktorunuz, gözlerinize antibiyotik merhem kullanmanızı isteyebilir. Bu durumda temiz bir parmak ucuna veya pamuklu bir çubuğa az miktarda merhem sürün. Merhemi kirpiklerinizin tabanına nazikçe uygulayın. Bunu yatmadan hemen önce veya doktorunuzun önerdiği şekilde yapın. Doktorunuz ayrıca ağızdan almanız için bir antibiyotik ilacı da reçete edebilir.

4- Gözyaşı

Yapay gözyaşları kızarıklığı, şişmeyi ve kuru gözü azaltabilir. Göz doktorunuz, yağ bezlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için bir antibiyotik göz damlası da reçete edebilir.

5- Cilt ve göz kapağı hijyeni

Göz kapaklarınızı, cildinizi ve saçlarınızı temiz tutmanız çok önemlidir. Bu, blefarit semptomlarınızı kontrol altında tutar. Kirpiklerinizi her gün ılık suda seyreltilmiş bebek şampuanı ile dikkatlice yıkayın. Ayrıca saçınızı, saç derinizi ve kaşlarınızı antibakteriyel şampuanla yıkayın. Blefarit genelde tek başına seyretmeyen ve cilt rahatsızlıklarıyla beraber görünen bir durumdur ve bu yüzden tüm semptomları beraber kontrol altına almaya çalışmak en iyisidir.

Referanslar:

Kierstan Boyd. “What Is Blepharitis?” Şuradan alındı: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-blepharitis (08.07.2022).