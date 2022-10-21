Kirpik iltihaplanması neden olur? Kirpik iltihaplanması nasıl geçer?

Göz kapaklarınızdaki beyazlıklar, kirpik diplerinizdeki bir iltihabın belirtisi olabilir!

Kirpik iltihaplanması neden olur? Kirpik iltihaplanması nasıl geçer?
Sağlık
Giriş: 21 Ekim 2022 13:09 Güncelleme: 21 Ekim 2022 13:10
ABONE OL

Kirpik dibi iltihabı veya bir diğer adıyla blefarit, göz kapaklarının iltihaplanması durumuna denir. Bu durumda gözle kırmızı, şişmiş görünebilir, yanıyor gibi hissettirebilir veya ağrıyabilirler. Kirpik diplerinde dökülmüş pullar veya yağlı parçacıklar şeklinde görülebilen blefarit, özellikle yağlı cilt, kepek veya rozasea olan kişilerde çok yaygındır.


Blefarit nedir?

Herkesin cildinde bazı bakteriler vardır. Bununla birlikte, bazı insanların kirpik diplerinde diğer insanlardan daha fazla bakteri bulunur. Bu, kepek benzeri pulların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı insanların göz kapaklarındaki yağ bezleriyle ilgili sorunları vardır ve bu da blefarite yol açabilir.


Blefarit nasıl tedavi edilir?

Ne yazık ki blefarit için kesin bir tedavi yoktur ancak semptomları kontrol etmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şeyden bahsedilebilir.


1- Sıcak kompresler

Temiz bir bezi ılık suyla ıslatın ve biraz kuruyana kadar sıkın ve en az 1 dakika kapalı gözlerinizin üzerine koyun. Bezin sıcak kalabilmesi için gerektikçe ıslatın. Bu, kirpiklerinizin etrafına yapışan döküntüleri gevşetmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcakta eriyen yağlar daha kolay bir şekilde dışarıya akacak ve kanallarınızın tıkanmasının önüne geçmenize yardımcı olacak.


2- Göz kapağı masajı

Yağ bezi kanallarınızdaki tıkanıklıkları açmak için temiz bir bez, pamuklu bir kulak çubuğu veya bir makyaj temizleme pedini ılık suyla seyreltilmiş bebek şampuanına batırın ve ardından kirpik diplerinizi nazikçe ovmak için kullanın. Yaklaşık 15 saniye göz kapağınızdan gözünüze doğru masaj yaparak tıkalı kanal içeriklerini dışarı çıkarmaya çalışın. Tek seansta olmasa da düzenli devam ettiğinizde bu masaj, tıkalı kanallarda biriken yağ içeriğini boşaltmanızı sağlayacak.


Gözlerinizi koruyacak 8 öneri
Gözlerinizi koruyacak 8 öneri


3- Antibiyotikler

Blefarit durumunda göz doktorunuz, gözlerinize antibiyotik merhem kullanmanızı isteyebilir. Bu durumda temiz bir parmak ucuna veya pamuklu bir çubuğa az miktarda merhem sürün. Merhemi kirpiklerinizin tabanına nazikçe uygulayın. Bunu yatmadan hemen önce veya doktorunuzun önerdiği şekilde yapın. Doktorunuz ayrıca ağızdan almanız için bir antibiyotik ilacı da reçete edebilir.


4- Gözyaşı

Yapay gözyaşları kızarıklığı, şişmeyi ve kuru gözü azaltabilir. Göz doktorunuz, yağ bezlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için bir antibiyotik göz damlası da reçete edebilir.


5- Cilt ve göz kapağı hijyeni

Göz kapaklarınızı, cildinizi ve saçlarınızı temiz tutmanız çok önemlidir. Bu, blefarit semptomlarınızı kontrol altında tutar. Kirpiklerinizi her gün ılık suda seyreltilmiş bebek şampuanı ile dikkatlice yıkayın. Ayrıca saçınızı, saç derinizi ve kaşlarınızı antibakteriyel şampuanla yıkayın. Blefarit genelde tek başına seyretmeyen ve cilt rahatsızlıklarıyla beraber görünen bir durumdur ve bu yüzden tüm semptomları beraber kontrol altına almaya çalışmak en iyisidir.


Referanslar:

Kierstan Boyd. “What Is Blepharitis?” Şuradan alındı: https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-blepharitis (08.07.2022).


Enfeksiyona bağlı vajinal akıntılara dikkat edin
Enfeksiyona bağlı vajinal akıntılara dikkat edin



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.