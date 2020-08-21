Anjelik erikli bademli tart

Altında kıyır kıyır tart hamuru, arasında badem unu, üzerindeki dilimlenmiş erikler ve kremalı sosuyla tam da yaz lezzeti...

Anjelik erikli bademli tart
Yaşam
21 Ağustos 2020 Cuma

Kahve veya çay saatlerinde bir dilim yetmez dedirten tartın hamurunda şeker kullanmıyoruz, meyvenin üzerindeki kremalı sosun içindeki ve üzerine serptiğimiz pudra şekeri yeterli oluyor.


Servis: Baton veya 22 cm’lik yuvarlak tart kalıbında

Hazırlama & bekletme süresi: 10 + 20 dakika

Pişirme süresi: 10 + 5 + 20 dakika


Malzemeler:

Tart hamuru için;

  • 250 gr un

  • 1 tutam tuz

  • 125 gr soğuk tereyağı, küpler halinde kesilmiş

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı su

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

Üzeri için;

  • 4 yemek kaşığı badem unu

  • 400 gr anjelik erik

Kreması için;

  • 1 yumurta

  • 125 ml krema

  • 50 gr pudra şekeri

Servis öncesi:

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri




Yapılışı:

*Un ve tuzu harmanlayıp eleyerek rondoya alın, küpler halinde kesilmiş tereyağını ilave edip. Un ve tereyağı kum taneleri gibi olana kadar rondoyu bir kaç tur çalıştırın. Yumurta ve suyu ilave edip hamur toparlanana kadar rondoyu yaklaşık bir dakika daha çalıştırın. Hamuru elinizle toparlayıp yassılaştırın (yassılaştırmak açarken kolaylık sağlayacaktır). Streç filme sarıp 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin (hamuru bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz).


*Dinlenen hamuru iki fırın kağıdı arasında kalıbın boyutundan 3'er cm daha geniş olacak gibi merdaneyle açın. Üstteki fırın kağıdını kaldırıp alttaki kağıtla birlikte ters çevirerek kalıba aktarın. Tabanına ve yanlarına hafifçe bastırıp sabitleştirin, üzerinden merdane geçirerek düzeltin (kenarlardan kalan hamurları toparlayıp minik tart kalıbında aynı şekilde hazırlayabilirsiniz). Hamurun üzerine çatalla hafifçe delikler açın (hamurun kabarmaması için), üzerine kalıbın boyutunda fırın kağıdı serip nohut & kuru fasulye gibi bakliyatla doldurup 10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin, kalıbı fırından çıkartıp bakliyatları ve kağıdı kaldırıp 5 dakika daha hafifçe pembeleşene kadar pişirin.


*Ön pişirmesini yaptığımız tart hamuru ılınana kadar kenarda bekletiyoruz. Bu arada erikleri yıkayıp kurulayarak dilimlere ayırın. Badem ununu ılınan hamurun üzerine yayın, dilimlenmiş erikleri üzerine yerleştirin.


*Fırın ısısını 190 dereceye ayarlayın.


*Krema malzemelerini derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile köpükler oluşana kadar çırpıp eriklerin üzerine yayın. Isınmış fırında 20 - 25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Tartı fırından alınca sıcakken üzerine pudra şekeri serpin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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