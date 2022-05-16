Keşkül nasıl yapılır?

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan bademli sütlü tatlı...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 lt süt

1 bardak badem unu

1 bardaktan bir parmak eksik toz şeker

1 yumurta sarısı

Yarım bardak buğday nişastası

Yarım bardak su

2 yemek kaşığı kavrulmuş file badem

Üzerine;

3 yemek kaşığı kabuksuz badem içi

2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

Süt, badem unu, toz şeker ve yumurta sarısını orta boy bir tencereye alarak el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Nişasta ve yarım bardak suyu küçük bir kaseye alıp karıştırarak sütlü karışıma ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin (boza kıvamında olmalı!). En son kavrulmuş file bademleri elinizde ufalayarak pişen keşküle ekleyip ocağı kapatın ve sıcakken kaselere pay edin.

Üzeri için kabuksuz badem içlerini teflon tavada yanmamalarına dikkat ederek kısık ateşte kavurun. Keşküllerin üzerlerine Antep fıstığı ve kavrulmuş badem içlerini serpiştirin. Keşküller ılınınca buzdolabında yaklaşık 2 saat bekletin.

Kısa bir not:

Toz bademiniz yoksa kabuklu bademleri sıcak suda bekletin, kabuklarını soyup rondodan geçirerek badem unu elde edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...