Başarılarıyla ilham veren kadın yönetmenler

Sinema ve televizyon alanında erkek egemenliğine meydan okuyan, başarılarıyla hayranlık uyandıran 10 kadın yönetmen...

Yaşam
08 Mart 2021 Pazartesi

  • Agnès Varda

    1928-2019 yılları arasında yaşayan Fransız yönetmen, yazar ve fotoğrafçı Agnès Varda, ilk filmi Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte) ile Fransız Yeni Dalga Akımının öncüsü olarak kabul edilirken aynı zamanda Yeni Dalga akımının büyükannesi olarak da anılır.


    Feminist sinema için de önemli isimlerden biri olan Varda'nın bu alanda en dikkat çekici yapımlarından biri Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinsiyetimiz (Réponse de Femmes: Notre Corps, Notre Sexe) isimli belgeselidir. Bir grup kadının "Kadın olmak gerçekten ne anlama geliyor?", "Kadınlar toplumun onlara atfettiği statüde nasıl yaşarlar?" gibi soruları cevapladığı 1975 yapımı belgesel 8 dakika uzunluğundadır.

    Varda'nın diğer en önemli filmleri arasında 5'ten 7'ye Cleo (Cléo de 5 à 7), Çatısız Kuralsız (Sans toit ni loi) ve Agnès'in Plajları (Les Plages D'Agnès) yer alıyor.

    Yönetmeni daha yakından tanımak isteyenler Agnès, Varda'yı Anlatıyor (Varda par Agnès) isimli Varda'nın yaşam öyküsünü anlatan belgeseli de izleyebilirler.

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  • Jane Campion

    1954 doğumlu Yeni Zelandalı yönetmen ve senarist Campion, ağırlıklı olarak karakter psikolojisi ve gerçek deneyimlere dayanan filmler çekmesiyle tanınıyor.

    Piyano (The Piano) filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan ilk kadın olan Campion, aynı zamanda En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar adayı olan ilk kadın.

    Diğer önemli yapımları arasında Parlak Yıldız (Bright Star), Masamdaki Melek (An Angel at My Table), Bir Kadının Portresi (The Portrait of A Lady) ve Kutsal Duman (Holy Smoke) bulunuyor.

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  • Chloé Zhao

    Çocukluk yıllarında çok asi olduğunu ancak başarılı bir öğrenci olamadığını söyleyen Zhao, ilerleyen yıllarda New York Üniversitesi'nin bir film programına kaydoluyor ve başarıyı burada yakalıyor.

    Bu program için yaptığı kısa film Kız Çocukları (Daughters) ile birçok ödül alan Zhao, tezi için de Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar (Songs My Brothers Taught Me) filmini yönetiyor ve büyük ilgi topluyor.

    Yönetmen son yapımı Nomadland ile 2021 Golden Globe Ödülleri'nde En İyi Yönetmen kategorisi kazananı oldu. Kendisi bu ödülü kazanan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli yönetmen olma özelliğine sahip.

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  • Patty Jenkins

    Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı Jenkins, yaptığı başarılı işlerle 2017 yılı Time's dergisi Yılın İnsanları listesinde 6. sırada yer almış bir isim.

    2003 yapımı Canavar (Monster) filmi ile başrol oyuncusu Charlize Theron'a Oscar kazandıran yapım, Jenkins'in de Indie Spirit ödülü almasını sağladı.

    Dünya çapında büyük fenomen olan, kadın süper kahraman filmi Wonder Woman serisinin yönetmenliğini yapan Jenkins, bir çizgi roman uyarlaması filmi yöneten ilk kadın yönetmen oldu.

    Aynı zamanda The Killing dizisinin pilot bölümünü de yöneten Jenkins'e bir bölümlük yönetmenliği Primetime Emmy Ödülü dahil birçok ödül daha kazandırdı.

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  • Deniz Gamze Ergüven

    1978 Ankara doğumlu olan Ergüven Paris'te büyüdü ve Fransa'nın en önemli film ve televizyon okullarından biri olan La Femis'te eğitim aldı. Okuldaki bitirme projesi Bir Damla Su (Une Goutte D'eau) ile Cannes Film Festivali'nde yarıştı.

    Ergüven'in en önemli işlerinden biri yönetmenliğini yaptığı Fransız-Türk-Alman-Katar ortak yapımı olan Mustang. Film, César En İyi İlk Film, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödülü dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

    Margaret Atwood'un aynı isimli eserinden uyarlama olan Emmy ödüllü Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid's Tale) dizisinde yönetmenlik yapan Ergüven'in yönetmen koltuğunda olduğu bölüm IMDb'de dizinin en yüksek puanlı bölümü olma özelliğini koruyor.

    Yönetmenin diğer yapımları arasında Krallar (Kings), Bir Damla Su (A Drop of Water) ve Kapsül (Capsule) yer alıyor.

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  • Andrea Arnold

    Eski İngiliz aktris ve yönetmen Andre Arnold, 2005 yılında kısa filmi Wasp ile Akademi Ödülü almasıyla tanınır.

    Arnold Kırmızı Sokak (Red Road), Akvaryum (Fish Tank) ve Amerikan Balı (American Honey) filmlerinin hepsiyle Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü almayı başarmıştır.

    Transparent dizisinin 4 bölümünde ve yayınlandığı dönem büyük ilgi çeken Big Little Lies dizisinin ikinci sezonunda yönetmen koltuğuna da oturmuştur.

    Yönetmenin diğer yapımları arasında Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights), Süt (Milk) ve Köpek (Dog) yer almaktadır.

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  • Chantal Akerman

    Belçika doğumlu yönetmen 65 yıllık yaşamına sayısız film sığdırdı. Brüksel'de yaşayan dul bir kadının yaşam hikayesini anlatan 1975 yapımı 3 saatlik dram filmi Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Akerman'ın en önemli çalışması olarak kabul görmektedir.

    Akerman filmlerinde mutfak sahnelerini dişilik ve evcimenlik arasındaki kesişimleri anlatmak için kullanırdı. Filmleri kimlik sınırlarından bağımsız üretken bir özgürlük alanı olarak gördüğünü ifade ederdi.

    "İnsanlar feminist film dili dediklerinde sanki kadınların kendilerini ifade etmeleri için tek bir yol varmış gibi konuşuyorlar. Halbuki dünyada ne kadar çok insan varsa bir o kadar da sinematik dil vardır" diyerek ifade çeşitliliğini de savunurdu.

    2015 yılında aramızdan ayrılan yönetmenin en bilinen filmleri arasında Tüm Bir Gece (Toute Une Nuit), Monterey Oteli (La Chambre Hotel Monterey) ve New York'ta Bir Çılgın (Un divan à New York) yer almaktadır.

    7 / 10

  • Pelin Esmer

    Yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen olan Esmer, sinema hayatı boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı.

    Esmer, Barış Bıçakçı ile birlikte yönettiği ve bir tren yolculuğunda yolları kesişen bir avukatın ve hemşirenin hikayesini anlatan İşe Yarar Bir Şey isimli filmiyle büyük övgü topladı.

    Yönetmenliğini üstlendiği diğer yapımlardan bazıları 11'e 10 Kala, Gözetleme Kulesi ve Kraliçe Lear.

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  • Céline Sciamma

    Fransız yazar ve yönetmen Sciamma, filmlerinde kadınların cinsel kimlik arayışlarını konu edinir.

    Büyük kitlelerce tanınmasını sağlayan filmi Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait of a Lady on Fire) Cannes Film Festivali'nde ödül almaya hak kazanmış, Cesar, Golden Globe, BAFTA ve Indie Spirit'te birçok kategoride aday gösterilmiştir.

    Erkek Fatma (Tomboy), Yaş 17 (Being 17) ve Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette) diğer filmleri arasında yer alır.

    9 / 10

  • Michaela Coel

    Son dönemlerin yükselen yıldızlarından olan İngiliz aktris, yönetmen, yapımcı ve senarist Coel henüz 33 yaşında.

    İsmini ilk olarak kendi kaleminden çıkan ve aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldığı sitcom dizisi Chewing Gum ile duyurdu.

    Coel son olarak 2020 yapımı I May Destroy You dizisi ile cinsel istismara uğrayan bir kadının olay sonrasında yaşadıklarını anlatırken, ilişkiler, rıza ve ırkçılık gibi konulara da parmak basıyor.

    Hazırlayan: Dilara Koru

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