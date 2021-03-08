Başarılarıyla ilham veren kadın yönetmenler

Agnès Varda

1928-2019 yılları arasında yaşayan Fransız yönetmen, yazar ve fotoğrafçı Agnès Varda, ilk filmi Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte) ile Fransız Yeni Dalga Akımının öncüsü olarak kabul edilirken aynı zamanda Yeni Dalga akımının büyükannesi olarak da anılır.



Feminist sinema için de önemli isimlerden biri olan Varda'nın bu alanda en dikkat çekici yapımlarından biri Kadınların Cevabı: Bizim Bedenimiz, Bizim Cinsiyetimiz (Réponse de Femmes: Notre Corps, Notre Sexe) isimli belgeselidir. Bir grup kadının "Kadın olmak gerçekten ne anlama geliyor?", "Kadınlar toplumun onlara atfettiği statüde nasıl yaşarlar?" gibi soruları cevapladığı 1975 yapımı belgesel 8 dakika uzunluğundadır.

Varda'nın diğer en önemli filmleri arasında 5'ten 7'ye Cleo (Cléo de 5 à 7), Çatısız Kuralsız (Sans toit ni loi) ve Agnès'in Plajları (Les Plages D'Agnès) yer alıyor.

Yönetmeni daha yakından tanımak isteyenler Agnès, Varda'yı Anlatıyor (Varda par Agnès) isimli Varda'nın yaşam öyküsünü anlatan belgeseli de izleyebilirler.