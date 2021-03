Başarılarıyla ilham veren kadın yönetmenler

Jane Campion

1954 doğumlu Yeni Zelandalı yönetmen ve senarist Campion, ağırlıklı olarak karakter psikolojisi ve gerçek deneyimlere dayanan filmler çekmesiyle tanınıyor.

Piyano (The Piano) filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazanan ilk kadın olan Campion, aynı zamanda En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar adayı olan ilk kadın.

Diğer önemli yapımları arasında Parlak Yıldız (Bright Star), Masamdaki Melek (An Angel at My Table), Bir Kadının Portresi (The Portrait of A Lady) ve Kutsal Duman (Holy Smoke) bulunuyor.