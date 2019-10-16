Keman Virtüözü Ray Chen BİFO'da

Yetenekli, haşarı, İstanbul hayranı: Keman Virtüözü Ray Chen BİFO ile tekrar İstanbul'da...

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Keman Virtüözü Ray Chen BİFO'da

Son derece yetenekli olmanının ötesinde cana yakın ve sempatik tavırlarıyla Türk klasik müzikseverlerin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Ray Chen, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2019-2020 sezonunun açılışını 17 Ekim Perşembe akşamı (yarın) yapmak üzere İstanbul'a geldi.

 

Bu kaçırılmaması gereken konsere dair Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO açılışını 250. yılına girmek üzere olduğumuz "Beethoven Yılı"na atfen ünlü bestecinin "Prometheus Uvertürü, Op. 43" adlı muhteşem eser ile yapacak.

 

Ardından BİFO eşliğinde son dönemin en saygın vitüözü Ray Chen, ünlü besteci Mendelssohn'ait tüm keman sanatçılarının virtüözitelerini sergilemek adına seçtikleri bu zorlu ama zorlu olduğu kadar dinlemesi çok keyifli "Keman Konçertosu, Mi minör, Op. 64" adlı eser ile klasik müzikseverler için tadına doyulmaz bir performans için sahne alacak. Aradan sonra ise BİFO ile 10. yılı kutlayan Sascha Goetzel yönetimindeki orkestra İstanbul Lütfi Kırdar'ı dolduran dinleycilerine ünlü besteciler Berliöz, Dukas ve Nilesen'den seçkiler seslendirecek.

 

Daha öncede istanbul'da konser veren sanatçı,bu muhteşem konser için hem provalara katılıyor hem de çok sevdiği İstanbul'un keyfini çıkartıyor. Sosyal medya üzerinden İstanbul'un birbirinden güzel yerlerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce takipçisine hem İstanbul'un hem de Türkiye’nin tanıtımını yapıyor. Sanatçının sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan en dikkat çeken ise “Türk Kahvesi”ne olan tutkusuna dair yaptığı eğlenceli paylaşımları... Sanatçı tek kelime ile tam bir Türk kahvesi tutkunu.

 

20.’nci yılını geride bırakan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 'ya çok başarılı ve geçen sene yakaladıkları %98 doluluk oranlarını %100 yapacakları harika 2019-2020 sezonu temenni ederiz.

 

Bu konseri kaçırmamanız dileğiyle…

 

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade

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