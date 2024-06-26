Kayısılı muzlu kolay sorbe tarifi

Yaz lezzeti; meyvelerin kendi şekerlerinin yeterli olduğu kayısılı & muzlu nefis sorbeyi birkaç malzeme ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

700 gr kayısı

2 olgun muz

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

*Kayısıları yıkayıp kurulayarak her birini 4 - 5 parçaya bölün, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirip dondurucuda 3- 4 saat veya bir gece bekletin.

*Muzların kabuklarını soyarak dilimleyin, donmuş kayısılarla birlikte blendere aktarın, üzerlerine vanilya özütü ve limon suyunu akıtın. Pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin, yayvan bir kaba aktarıp üzerini düzeltin, üzerini streç film ile kaplayarak tekrar dondurucuya kaldırın.

*Sorbe 2 - 3 saat donduktan sonra yemeye hazır hale geliyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...