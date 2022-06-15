Kaş rengi açma nedir? Kaş rengi nasıl açılır?

Saçınızı kahverengiden sarıya çevirmeye karar verdiyseniz ve kaşlarınızın uyumlu olmasını istiyorsanız veya yüz hatlarınızı yumuşatmak istiyorsanız kaş renginizi açmak harika bir fikir olabilir. Ancak burada karıştırmamamız gereken şey kaş rengini açmak ile kaş beyazlatmanın aynı şey olmadığıdır. Kaş beyazlatma çeşitli makyaj ürünü ile yapılabilirken kaş rengini açmada kalıcı bir boyama işlemi vardır.

Kaş rengini açma nasıl yapılır?

Öncelikle kaş rengini açma işleminin profesyonel biri tarafından yapılması en önemli husustur. Boya doğrudan cildinize temas edeceği için doğru ürün kullanımı, açıcı miktarı, sürüş tekniği uzman kişi tarafından belirlenmelidir. Buna ek olarak doğru rengi elde ettiğinizden emin olsanız bile kaşınıza uyguladığınızda turuncu bir renk ile karşılaşmanız oldukça olası. Bu nedenle bu işlemi deneyimsiz birinin yapmasını tavsiye etmeyiz. İşlem sırasıyla kaş rengini açmak ve sonra istenilen renge boyamak ile yapılır. Yüz ve saç rengine uygun bir ton seçmek, kaş rengine karar vermek oldukça önemlidir.

Kaş rengi seçiminde doğru renge nasıl karar verilir?

Doğru renge karar vermek için saçın tonuna bakarak başlar. Kaşlar, ortalama olarak saç renginden bir veya iki ton açık veya koyu olabilir. Bu tamamen kişinin seçimine bağlıdır. Bazen sarı renk saçlı kişilerde koyu renk kaşlar da görmemiz mümkün bu bilinçli bir seçim ise modern kontrast trendine uymaya çalıştığını düşünebiliriz. Ancak kaşlarının ve saçlarının biraz daha yakın olması doğal görünüm elde etmenin önemli bir adımıdır.

Kaş rengini açmak yüzünüzü nasıl değiştirir?

Kaşlarınızı hafifçe değiştirmek bile, bir sıra daha inceltmek ya da kalınlaştırmak, yüzünüzün görünümünü tamamen değiştirebilir. Kaş boyama işlemi de doğru malzemeler ve yöntemlerle yapılırsa yüzü aydınlatabilir, daha yumuşak bir görünüm sağlar.

Kaş rengini açanlar nasıl makyaj yapmalı?

Kaşlarını açık renge boyayan kişiler, dudak ve göz makyajında daha koyu tonlar seçebilir. Dumanlı bir göz makyajı veya kuyruklu bir eyeliner yaparsanız, gözlerinizi daha çok vurgulayabilirsiniz. Çok fazla göz makyajı yapmayan kişiler ise seçtiği renk veya çizdiği dudak çerçevesi ile belirgin bir dudak makyajı yapabilir.